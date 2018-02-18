РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Кто подставил русских: следить за американцами приказал Обама

08:0018.02.2018
(обновлено: 09:22 18.02.2018)
2141632
© AFP 2018 / Jewel Samad Барак ОбамаБарак Обама
© AFP 2018 / Jewel Samad

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

У бесконечной тягомотины — вашингтонского расследования "дела о русском вмешательстве в выборы" — есть одна маленькая частность. Дело-то начиналось с совсем другой истории. А именно с расследования незаконного вмешательства администрации демократов в жизнь американцев. И начиналось оно еще при Бараке Обаме, а "русским" стало уже потом, когда оказалось, что демократам надо как-то защищаться. История эта (и многие ей подобные) склоняет не только американцев, но и Запад вообще к грустным размышлениям о том, что такое демократия в целом и что с ней творится. И размышления эти куда интереснее затянувшегося поиска "русских хакеров" в темном киберпространстве.

Рекордсмен по слежке

Итак, свежая публикация консервативного ресурса Daily Signal, которую читать трудно — названия ведомств, имена чиновников, упоминания нарушенных статей закона, отсылки к малоизвестным нам фактам… Расследовательская журналистика в классическом, то есть нечитабельном виде. Но на самом деле все просто. Из публикации этой хорошо видно, с чего (и — что особенно важно — когда) вся история с "российским вмешательством" стартовала.

Для начала: в США существует так называемый секретный суд — он же суд по разведывательной слежке (Foreign Intelligence Surveillance Court). Он нужен для того, чтобы выдавать разрешения на слежку, прослушивание телефонов и взлом почты, а то без суда как-то неудобно.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Трамп отказался публиковать записку демократов о "российском расследовании"
Этот секретный суд, как выясняется, не получил информации от ФБР насчет наблюдения за активистами предвыборной кампании Дональда Трампа. И насчет всякого другого наблюдения. А должен был, по закону, получить. Собственно, об этом и говорит меморандум конгрессмена Девина Нуньеса, который мелькал в наших СМИ, и многое другое, выявляющееся в ходе бесконечного "дела о российском вмешательстве".

Так вот. Самое интересное в публикации Daily Signal в том, что она ясно показывает: дело началось еще в октябре 2016 года, за несколько недель до того, как Трамп был неожиданно избран президентом. И оно тогда было вовсе не о России, а о том, что вытворяла администрация Обамы по части слежки за всеми и вся. Это был, по сути, бунт одной отдельно взятой "секретной судьи", которая потребовала раскрыть определенные документы суду. А раскрывать их ведомства типа ФБР или АНБ (имени работавшего в последнем Эдварда Сноудена) по закону обязаны.

Спецслужбы начали защищаться, объясняя, что тут у них особый случай — расследование "дела русских хакеров", которые находятся в сговоре с Трампом и помогли ему выиграть выборы. То есть попробовали заглушить один, реальный скандал другим, вымышленным, увести разговор в сторону. Так возникло "русское дело".

То есть изначально оно не только не было "русским" — оно касалось того, что при Обаме в невиданных количествах направо и налево выдавались административные разрешения на взлом почты и прослушивание. Вдобавок эта деятельность скрывалась от закона. А главное — что как минимум с 2011 года велась слежка и за американскими гражданами. В том числе конкурентами на выборах. И это при Обаме, из которого сегодня делают (еще при жизни) икону, парадный портрет глобальной демократии.

© AFP 2018 / Martin Bureau Бывший президент США Барак Обама
© AFP 2018 / Martin Bureau
Бывший президент США Барак Обама

Обнаружить, что на самом деле Обама — этакий американский аналог мультяшного злодея Берия из американских агиток — это для них чересчур. Увод разговора к "российскому вмешательству" уже не очень помогает. Во множестве СМИ, американских и не только, сейчас идет тяжелый спор о том, что не так с демократией.

Спор предельно интересный. Вот две публикации, свежие, выловленные из потока им подобных буквально наугад — на их месте могли быть любые другие.

"Откуда такой оптимизм?"

Комментарий в New York Times о том, что демократы в США и их коллеги в Европе вообще не соответствуют своему названию. "В теории при демократии большинство должно влиять <…> на распределение доходов. На практике это не так", — пишет автор.

Знак Голливуда
© AP Photo / Damian Dovarganes
"На нас напали!" Голливуд в истерике из-за "вмешательства русских"
Мысль, очевидно, здравая. Особенно сегодня, когда верхушки партий демократов, социал-демократов и прочих перестали представлять как средний класс, так и рабочий и многие другие сословия. А учитывают интересы только богатых и сверхбогатых: такова мысль газетного комментария и книг, которые там цитируются. (Ну а республиканские и прочие "правые" партии даже теоретически не должны были заниматься проблемами "низших классов" — хотя сегодня это уже не так).

И вот на выборах 2016 года самые богатые 0,01 процента американцев внесли 40 процентов денег на предвыборную кампанию, в то время как в начале 80-х их доля пожертвований была лишь 16 процентов. При этом мы помним, что демократы получили таких пожертвований куда больше республиканцев.

Далее: более 54 процентов голосовавших в 2016 году за демократов оказались людьми с образованием выше среднего. Менее образованная публика пошла голосовать за республиканцев. (А то, что образование в США в течение нескольких десятилетий постепенно становилось идеологизированным, переходя в руки либерально мыслящей профессуры, — факт известный).

И еще из интересных мыслей этой публикации: понимая, что демократия получается какая-то странная и раскалывающая партию, лидеры демократов отвлекают своих сторонников кампаниями на темы, как можно более далекие от проблем имущественного неравенства. Спорьте о чем угодно — феминизм и приставания к женщинам, борьба с "расизмом", с "изменениями климата", и погромче, поагрессивнее…
И ведь не "российская пропаганда" это придумала.

© AFP 2018 / Jewel SamadУчастница протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017
© AFP 2018 / Jewel Samad
Участница протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017

А вот печальная книжная рецензия в лондонской "Таймс", бывшем "громовержце" и лидере мнений. Рецензия на работу Стивена Пинкера о том, что наконец-то пришла настоящая эпоха Просвещения, золотой век, когда только 10 процентов населения Земли по-настоящему бедны. Пришло время демократии, рациональности и гуманизма, пишет Пинкер, а панические разговоры о популистах, автократах и тех, кому почему-то нравится суверенитет и национальная идентичность — это так, психологически объяснимая склонность СМИ к плохим новостям, на самом деле новости все хорошие и демократия идет вперед и вверх.

Президент США Джордж Буш-младший. Архивное фото
© AFP 2018 / The White House/ Eric Draper
Буш-младший заявил, что Путин хочет вернуть "гегемонию СССР"

"Откуда такой оптимизм?" — спрашивает рецензент. И завершает разговор так: "Все цивилизации умирают. Будем ли мы сражаться, чтобы защитить свою?"

Такие вот настроения — конец демократии, а с ней и цивилизации. И как же иначе, если главные демократы куплены 0,01 процента богатых и уличены в тотальной слежке, да еще и проигрывают (иногда) выборы.

Комментировать
Мнение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Andyun
У нас в Вологде, всеми этими полномочиями, а именно слежкой, прослушиванием, моральным и даже физическим воздействием,
наделены коллекторы.

Да-а-а-а-а, вот всё-таки Пиндоссия отсталая страна.
08:44
18.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена