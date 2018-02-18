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США больше не сверхдержава: об этом говорит ядерная стратегия Вашингтона

08:0018.02.2018
(обновлено: 08:18 18.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в ВашингтонеЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Брюсселе в ходе встречи министров обороны НАТО состоялось заседание группы ядерного планирования альянса. Дипломатам и военным было что обсудить. Недавно Вашингтон опубликовал "Обзор ядерной политики", а американские официальные лица, включая президента Дональда Трампа, сделали ряд громких заявлений. Выяснилось: подход у США и ЕС к ядерной стратегии кардинально различается.

Так, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль сообщил, что Вашингтон "дает старт новой гонке ядерных вооружений, ставит под угрозу безопасность Европы", и отметил "резкое изменение международной обстановки в сфере безопасности".

Военные учения с применением ЗРС С-400 в Ленинградской области
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Но в американской ядерной доктрине нет ничего из ряда вон выходящего. США констатируют, что Россия наращивает возможности своих войск, оснащенных обычными вооружениями, параллельно модернизируя ядерные. То же самое происходит в Китае. Поскольку оба эти государства в вышедшей парой месяцев ранее Стратегии национальной безопасности США названы среди главных угроз американскому миру — "ревизионистские державы", желающие пересмотреть основы поздневашингтонского миропорядка, — США, естественно, реагируют на усиление военной и экономической мощи, а также политического авторитета Москвы и Пекина.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащие КНР на церемонии открытия международных конкурсов "Кубок моря &mdash; 2017" и "Морской десант &mdash; 2017" во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие КНР на церемонии открытия международных конкурсов "Кубок моря — 2017" и "Морской десант — 2017" во Владивостоке

На первый взгляд, предусмотренный доктриной американская реакция представляется относительно умеренной. США заявляют о намерении в ответ на усиление стратегических возможностей России нарастить и модернизировать арсенал тактического ядерного оружия.

Но если вникнуть в детали, резкая реакция европейцев более чем понятна.

Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
© Фото : U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni
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Самую малую, но вполне реальную опасность представляет то, что тактическое ядерное оружие находится непосредственно в войсках. В 1960-е годы США явочным порядком уже пытались передать право решения о его применении на уровень фронтовых командиров в звене "дивизия — корпус". Но тогда, испугавшись возможности неконтролируемого, самопроизвольного возникновения ядерного конфликта, они пошли на договоренности с СССР об изъятии у войск тактических ядерных боеприпасов.

Сейчас в Пентагоне вновь говорят о необходимости передать право на решение о применении тактического ядерного оружия от политиков военным, находящимся непосредственно на театре военных действий. И это логично. Тактический ядерный заряд обладает малой мощностью, его средство доставки — относительно (от 30 до 300 километров) небольшой дальности, и принять адекватное решение о необходимости его применения может лишь непосредственный командующий на поле боя.

Китайские военнослужащие во время российско-китайских военно-морских учений. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Россия и Китай бросают вызов военному доминированию США, заявили в IISS
Для эффективного противодействия России средства доставки тактического ядерного оружия целесообразно размещать именно в Европе. С любого другого направления они не представляют сколько-нибудь существенную угрозу. И именно в Европе сейчас, по инициативе США и восточноевропейских лимитрофов, наращиваются военные группировки с целью противодействия России или "защиты" от России.

На примере Украины, Польши, государств Прибалтики адекватные представители "старой Европы" давно уже могли убедиться, что иррациональная русофобия, помноженная на необходимость сохранить внимание стран — лидеров Запада, зачастую толкает лимитрофов на совершенно безответственные, в том числе военные, провокации. По принципу: войну с Россией начнем мы, а воюют за нас пускай США и НАТО.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише

В этих условиях само наличие на территориях лимитрофов военных группировок, включающих в себя контингенты США и "старой Европы", создает угрозу самопроизвольного втягивания ЕС и Вашингтона в военный конфликт. Если же командующие этими группировками генералы получат право и возможность по своему усмотрению применять тактическое ядерное оружие, то будущее Европы повиснет на тонкой нитке. Российскими тактическими, оперативно-тактическими, а также крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, способными нести ядерный заряд, Европа простреливается насквозь. И кто поручится, что США устоят перед соблазном сжечь Европу в ядерном пламени "случайного" конфликта, чтобы ослабить Россию. Причем стратегические заряды применены не будут, и, следовательно, территория США окажется вне сферы поражения, а пары-тройки (или даже десятка) армейских бригад для такого дела не жалко — безработных полно, новых солдат набрать не проблема.

Американский эсминец Джон С. Маккейн в Южно-Китайском море. Архивное фото
© Фото : Navy Petty Officer 3rd Class James Vazquez
Америке срывают войну в Южно-Китайском море
Еще больше должен был взволновать европейцев пункт американской ядерной доктрины, предполагающий возможность ядерного ответа США на неядерное нападение.

Территория США защищена от неядерного нападения океанами, на которых пока еще господствует американский флот. Просто так высадить туда тысячи танков и миллионы солдат не получится. Значит, речь может идти о нападении на американские войска, расквартированные на многочисленных базах по всему миру, но больше всего — в странах ЕС. То есть в тот момент, когда "горячий эстонский парень" (или украинский нацист) по неизвестной причине решит обстрелять российских пограничников, а ответный огонь будет воспринят как угроза каким-нибудь американским инструктором, которых в Прибалтике полно (а на Украине еще больше), США, исходя из своей новой доктрины, могут дать ядерный ответ.

Эскиз бомбардировщика B-21 Raider
© Фото : Northrop Grumman Corporation
NI рассказал, как США намерены противостоять российской ПВО
Наконец, последнее и самое важное. Государства заявляют о своей готовности дать ядерный ответ на неядерную агрессию тогда, когда их обычные вооруженные силы находятся в упадке (или значительно уступают силам потенциального противника) и ядерный ответ — единственное, что может хоть как-то выправить ситуацию.

В 1993 году Россия подчеркнуто демонстративно отказалась от принятого еще СССР обязательства не применять ядерное оружие первой. Это был период глубокого упадка российских вооруженных сил, экономики, финансовой системы, ВПК, период внутренней нестабильности. В результате принятая в 2000 году российская доктрина предполагала возможность применения ядерного оружия в ответ на неядерное нападение, если обычным (неядерным) силам России грозит поражение и уничтожение.

К 2010 году Россия усилилась и доктрина видоизменилась. Теперь предполагается, что Россия может применить ядерное оружие первой, если уничтожение грозит российскому государству.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3. Архивное фото.
© AP Photo / Charlie Riedel
NI рассказал, как США могут втянуть Россию в обмен ядерными ударами
США никогда не принимали на себя обязательство не применять первыми ядерное оружие. Наоборот, последние годы Пентагоном разрабатывалась доктрина первого обезоруживающего удара с использованием как обычного высокоточного, так и ядерного оружия. Теперь же они не просто дополнительно подчеркивают, что готовы применить ядерное оружие в любой момент. Они фактически оставляют за собой право привести его в действие (пусть тактическое) по любому поводу.

Ни для кого не секрет, как легко США находят виноватых в событиях, которые даже не происходили. Не надо быть министром иностранных дел Германии, чтобы понимать: если США констатируют отставание от России в военной сфере, не позволяющее средствам доставки американского высокоточного оружия преодолевать систему ПВО, если США констатируют, что уступают России и Китаю политическое и экономическое лидерство на планете, если Вашингтон открыто заявляет, что не смирится с этим и будет бороться против этого любыми доступными ему средствами, то страны, на чьей территории размещены американские войска, склады и американское ядерное оружие, — это одна большая мишень для российских ядерных ракет.

Погрузка торпеды. Архивное фото
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Российский дрон сеет панику в Вашингтоне
Зная уровень безответственности американских политиков и генералов, европейские лидеры прекрасно понимают, что, если президент США утратит внутриполитическую монополию на решение о применении ядерного оружия (за что сейчас бьется Пентагон), желающих нажать кнопку найдется немало. Ну а такие политики, как чуть не ставшая президентом США Хиллари Клинтон, давно уже продемонстрировали, что они ради призрачного шанса восстановить американскую гегемонию готовы на все. Таких политиков в США много, и они еще не в тюрьме.

США сейчас напоминают террориста-смертника, готового ради неких абстрактных идей (в истинности которых он не может убедить общество, и у него не хватает сил навязать их) убить себя и как можно больше ни в чем не повинных окружающих. Только сидит Вашингтон не на поясе шахида, а на самом крупном в мире ядерном арсенале.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Йаххааа!
США в принципе не должны существовать. Это государство-террорист, наносящий колоссальный ущерб развитию человечества.
08:51
18.02.2018
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