На Украине выдают лицензии на убийство — за особые заслуги

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

На этой неделе в Киеве при большом стечении народа похоронили молодого мужчину — отца двоих детей, успешного и модного шеф-повара одесского ресторана и, как пишут многочисленные его друзья, доброго, веселого, открытого человека.

Руслан Юрченко был убит на остановке маршрутки после того, как сделал замечание мужчине, пытавшемуся сесть в автобус без очереди.

Далее показания очевидцев традиционно расходятся. Одни говорят, что убийца выхватил нож сразу и ударил обидчика в спину, да так, что попал в сердце, другие — что он сбегал в ближайший хозяйственный магазин, там купил кухонный нож, вернулся на остановку и убил садившегося в маршрутку Юрченко на глазах у его жены.

Эти расхождения очень важны, ведь в первом случае преступление можно квалифицировать как совершенное в состоянии аффекта, а во втором — как преднамеренное и обдуманное убийство. Разница в сроке наказания колоссальная, и все говорит о том, что в деле непременно будет установлен именно аффект.

Это преступление, однако, вряд ли привлекло бы к себе особое внимание, если бы убитый не был довольно известным человеком. В стране, наводненной оружием и психически нестабильными участниками карательной операции в Донбассе, убийства случаются каждый день и стали рутиной. Отец убил сына, не сойдясь с ним в оценке политической ситуации. Ветеран АТО зарезал соседку, сделавшую ему замечание.

Контрактник Вооруженных сил Украины убил и расчленил престарелую мать, отказавшуюся дать ему денег на водку. Вернувшийся с фронта каратель забил до смерти собственную жену в День матери. Двадцатисемилетний боец ВСУ убил супругу, четырехлетнюю дочь, а потом вспорол себе живот.

Безработный атошник в состоянии опьянения зарубил топором отчима и младшего брата. За двойное убийство получил пять лет тюрьмы, потому что судья счел смягчающими обстоятельствами тот факт, что преступник "защищал родину на востоке страны".

Судье, безусловно, помогли вынести такой приговор неравнодушные граждане, уверенные в том, что участие в карательной операции на востоке Украины, которую они называют священной войной с российским оккупантом, делает убийцу едва ли не перманентной жертвой, нуждающейся во всемерном снисхождении.

Вот и сейчас задержанный по подозрению в убийстве Руслана Юрченко еще только доставлен в СИЗО, а неравнодушная общественность уже начала свою кипучую деятельность по подготовке максимально мягкого приговора. Ведь убийцей оказался солдат-контрактник 72-й бригады ВСУ, находившийся в этот день то ли в увольнении, то ли в самоволке. В фейсбук-аккаунт к товарищу погибшего Руслана, сообщившему горестную весть о его трагической смерти, мгновенно набежала стая патриотически нервных граждан, чтобы, с одной стороны, представить убийцу в максимально выгодном свете, а с другой — показать его жертву провокатором, подонком, ватником и сепаратистом, целиком и полностью заслужившим свою подлую смерть. Неподготовленному человеку, поверхностно знакомому с особенностями украинского сегмента социальных сетей, читать комментарии нациствующих активистов невозможно по причине их крайней, запредельной, истерической злобы.

Что называется, кровь из глаз. Да и не всякий искушенный завсегдатай фейсбука способен выдержать эту степень аффектации. Из того, что написали по теме десятки активистов, практически невозможно даже вычленить сколько-нибудь приемлемую для публикации цитату.

Тон обсуждению задала руководитель пресс-службы 72-й бригады ВСУ Елена Мокренчук. В ее изложении убийца выглядит улыбчивым уравновешенным хлопцем, который был так хорош, что стал командиром взвода. Всеобщий любимец, не пожалевший для своего народа самого ценного, "хороший и добрый ребенок". По версии пани Мокренчук, крепкий атлетичный Руслан перед смертью вел себя вызывающе, нагло и виктимно, оскорбляя и унижая астеничного и утомленного ветерана, чем нанес ему непоправимую обиду, которую, по всему выходит, смыть можно было только кровью.

Эта трактовка ситуации, не подкрепленная никакими свидетельскими показаниями, однако, мгновенно получила полное одобрение активистов. Убийцу назвали героем, а его жертву — сепаратистской мразью и пособником оккупантов, наказанным в назидание всем, кто впредь не окажет всестороннего уважения ранимым воинам.

Традиционно отличились женщины. Нежные феи в вышиванках и веночках, берегини, любящие матери и дочери задали в обсуждении такую планку ненависти, что ее не сумели перепрыгнуть даже побратимы убийцы, хотя, разумеется, очень старались. "Бесит, когда тварь во время войны сидит дома и кормит своих детей. А потом открывает свой брехливый рот. Потому что люди, которые не поддерживают Украину, — поганые выродки", — пишет, например, журналистка телеканала "Интер". И нет, это отнюдь не самый людоедский комментарий.

Тот факт, что повар Руслан был максимально дистанцирован от участия в политической жизни в каком бы то ни было ее проявлении, никого не смутил. Сепаратизм, пособничество "оккупанту", уклонение от участия в войне, недостаточное уважение к "ветеранам АТО" ему вменяются по умолчанию, для этого достаточно было не оказать должных почестей молодцу в камуфляже.

Интерес, однако, представляют не только комментарии духовных побратимов убийцы. Симптоматичны и оценки друзей убитого: "Как такое может быть? В это невозможно поверить! За что? В столице. Среди бела дня! В мирном городе!" То есть те же люди, которые равнодушно верят в то, что можно четыре года безнаказанно и крайне жестоко убивать собственных сограждан в Донбассе, что это нормально и не должно мешать остальным наслаждаться жизнью, вдруг изумлены убийством в Киеве. "А нас за что?" — в изумлении спрашивают граждане, уверенные, что чума почему-то должна обойти их стороной.

Но ведь эпидемия расчеловечивания — процесс последовательный и неостановимый. Вчера вы, а сегодня — вас. Вчера в Донбассе, а сегодня — везде. Сейчас убивают за упрек, а завтра — за недостаточно восторженный взгляд. Уже и повод не нужен.

Интересно, что даже возмущенные диким убийством друзья и знакомцы Руслана категорически отказываются обсуждать очевидные параллели, пресекают любые поползновения на этот счет и в упор не видят грязных оскорблений в адрес убитого — каждый спинным мозгом чувствует неиллюзорную опасность уже для себя.

На самом деле ситуация еще трагичнее, чем выглядит на первый взгляд. Ветераны гражданской войны возвращаются из зоны боевых действий с глубокой психологической травмой — как любой, кто убивает не во имя свободы и независимости родины, а как каратель и насильник. За плечами у многих — мародерство, грабежи, издевательства над мирным населением. Массовые суициды "воякив". Убийства одних сослуживцев другими.

Демобилизованные толпами возвращаются в условно мирные города нередко уже вполне сложившимися алкоголиками и наркоманами, не готовыми к социальной реадаптации, которую никто им, впрочем, и не предлагает. Практически ничего из обещанных благ родина своим воякам не дала — ни ежедневной зарплаты в тысячу гривен, ни улучшения жилищных условий, ни психологической реабилитации, ни достойной работы. Сограждане смотрят на них с плохо скрываемым ужасом, а часто — с презрением. Оказывается, что, пока они воевали, бывшие майданные крикуны получили должности, присосались к бюджетам, оседлали грантовые темы, намутили бизнес или крышуют чужой.

После революции достоинства, оказывается, везде и всюду нужно носить взятки, чтобы решить любой бытовой вопрос, оформить документы — например, на инвалидность или получение каких-то эфемерных льгот. И размер взяток вырос многократно вслед за ростом цен и тарифов. И чиновники разговаривают с ними через губу в традиционном формате "не я вас туда посылал". Постановочные фотосессии в глянцевых журналах, где калеки с гордостью демонстрируют бионические протезы, остались в прошлом — и теперь приходится силой и угрозами выбивать необходимое лечение, наравне с другими стоять в очередях.

Они видят, что их президент перемещается с курорта на бал, что его доходы неуклонно растут, что депутаты снова повысили себе зарплату вдвое, что государственные чиновники отдыхают на экзотических островах и построили виллы размером с Белый дом, а их дети сплошь учатся в лучших университетах Европы и США. И все это было реализовано, пока они ели кашу с червями и сидели в холодной и мокрой окопной глине.

Что, в конце концов, родина не оставила своим солдатам ничего, кроме лицензии на убийство. И это единственная привилегия, которая им доступна. Потому что если повезет, то банда активистов-психопатов, которая мечется по социальным сетям, отмазывая убийц и насильников от обвинений, не поленится прийти и в суд, устроить там обезьяньи скачки с поджогами покрышек, бросанием камней и дымовых шашек в окна, угрозами судьям. И тогда суд вынесет максимально мягкий приговор. А имя твое войдет в анналы героев революции гидности. Потому что каждый будет знать, что осужден ты несправедливо, ведь вату нужно жечь и убивать везде, где она открывает рот и косо смотрит в сторону освободителей. Хотя… Кому нужен этот жалкий контрактник, о котором, скорее всего, забудут через пару дней, переключившись на очередную кровавую сенсацию.

Оцепеневшая от ужаса и безысходности биомасса и куражащиеся над ней бенефициары революции достоинства — вот в самом кратком виде достижения постмайданной Украины. Тренеры личностного роста отвлеклись наконец от горних высей и дают практические советы обывателям: смотреть в пол, онеметь и оглохнуть, не делать замечаний, не вступать ни в какие споры, потому что у каждого может быть нож, граната или пистолет, ни с кем не откровенничать, в любой сложной ситуации включать дурака.

Но даже это никого не спасет.