В Киеве дважды победили Россию

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Широко анонсированные на 18 февраля акции протеста под патронажем Саакашвили в Киеве начались 17-го — с погромов. Так сказать, из затакта. На разогреве у борцов за все лучшее против всего худшего работали нацисты из организации С14 и "Правого сектора"*. В субботу они напали на офис Россотрудничества в Киеве, болгаркой разрезали входную дверь, побили стекла, размалевали стены хульными лозунгами и призывами, а затем сожгли российский флаг. Боевики дурными голосами призывали смерть России, обещали спалить здание во имя незалежности родины и физически расправиться с сотрудниками российской миссии, но лица почему-то закрывали масками-балаклавами. В здании радикалы разгромили выставку памяти Федора Шаляпина и размахивали файерами.

В офисе Российского центра науки и культуры в это время работали разнообразные кружки детского творчества, в театральном ребята репетировали спектакль "Ревизор". Атака страшно напугала детей и их родителей. Но оставила равнодушной полицию, которая не спеша прибыла на место происшествия, погром не пресекла и безучастно наблюдала за происходившим. В здание же вошла только после того, как погромщики вдоволь накуражились.

Интересно, что акция проходила под объективами десятков фото- и видеокамер и в присутствии сотен украинских журналистов, которые наверняка были предупреждены заранее, но никто из них и не подумал сообщить работникам офиса о готовящемся нападении. А ведь накануне ряд журналистов и целых редакций обратились к президенту с требованием прекратить давление на СМИ, которое выражается в шантаже, угрозах и — чу! — поджогах редакций. Украинская реальность все же невероятно затейлива.

Активисты утверждают, что Россотрудничество в качестве филиала ФСБ ведет на Украине подрывную, агитационную и разведывательную деятельность — и за это его следует разгромить, а еще лучше сжечь. Это, как было указано, закреплено в планах на ближайшее будущее.

После того как здание покинула полиция, туда зашли представители ОБСЕ, но громких заявлений традиционно не сделали, очевидно, не желая неосторожным словом задеть обидчивых украинских партнеров.

Вечером того же дня полиция прислала в офис Россотрудничества уведомление, что в связи с форс-мажором она снимает охрану со здания, убедительно показав, кому принадлежит реальная власть в Киеве и на Украине в целом. "Надеемся на понимание", — простодушно дописали полицейские и охрану-таки сняли, хотя на 18-е была анонсирована другая акция — уже в исполнении конкурирующей нацистской группировки под названием ОУН*, но с тем же содержанием.

К ней мы еще вернемся, а пока обратимся к главному блюду воскресного революционного меню — маршу и вече за импичмент президента Порошенко, организованным "Рухом новых сил" под руководством Михаила Саакашвили. Вынос Михаила Николозовича из киевского кафе с последующим вывозом в Польшу нисколько не помешал планам его сторонников поднять Киев и далее везде. В Прощеное воскресенье они вышли решительным маршем, чтобы показать Порошенко, что не прощают ему ничего, а, напротив, требуют немедленной отставки.

Толпа протестующих состояла в большой степени из пассионарных пенсионеров, которых снова призвали на улицу общественный темперамент и прямое указание на того, кто уж точно виноват в их убогой нищенской жизни. "Да, мы ошибались, когда выбрали Порошенко четыре года назад. А теперь мы говорим ему — геть!" — что-то подобное в разных вариациях было написано на растяжках, которые несли демонстранты.

Толпа прошла по центральным улицам Киева, и ей не помешало вероломное закрытие семи станций столичного метро, учиненное соратником Порошенко — мэром города Кличко. Интересно, что для блокирования проезжей части власть еще накануне выставила металлические конструкции с портретами так называемой "Небесной сотни", которой она спекулирует всякий раз, когда нужно именем убитых усилить патриотический пафос и защитить собственные седалища. То же самое делает и противоположная сторона, выставившая щиты с теми же портретами на Майдане. На фоне последних откровений грузинских снайперов, прямо назвавших действующих лиц, исполнителей и заказчиков расстрелов, это выглядит каким-то запредельно циничным гротеском. Но украинская политика достаточно давно переместилась в иррационально-магическую плоскость, поэтому на грубую реальность ей наплевать.

Но вернемся на марш. Возбужденная толпа скандирует "ганьбу" и "геть" ровно с тем же восторгом, что в 2014-м, как будто время внезапно закольцевалось. Только вместо преступной банды Януковича имеется в виду преступная банда Порошенко. В остальном — полное совпадение, даже в мелочах. Несут черно-красные знамена, выкрикивают "Слава Украине — героям слава", "Слава нации — смэрть ворогам", "Украина понад усэ". Ритмично бьют в барабаны. Требуют отставки. Им не нравится власть барыг…

Ведут колонны несколько народных депутатов, один одиознее другого. Хедлайнер — депутат ВР Семен Семенченко. Аферист, каратель, провокатор и член группы по межпарламентским связям с США — как говорится, негде пробу ставить.

Лидеры выходят на сцену, умело заводят толпу. В 2014-м на той же сцене были Порошенко, Яценюк, Парубий, Турчинов, Луценко. Теперь они — враги народа вкупе с Аваковым. Толпа кричит "Авакова-собаку повесить на гилляку (ветку. — Прим. ред.)". Не менее зажигательные тезисы публика озвучивает и в отношении остальных лидеров "революции гидности". Новые лидеры протеста тоже хорошо знакомы публике. Сегодня они рассчитывают вознестись на социально-политическом лифте, выбив из кресел предшественников. Саакашвили выходит на связь и вещает с больших экранов, обещая вернуться в Киев, чтобы снести власть барыг. Сегодня к нему примкнули представители партий "Самопомощь" и "Свобода", осторожно пытаются засветить свой флаг партийцы Тимошенко, но им резко отказывают — только красно-черные и "жовто-блакытные". Батькивщиновцы как-то незаметно растворяются. Юле не нужна чужая игра, она явно готовит собственное грандиозное антре.

Кому именно планируют передать власть протестующие после отставки Порошенко, буде он испугается и сбежит? Непонятно. Никакой позитивной программы не предложено. Снова призывают создавать комитеты сопротивления, поднимать Украину, собирать подписи за импичмент и свергать зажравшихся олигархов. Периодически поминают Януковича и Азарова как символов тяжелого деспотического безвременья и пугают нервных революционных бабушек и дедушек возвращением преступной банды, при которой им жилось довольно сытно и уж точно мирно, но склероз победил.

От лица Саакашвили обильно вещает Давид Сакварелидзе в роли как бы наместника украинского патриота в изгнании. Умело сочетая в речи проклятия в адрес действующей власти и комплименты собравшимся неравнодушным гражданам, Давид срывает аплодисменты. Однако ситуацию тоже не проясняет. Перспективы по-прежнему непонятны. Но, похоже, это никого особенно не тревожит — ведь главным содержанием украинских протестов всегда остаются "геть" и "ганьба". Собравшиеся между тем многократно благодарят отсутствующего Саакашвили за то, что тот показал им путь.

Там и сям виднеются американские флаги. Со сцены надрывно звучат депрессивные вирши, клятвы и призывы, то и дело кто-то запевает гимн. Все заверяют друг друга в том, что гордятся быть украинцами, что прогонят барыг и "продажные шкуры" вроде Луценко. А также, конечно, одолеют коррупцию и свалят власть олигархов. Ах да, еще требуют досрочных выборов и антикризисного правительства.

Выясняется, что подобные митинги/марши/вече проходят еще в ряде областных центров. Сопротивление, таким образом, растет. Апофеоз — зачитанное со сцены обращение к мировым лидерам (незалежность — такая вещь, которая без обращения к кураторам не работает). Их призывают обратить внимание на то, что Порошенко строит в стране диктатуру и "встал на путь подмены закона произволом". Прокламацию подписали "Батькивщина", "Самопомощь", "Свобода", "Рух новых сил" и другие политики и активисты.

После этого марш и вече за импичмент объявляются закрытыми, но отдельные пароксизмы не вполне еще сброшенного революционного возбуждения там и сям прорывались скандированием, угрозами, ганьбой и провоцированием полиции.

Этим дело не закончилось. Теперь уже нацисты из другой радикальной группировки — ОУН* — начали собственный марш, в отличие от первого, загодя широко разрекламированный. Имея целью все тот же офис Россотрудничества, боевики прошли по улицам, по пути бросая кирпичи в окна банков при полной полицейской безучастности. Единственное здание, которое не велено было громить, принадлежит Альфа-банку. Отделения же Сбербанка погромлены. Лидеры протеста, впрочем, то и дело покрикивали на побратимов, чтобы те экономили кирпичи, которые нужно было донести до главной цели. По дороге скандировали ровно те же лозунги, что и нацисты из С14 накануне и участники саакашвилиевского марша за импичмент в первой половине дня. С одной лишь разницей — импичмента Порошенко не требовали.

В итоге офис Россотрудничества снова закидали камнями, но явно с ощущением какой-то вторичности. Поэтому вернулись-таки на Майдан — и уже там публично сожгли российский флаг.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают российский флаг, изъятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018 © REUTERS / Valentyn Ogirenko Активисты и сторонники украинских националистических партий сжигают российский флаг, изъятый из офиса Российского центра науки и культуры в Киеве. 17 февраля 2018

А теперь несколько соображений. В Киеве делят власть однояйцевые близнецы, разве что барыги сегодня уступают нацистам. Но и это деление условно. В обеих группировках есть и барыги, и нацисты, а чаще всего — два в одном. Их лозунги практически одинаковы. Просто все еще голодные шакалы хотят потеснить уже отожравшихся гиен. Никакая другая оппозиция сегодня с протестами не выступает. Очевидно, что любая попытка выступить с иных позиций обязательно вызовет мгновенное объединение нацистствующих барыг из обоих лагерей при полной поддержке силовиков. Конкуренция в среде радикалов настолько напряженная, что акции и погромы будут все жестче.

Сегодня многие политологи считают, что Порошенко ничто не угрожает, потому что марши — лишь муляжи протеста. Однако и летом 2013-го комические куплеты Яценюка, Турчинова и Тягнибока на акции "Вставай, Украина" тоже никто всерьез не принимал.

Впрочем, сменят ли окончательно и институционально нацисты барыг или во власти все останется по-прежнему — для народа Украины не так уж важно.

P. S. С апреля в стране снова резко дорожают электроэнергия и газ.

* Экстремистские организации, запрещенные в России.