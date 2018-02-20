В Киеве дважды победили Россию

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Широко анонсированные на 18 февраля акции протеста под патронажем Саакашвили в Киеве начались 17-го — с погромов. Так сказать, из затакта. На разогреве у борцов за все лучшее против всего худшего работали нацисты из организации С14 и "Правого сектора"*. В субботу они напали на офис Россотрудничества в Киеве, болгаркой разрезали входную дверь, побили стекла, размалевали стены хульными лозунгами и призывами, а затем сожгли российский флаг. Боевики дурными голосами призывали смерть России, обещали спалить здание во имя незалежности родины и физически расправиться с сотрудниками российской миссии, но лица почему-то закрывали масками-балаклавами. В здании радикалы разгромили выставку памяти Федора Шаляпина и размахивали файерами.
В офисе Российского центра науки и культуры в это время работали разнообразные кружки детского творчества, в театральном ребята репетировали спектакль "Ревизор". Атака страшно напугала детей и их родителей. Но оставила равнодушной полицию, которая не спеша прибыла на место происшествия, погром не пресекла и безучастно наблюдала за происходившим. В здание же вошла только после того, как погромщики вдоволь накуражились.
Активисты утверждают, что Россотрудничество в качестве филиала ФСБ ведет на Украине подрывную, агитационную и разведывательную деятельность — и за это его следует разгромить, а еще лучше сжечь. Это, как было указано, закреплено в планах на ближайшее будущее.
После того как здание покинула полиция, туда зашли представители ОБСЕ, но громких заявлений традиционно не сделали, очевидно, не желая неосторожным словом задеть обидчивых украинских партнеров.
К ней мы еще вернемся, а пока обратимся к главному блюду воскресного революционного меню — маршу и вече за импичмент президента Порошенко, организованным "Рухом новых сил" под руководством Михаила Саакашвили. Вынос Михаила Николозовича из киевского кафе с последующим вывозом в Польшу нисколько не помешал планам его сторонников поднять Киев и далее везде. В Прощеное воскресенье они вышли решительным маршем, чтобы показать Порошенко, что не прощают ему ничего, а, напротив, требуют немедленной отставки.
Толпа протестующих состояла в большой степени из пассионарных пенсионеров, которых снова призвали на улицу общественный темперамент и прямое указание на того, кто уж точно виноват в их убогой нищенской жизни. "Да, мы ошибались, когда выбрали Порошенко четыре года назад. А теперь мы говорим ему — геть!" — что-то подобное в разных вариациях было написано на растяжках, которые несли демонстранты.
Но вернемся на марш. Возбужденная толпа скандирует "ганьбу" и "геть" ровно с тем же восторгом, что в 2014-м, как будто время внезапно закольцевалось. Только вместо преступной банды Януковича имеется в виду преступная банда Порошенко. В остальном — полное совпадение, даже в мелочах. Несут черно-красные знамена, выкрикивают "Слава Украине — героям слава", "Слава нации — смэрть ворогам", "Украина понад усэ". Ритмично бьют в барабаны. Требуют отставки. Им не нравится власть барыг…
Лидеры выходят на сцену, умело заводят толпу. В 2014-м на той же сцене были Порошенко, Яценюк, Парубий, Турчинов, Луценко. Теперь они — враги народа вкупе с Аваковым. Толпа кричит "Авакова-собаку повесить на гилляку (ветку. — Прим. ред.)". Не менее зажигательные тезисы публика озвучивает и в отношении остальных лидеров "революции гидности". Новые лидеры протеста тоже хорошо знакомы публике. Сегодня они рассчитывают вознестись на социально-политическом лифте, выбив из кресел предшественников. Саакашвили выходит на связь и вещает с больших экранов, обещая вернуться в Киев, чтобы снести власть барыг. Сегодня к нему примкнули представители партий "Самопомощь" и "Свобода", осторожно пытаются засветить свой флаг партийцы Тимошенко, но им резко отказывают — только красно-черные и "жовто-блакытные". Батькивщиновцы как-то незаметно растворяются. Юле не нужна чужая игра, она явно готовит собственное грандиозное антре.
От лица Саакашвили обильно вещает Давид Сакварелидзе в роли как бы наместника украинского патриота в изгнании. Умело сочетая в речи проклятия в адрес действующей власти и комплименты собравшимся неравнодушным гражданам, Давид срывает аплодисменты. Однако ситуацию тоже не проясняет. Перспективы по-прежнему непонятны. Но, похоже, это никого особенно не тревожит — ведь главным содержанием украинских протестов всегда остаются "геть" и "ганьба". Собравшиеся между тем многократно благодарят отсутствующего Саакашвили за то, что тот показал им путь.
Выясняется, что подобные митинги/марши/вече проходят еще в ряде областных центров. Сопротивление, таким образом, растет. Апофеоз — зачитанное со сцены обращение к мировым лидерам (незалежность — такая вещь, которая без обращения к кураторам не работает). Их призывают обратить внимание на то, что Порошенко строит в стране диктатуру и "встал на путь подмены закона произволом". Прокламацию подписали "Батькивщина", "Самопомощь", "Свобода", "Рух новых сил" и другие политики и активисты.
После этого марш и вече за импичмент объявляются закрытыми, но отдельные пароксизмы не вполне еще сброшенного революционного возбуждения там и сям прорывались скандированием, угрозами, ганьбой и провоцированием полиции.
В итоге офис Россотрудничества снова закидали камнями, но явно с ощущением какой-то вторичности. Поэтому вернулись-таки на Майдан — и уже там публично сожгли российский флаг.
А теперь несколько соображений. В Киеве делят власть однояйцевые близнецы, разве что барыги сегодня уступают нацистам. Но и это деление условно. В обеих группировках есть и барыги, и нацисты, а чаще всего — два в одном. Их лозунги практически одинаковы. Просто все еще голодные шакалы хотят потеснить уже отожравшихся гиен. Никакая другая оппозиция сегодня с протестами не выступает. Очевидно, что любая попытка выступить с иных позиций обязательно вызовет мгновенное объединение нацистствующих барыг из обоих лагерей при полной поддержке силовиков. Конкуренция в среде радикалов настолько напряженная, что акции и погромы будут все жестче.
Сегодня многие политологи считают, что Порошенко ничто не угрожает, потому что марши — лишь муляжи протеста. Однако и летом 2013-го комические куплеты Яценюка, Турчинова и Тягнибока на акции "Вставай, Украина" тоже никто всерьез не принимал.
Впрочем, сменят ли окончательно и институционально нацисты барыг или во власти все останется по-прежнему — для народа Украины не так уж важно.
P. S. С апреля в стране снова резко дорожают электроэнергия и газ.
* Экстремистские организации, запрещенные в России.