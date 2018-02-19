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Лавров продемонстрировал Европе боевой бумеранг

08:0019.02.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время Мюнхенской конференции по безопасности. 17 февраля 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов

С 16 по 18 февраля в баварской столице проходила ежегодная — 54-я по счету — Мюнхенская конференция по безопасности. И политологи сходятся во мнении, что она состоялась в самом опасном мире за последние 30 лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2018
© AFP 2018 / Thomas Kienzle
"Не испытывайте терпение Израиля": Нетаньяху и Зариф поспорили в Мюнхене

"Ситуация с безопасностью в мире находится в низшей точке с момента распада Советского союза", — говорит председатель Конференции Вольфганг Ишингер, намекая на целую гроздь конфликтов: Украина, Сирия, Иран, Йемен, Ливия. "Впервые со времен Холодной войны нам угрожает ядерный конфликт", — нагнетает в свою очередь генсек ООН Антонио Гутьерреш, имея в виду ситуацию вокруг Северной Кореи.
Однако самым горячим на конференции был все-таки ближневосточный вопрос, и солировали там израильский премьер Беньямин Нетаньяху и иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф. У обоих было свое понимание того, как можно достичь безопасности в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности. 18 февраля 2018
© AFP 2018 / Thomas Kienzle
Нетаньяху показал в Мюнхене обломки сбитого Израилем иранского беспилотника

В израильском понимании безопасность — это полное обезвреживание Ирана. Поэтому премьер Израиля Беньямин Нетаньяху призвал Запад расторгнуть ядерную сделку с Тегераном и заявил о готовности противостоять иранцам в любой форме. "Израиль не допустит, чтобы иранский режим набросил петлю террора на нашу шею. Мы будем защищаться без колебаний. И в случае необходимости будем действовать не только против союзников Ирана, которые нападают на нас, но и против него самого", — заявил Нетаньяху. Потрясая обломками иранского дрона, сбитого над территорией Израиля, он спросил иранского министра иностранных дел: "Господин Зариф, вы узнаете? Это ваше. Можете взять его как послание тиранам в Тегеране".

Сам Зариф (который в зале не присутствовал) заявил, что участники конференции "с утра были свидетелями шоу, я бы сказал, мультяшного цирка, который не заслуживает ответа". Что же касается ядерной сделки, то "если интересы Ирана не будут обеспечены, Иран ответит, и это будет серьезный ответ — такой, что эти люди пожалеют о совершенных ошибочных действиях", — отметил иранский министр. Обломков израильского F-16, сбитого сирийскими ПВО, в его руках не было — но, вероятно, лишь потому, что упал самолет на территории самого Израиля.

Израильские военнослужащие. Архивное фото
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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У иранского министра тоже есть свое понимание понятия "безопасность". Обращаясь к коллегам по Персидскому заливу, он предложил им закопать топор войны и выработать некий общий стандарт поведения. "Нам нужны меры по укреплению доверия в регионе — от совместных военных визитов до уведомления о проведении военных учений, от мер транспарентности в области вооружений и закупки оружия до сокращения военных расходов. Все это может в итоге привести (и я надеюсь, что это произойдет в не очень отдаленной перспективе) к региональному соглашению о ненападении".

Иранцам, отметим, сейчас хорошо говорить — они предлагают договариваться с позиции победителя. Тегеран выиграл свою кампанию в Сирии и в Ираке, а также находится на пороге победы в Йемене. Иранцы укрепили свое влияние в Ливане, нашли способ сосуществования с турками. Сейчас их задача — институционализировать свои успехи. Естественно, против не только Израиль, но и Саудовская Аравия. По словам министра иностранных дел Королевства Аделя Аль-Джубейра, Эр-Рияд продолжит противодействовать Ирану, "пока Тегеран не изменит свое поведение в регионе". То есть, в понимании саудовцев, Исламская республика должна вернуться назад в свои государственные границы, позволив арабским монархиям при морально-материальной поддержке Израиля вновь выстроить вдоль иранской западной границы — то есть от Азербайджана до Кувейта — санитарный кордон. Иранцев такая перспектива, понятно, не устраивает.

Истребитель F-15 ВВС Израиля. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
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Еще одной ключевой темой на конференции стала Россия, а точнее — исходящая от нее "угроза". В специальном докладе, выпущенном организаторами конференции, Москву позиционируют не просто как дестабилизатора, а как умного и посему опасного дестабилизатора. "При сравнительно небольших денежных затратах и использовании людского ресурсам Москве удалось развернуть ход сирийского конфликта, укрепить режим Асада и восстановить свою силу, а также военное присутствие на Ближнем Востоке", — пишут авторы. Они намекают, между прочим, на экзистенциальный — то есть по факту не ограниченный временными рамками — характер российско-западного конфликта.
При таком отношении оправдываться и объяснять, что никакого вмешательства не было, не совсем эффективно и полезно. Это уже фактор веры. Поэтому выступающий на конференции российский министр иностранных дел Сергей Лавров попытался избегать оправданий и сосредоточился на донесении до высоких присутствующих гостей причин и последствий неправильного восприятия ими России.

Сотрудники израильских силы безопасности рядом с останками самолета F-16, участвовавшего в налете на Сирию, недалеко от деревни Хардуф, Израиль. 10 февраля 2018
© REUTERS / Ronen Zvulun
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Причина, по мнению российского министра, в нежелании видеть реальную Россию — во всей ее многогранности. "За минувшие десятилетия ЕС так и не смог найти "золотую середину" в отношениях с нашей страной. В 1990-е гг. прошлого века доминировало представление о России как о "подмастерье", которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о "всемогущей российской угрозе", следы которой пытаются найти повсюду — от "брекзита" до каталонского референдума. Оба стереотипа глубоко ошибочны и говорят лишь о нехватке здравомыслия и понимания нашей страны", — отметил Сергей Лавров.

Отсюда и неготовность принимать наши рациональные предложения. Находящаяся в сложных геополитических условиях, Россия как никто другой заинтересована в системных отношениях с европейскими соседями, основанных на взаимоуважении и четких правилах игры. "На протяжении многих лет после падения Берлинской стены и объединения Германии, в котором Россия сыграла решающую роль, мы стремились сделать максимум возможного для выстраивания в евроатлантическом регионе архитектуры равной и неделимой безопасности… К сожалению, наши призывы к равноправному диалогу, реализации на практике принципа неделимости безопасности не хотели слышать", — отметил российский министр.

На месте крушения израильского истребителя F-16, участвовавшего в налете на Сирию. Архивное фото
© AFP 2018 / Jack Guez
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Именно из-за предрассудков и нежелания находить способ сосуществования с "чужим", но не враждебным игроком в лице России Европа и находится сейчас в том положении, в котором находится. Причем уже не в первый раз. "80 лет назад в Мюнхенском сговоре отразились все болевые точки той эпохи. В их числе вера в собственную исключительность, разобщенность и взаимная подозрительность, ставка на построение "санитарных кордонов" и буферных зон, неприкрытое вмешательство во внутренние дела других стран", — говорит Сергей Лавров.

Услышал ли его Запад? Судя по инсайдам с конференции, американцы вряд ли — они продолжали давить на Россию и Иран. Однако европейцы требовали перейти от давления к нормальной дипломатии (которой, по их мнению, так не достает администрации Трампа). Естественно, российский министр не упустил возможность обратить внимание на разницу в интересах ЕС и США. "Навязанный из-за океана курс на смену неугодных режимов и насаждение извне моделей развития не только ведет к хаосу в обширных регионах, но и бумерангом оборачивается импортом в Европу реальных угроз, в числе которых прежде всего всплеск международного терроризма, огромные волны нелегальной миграции и все, что с этим связано", — отметил Сергей Лавров.

Вопрос в том, конвертируется ли отмеченная главой нашего МИД разница в интересах США и ЕС в некие практические шаги Европы.
Время покажет. Пока же, как верно пишет немецкое издание Deutsche Welle, "по итогам трех дней конференции ясно одно: все указывает на продолжение конфликтов".

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