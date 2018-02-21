Польша просит танки вместо мозгов

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Европе нужно "больше танков и меньше аналитических центров". Естественно, для борьбы с Россией. Причем он подчеркнул, что речь идет об информационной войне, которую якобы Россия "внесла в повестку".

Очень странно при помощи танков противостоять информационной агрессии. Логичнее было бы с этой целью как раз открывать новые аналитические центры и увеличивать их финансирование. Польский премьер прекрасно знает, что совсем не так давно, каких-нибудь три-четыре года назад, Варшава выступала одной из основных площадок для реализации программ Запада по подготовке украинской, белорусской и российской оппозиции именно к информационному противостоянию с властями соответствующих стран.

Обучая будущих полевых командиров и элитную пехоту планируемых майданов, поляки, а также их американские и британские коллеги, старательно рекламировали дрессируемым мощь информационного оружия. В частности, рассказывали, как рухнул СССР, изготовивший свыше 40 тысяч танков и не устоявший перед несколькими западными радиостанциями.

Самое интересное, что в значительной степени это была правда. СССР не был побежден на поле боя. Он даже не был сломлен экономически. Трудности в 1980-е годы были огромные, но преодолимые, — в 1920-1945 годах было куда труднее. СССР разгромили именно на информационном фронте. Не помогли и мощнейшая армия, и лучшая в мире структура обеспечения государственной безопасности. Даже те жалкие средства, которые удалось задействовать для спасения страны, были парализованы, потому что элита и общество уверовали в благодетельность "конвергенции" не меньше, чем деды и прадеды верили в коммунизм.

Так что Запад победил СССР не танками, а теми самыми "аналитическими центрами" (вообще-то, у этих организаций тысячи разновидностей, но мы называем их так, как обозначил в своей речи Матеуш Моравецкий). И польский премьер предлагает снять их с довольствия.

© AFP 2018 / Thomas Kienzle Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018 года © AFP 2018 / Thomas Kienzle Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018 года

Попытаемся тезисно воспроизвести цепочку его рассуждений.

1. Россия ведет против Европы и НАТО информационное наступление, которому не оказывается достаточно серьезного и эффективного противодействия.

2. Польский политик предлагает обратить на данную проблему самое пристальное внимание и даже увеличить расходы стран НАТО на коллективную оборону.

3. Для повышения эффективности этой обороны он рекомендует сократить число "аналитических центров" и увеличить число танков.

Второй пункт логически вытекает из первого. Но из первых двух пунктов не следует третий. Наоборот, он логически им противоречит. Если против вас ведется информационная война, то и усиливать вы должны именно информационные структуры. Кстати, именно так поступали США и коллективный Запад в те времена, когда Польша еще была членом Совета экономической взаимопомощи и Организации Варшавского договора (объединявших наиболее близких союзников СССР в противостоянии Западу). И, как известно нам и, несомненно, польским политикам тоже, именно так Запад выиграл холодную войну.

Моравецкий — не Порошенко, откровенную чушь нести не станет. Польские политики в принципе достаточно квалифицированные. Одни из самых квалифицированных среди восточноевропейских членов ЕС. Конкуренцию им могут составить разве что чехи. Неудивительно, что Чехия и Польша извлекли из вступления в ЕС дивиденды, в то время как остальные восточноевропейские государства понесли потери.

Понятно, что находящаяся у власти прозападная польская элита желает сохранить и свое место в польской политике, и место Польши в политике европейской. Если мы с этой точки зрения взглянем на тезисы Моравецкого и несколько очистим их от идеологически-пропагандистского налета, переведя на обычный русский язык, то утраченная логика вернется.

Итак, Моравецкий констатирует, что Запад безнадежно проиграл России информационную войну. Он использует более мягкие и политкорректные формулировки, но его предложение сократить "аналитические центры" не оставляет сомнений в смысле высказывания — распускают только ту армию, которая войну уже проиграла.

А вот третий тезис Моравецкого, о танках вместо аналитиков — это и есть рекомендация, как в условиях проигранной информационной войны сохранить господство нынешней элиты. Моравецкий предлагает сделать ставку на силу. Танки нужны ему не против России. Он знает, что Москва не нападет. Танки партнеров по НАТО, прежде всего США, нужны польской власти на польской территории как аргумент во внутриполитической дискуссии. Примерно как в свое время танки Центральной, Южной и Западной (ГСВГ) групп войск были последним аргументом просоветских режимов в дискуссии с прозападной оппозицией.

© AP Photo / Polish Armed Forces General Command Танк во время учений НАТО в Польше © AP Photo / Polish Armed Forces General Command Танк во время учений НАТО в Польше

Моравецкий вовсе не рассчитывает на то, что танки НАТО сделают то, что не удалось советским танкам, — он не настолько наивен. Но ему и не надо, чтобы нынешний режим держался в Польше вечно. Лишь бы на его личный политический век хватило. Да и заработать на закупках оружия можно.

Конечно, военная истерия повышает риск случайного конфликта. Но, снявши голову, по волосам не плачут. Практика и опыт подсказывают, что теряющая власть элита практически всегда готова рискнуть войной. Особенно чужой.

Впрочем, украинские элиты тоже мечтали о войне НАТО против России за интересы Украины. А воевать никто не стал не только за интересы, но и за саму Украину. И даже с ней никто не воюет. Собственного внутреннего накопленного разрушительного потенциала хватает для самоликвидации. Судьба Польши, особенно по части распадов и разделов, очень часто совпадала с судьбой Украины. Лишь на несколько лет или десятков лет процессы в Варшаве запаздывали.

Польскому премьеру надо быть очень осторожным. Не накликать бы беду, призывая танки.