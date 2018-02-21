"Без руки и с переломанными ногами". Как Украина возвращает пленных

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Долгожданный декабрьский обмен пленными между Украиной и мятежными республиками Донбасса приветствовали и в России, и в мире как свидетельство возможности дальнейшего диалога между Киевом и непризнанными республиками. Но для Украины обмен пленными превратился в бизнес и способ засылки диверсантов.

"Добро пожаловать домой"?

На различных ток-шоу церемония обмена транслировалась вживую, ее восторженно комментировали политики и эксперты. Не раз звучала фраза "Добро пожаловать домой!" в адрес тех, кто вырвался из украинских застенков. Правда, когда речь заходила о том, что для многих несчастных дом — Украина и подконтрольные ВСУ территории Донбасса, в студиях повисала неловкая тишина. У них нет ни жилья, ни родных. На Украину возвращаться нельзя — снова тюрьма.

Что, например, делать пожилому одесситу Александру Кушнареву? Его 35-летний сын Геннадий Кушнарев погиб в бойне 2 мая 2014 года в Одессе. А затем Служба безопасности Украины обвинила самого Александра в преступлении, которое, как выяснилось, сама же инсценировала. Все его родные остались в Одессе, сам он оказался в партии "пленных", поступивших в ДНР, где у него нет никого.

Эти вопросы для РИА Новости попыталась прояснить уполномоченная по правам человека ДНР Дарья Морозова. "В любом случае власти Донецкой народной республики входят в положение этих людей, идут им навстречу, выдают паспорта", — объясняет она. Паспорт ДНР как минимум позволяет освобожденным украинцам находиться на территории России, хотя и не предполагает автоматического трудоустройства. Для этого нужен патент, а возможность устроиться на работу без него пока рассматривается на уровне законопроекта.

Проблему с освобожденными пленными усугубляет еще и то, что у многих нет документов. "Категория лиц, находящихся под следствием, оказалась самой сложной, — говорит Дарья Морозова. — Украинские прокуроры и судьи не очистили их процессуально и не произвели выемку удостоверяющих личность документов из уголовных дел".

По словам донецкого омбудсмена, власти ДНР разрабатывают проект специального указа о выдаче этой категории лиц паспортов республики и помощи с обустройством в Донбассе.

Доходный бизнес на заложниках

Ситуация осложняется и тем, что Украина использует обмен пленными для выдавливания идеологических оппозиционеров за пределы страны.

"Это началось еще в 2014 году, — рассказывает Морозова. — Но тогда была хоть какая-то привязка к Донбассу — например, человека обвиняли в передаче гуманитарной помощи или публичном сочувствии в социальных сетях жителям мятежных республик. Теперь выдворяют без всякого повода".

По ее словам, подобная практика превратилась на Украине в прибыльный бизнес: людей хватают как заложников и начинают торги. Неслучайно даже сами киевские власти все чаще используют слово "заложник" в отношении лиц, удерживаемых Украиной, чем открыто признаются в нарушении Международной конвенции ООН.

Морозова заявляет, что похищение донецких предпринимателей, по своим делам посещающих Украину, — обычное дело. "Их задерживают, а затем события развиваются по сценарию "кто сможет, тот откупится", — говорит она.

Омбудсмен привела недавний случай задержания на подконтрольной Украине территории Донбасса пожилого дончанина, зарегистрированного в Донецке в статусе частного предпринимателя. "Дедушка встретил 70-летие в тюрьме. А ведь просто заехал в Волноваху за удочкой. Сейчас на нем висит уголовная статья "Финансирование террористической организации ДНР/ЛНР", поскольку он платил налоги в Донецке. <…> Ему выставили такую цену, что он не смог откупиться: у него здесь крохотный бизнес. Учитывая, что все жители ДНР и ЛНР оплачивают налоги и коммунальные услуги, под эту статью можно подвести любого", — возмущается Морозова.

Не так давно, по ее словам, украинские силовики задержали донецкого предпринимателя и уже несколько недель удерживают без предъявления ему каких-либо обвинений. "Ему назвали сумму, которую он должен заплатить для выкупа. Его жена уже заплатила 14 тысяч долларов, но надо гораздо больше. В общем, в данный момент люди не понимают, что им делать: просить о включении в список на обмен пленными или продолжать носить взятки без какой-либо гарантии, что их отпустят. То есть украинская сторона зарабатывает киднеппингом", — обвиняет Морозова.

Омбудсмен рассказывает еще об одной "разновидности бизнеса": "Наших пенсионеров, выезжающих на территорию Украины для получения честно заработанной пенсии, туда пропускают совершенно спокойно. Но когда они возвращаются обратно, их задерживают, в лучшем случае отбирают пенсию и отправляют домой. Часто они также идут на обмен".

Диверсанты под видом пленных

Среди пленных, переданных Украиной в Донбасс, ополченцев ДНР было совсем немного. "В остальном — старики, несогласные с киевским режимом, или просто случайные люди, — уверяет Морозова. — Многие и не хотели ехать в Донбасс, где им негде жить. Но их особо никто и не спрашивал".

А еще очень часто Украина пытается под видом освобожденных военнопленных направить в ДНР своих шпионов, диверсантов, двойных агентов.

"Случаев таких очень много, — говорит Морозова. — Я больше чем уверена, что каждый второй из тех, кто доставлен к нам как бывший пленный, подписал соглашение о сотрудничестве с СБУ. Некоторые признаются в этом сразу при пересечении нашей границы. К ним у нас нет никаких претензий. Теми же, кто уличен в намерении выполнять обязательства, данные СБУ, занимаются правоохранительные органы Донецкой республики".

Омбудсмен ДНР пока не может озвучить, сколько таких людей выявлено в последней партии освобожденных, но в декабре 2014 года из 255 человек 18 оказались диверсантами. Все они отправлены обратно.

"Тебя посадят, а ребенка отберут"

Во всех этих историях особняком стоит резонансное дело Нади Козловой, юной жительницы городка Часов Яр на подконтрольной ВСУ территории Донбасса.

В ноябре 2014-го (тогда девушке было 19) при попытке изнасилования она вырвала гранату у бойца Нацгвардии. Граната взорвалась фактически в ее руке, на суде девушка сказала, что не смогла удержать ее. В итоге два "героя АТО" погибли, а девушка осталась без руки и с перебитыми ногами. "У нее множество открытых и закрытых переломов, — поясняет Морозова. — Кстати, за три года ей никто не оказал медицинскую помощь. Сейчас мы лечим ее".

После длительного судебного фарса (официальные материалы дела содержали невероятную версию о том, что девушка, угрожая гранатой, тормозила и грабила автомашины) ее приговорили к 14 годам тюрьмы. За решеткой у нее родился ребенок.

Дарья Морозова еле сдерживается, рассказывая об этом: "Я не задаю вопрос, откуда у изолированного в тюрьме человека взялась годовалая дочь. Мы забрали и Надю, и ее ребенка. Все это время их содержали в Одесской тюрьме в неподобающих условиях. После каждой жалобы просто отбирали ребенка на две-три недели. Представляете, какой это стресс для матери и грудной дочери! Она попала к нам в шоковом состоянии, все время сильно сжимала ребенка в объятьях и кричала: "Я вам его не отдам!". Оказывается, на той стороне еще стращали: мол, тебя посадят, а ребенка отберут. Молодая мать сейчас находится в больнице, ей удалили часть гнойных костей. Надеемся на скорое выздоровление".