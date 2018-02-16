Доллар в осаде: Китай велит США остановиться

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

"Доллар в осаде", сообщают нам американские финансовые журналисты агентства Блумберг . Они жалуются на то, что финансовый мир начал замечать американский бюджетный дефицит, растущий федеральный долг и дефицит торгового баланса. В переводе на человеческий это означает, что в реальность финансового мира начали проникать подозрения о том что "американский король" (он же мировой гегемон) на самом деле голый, а его самые уязвимые места прикрыты всего лишь зеленоватым листком с портретом американского президента.

После того как Трамп и его враги из Демократической и Республиканской партий приступили к обсуждению бюджета и увеличения программы государственных заимствований, стало очевидным, что значительная часть истеблишмента пришла к консенсусу по одному из ключевых вопросов. Вместо обещанного Трампом в избирательной кампании сокращения расходов и дефицитов было принято решение о рекордном увеличении дефицита бюджета, расходов бюджета и государственного долга. Вместо того чтобы пытаться урвать друг у друга какие-то важные статьи расходов, американские политики из разных партий и групп интересов решили, что повышение американского госдолга позволит "заплатить за все" и дать возможность заработать деньги и набрать очки всем участникам политического процесса. Такое единодушие сильно не понравилось финансовым рынкам, экономическим СМИ и тем немногим политикам, которые знают, к каким последствиям для доллара и экономики в целом приведет стратегия "закрытия" дефицита с помощью долгов и печатного станка. Даже влиятельный консервативный мозговой центр Heritage Foundation заявил : "Наша страна не может себе позволить безответственный бюджетный план, который принимает с распростертыми объятьями дефициты в триллионы долларов". Однако мнения экспертов и реакция рынков не остановили политиков: они решили, что долгосрочные экономические проблемы не имеют значения по сравнению с их возможностью решить свои финансовые и политические задачи здесь и сейчас.

Агентство Блумберг цитирует мнение Майкла Маккормика, главного валютного эксперта Toronto Dominion Bank, который считает, что "перспективы у доллара безрадостные" и указывает на растущие бюджетные и торговые дефициты. "Если сложить дефициты, то получается много внешних уязвимостей в плане валютного курса. С точки зрения денежных потоков мы сейчас находимся в таком положении, в котором затыкать дефициты становится проблематичным", — заявил Маккормик. Легко заметить, что опасения банковского аналитика хорошо стыкуются и практически совпадают с негативными комментариями рейтингового агентства Мудис, которое недавно выступило с предупреждением о том, что США могут лишиться своего высокого кредитного рейтинга. Определенные опасения за будущее американской экономики начали проникать даже в мейнстримные СМИ, которые обычно предпочитают не пугать своих читателей. Однако на фоне консенсуса американского политического класса, который решил, что вместо принятия непопулярных решений о сокращении расходов стоит просто еще сильнее нарастить долги, даже у журналистов иногда возникает внутренняя потребность предупредить читателей о последствиях такой безответственной политики. "Только потому, что спор вокруг дефицитов уже всем надоел и он замаран недобросовестными аргументами, это не означает, что их рост — это хорошо. Дефициты — настоящий риск для правительства, для того, что происходит сейчас на Уолл-стрит и для здоровья всей американской экономики", — пишет экономическая редакция Boston Globe

Следует учитывать, что наиболее острым и неприятным в краткосрочной перспективе для США может стать то, что главный внешний кредитор США, а именно Китай, проявляет всю большую нервозность по поводу действий Вашингтона в его внешнеполитической и особенно экономической сфере.

В главном информационном рупоре китайского руководства — государственном агентстве Синьхуа — вышел материал под заголовком "Американский безответственный дефицит размером в триллион долларов достоин внимания". Несмотря на максимально вежливые формулировки китайского официоза, в тексте явно просматриваются те же опасения, на которые указывают экономические эксперты Штатов. Например, Синьхуа пишет: "С учетом того, что государственный долг уже превысил 20 триллионов долларов, США идут к самому большому бюджетному дефициту мирного времени и движутся в направлении, прямо противоположном тому, чему учат учебники по экономике."

© AFP 2018 / Stringer Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай © AFP 2018 / Stringer Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

Мнение китайской стороны имеет в данном вопросе серьезное значение — Китай уже владеет триллионным портфелем американских государственных облигаций. А также в силу того, что от Пекина традиционно ожидается продолжение покупок долговых обязательств страны. Совсем недавно финансовые рынки испытали шок после того, как был вброшен слух: Китай сократит или вообще прекратит приобретать американские облигации. Потрясение прошло только после официального опровержения со стороны китайских властей. И тогда, и сейчас сенаторы и конгрессмены говорили о том, что в случае необходимости долговые обязательства купит кто-то другой, намекая, видимо, на банки, у которых есть доступ к печатному станку. Но такой маневр только усилит давление на доллар.

Как справедливо отмечает агентство Синьхуа в своем комментарии, "бюджетный дефицит — это как долговая расписка, по которой когда-то придется расплатиться. Не существует волшебной палочки. Есть только выбор между повышением налогов и сокращением государственных долгов, ну, или нахождением какого-то вменяемого равновесия между этими методами. Пока инвесторы все еще держат американские облигации в качестве "надежных" финансовых активов, но Дядя Сэм не может ожидать, что ему удастся бесконечно откладывать эту проблему".

С финансовой точки зрения ситуация смотрится вполне однозначно и не предвещает ничего хорошего для американской экономики и валюты, однако, к сожалению, у этих экономических сложностей есть еще и геополитический аспект. Есть два традиционных способа списания неподъемных государственных долгов — гиперинфляция и война. Риск в том, что, чем ближе США будут приближаться к гиперинфляционному сценарию, тем более соблазнительным для политиков будет выглядеть альтернативное, то есть силовое решение экономических проблем.

Именно поэтому, кстати, российские государственные инвестиции в модернизацию армии — ключевой фактор, который позволит не только России, но и всему миру спокойно пережить неизбежный кризис долларовой финансовой системы.