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Доллар в осаде: Китай велит США остановиться

09:2916.02.2018
(обновлено: 09:41 16.02.2018)
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© AFP 2018 / Jewel SamadПротестующий перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоПротестующий перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Президент США Дональд Трамп. 13 февраля 2018
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп возвращает российские капиталы на родину
"Доллар в осаде", сообщают нам американские финансовые журналисты агентства Блумберг. Они жалуются на то, что финансовый мир начал замечать американский бюджетный дефицит, растущий федеральный долг и дефицит торгового баланса. В переводе на человеческий это означает, что в реальность финансового мира начали проникать подозрения о том что "американский король" (он же мировой гегемон) на самом деле голый, а его самые уязвимые места прикрыты всего лишь зеленоватым листком с портретом американского президента.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Америку готовят к финансовому кризису: об отчете "Мудис"
После того как Трамп и его враги из Демократической и Республиканской партий приступили к обсуждению бюджета и увеличения программы государственных заимствований, стало очевидным, что значительная часть истеблишмента пришла к консенсусу по одному из ключевых вопросов. Вместо обещанного Трампом в избирательной кампании сокращения расходов и дефицитов было принято решение о рекордном увеличении дефицита бюджета, расходов бюджета и государственного долга. Вместо того чтобы пытаться урвать друг у друга какие-то важные статьи расходов, американские политики из разных партий и групп интересов решили, что повышение американского госдолга позволит "заплатить за все" и дать возможность заработать деньги и набрать очки всем участникам политического процесса. Такое единодушие сильно не понравилось финансовым рынкам, экономическим СМИ и тем немногим политикам, которые знают, к каким последствиям для доллара и экономики в целом приведет стратегия "закрытия" дефицита с помощью долгов и печатного станка. Даже влиятельный консервативный мозговой центр Heritage Foundation заявил: "Наша страна не может себе позволить безответственный бюджетный план, который принимает с распростертыми объятьями дефициты в триллионы долларов". Однако мнения экспертов и реакция рынков не остановили политиков: они решили, что долгосрочные экономические проблемы не имеют значения по сравнению с их возможностью решить свои финансовые и политические задачи здесь и сейчас.

Дороговато будет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дороговато будет

Флаг США на фоне эмблемы Китая в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
США готовятся к "освободительному удару" по Китаю
Агентство Блумберг цитирует мнение Майкла Маккормика, главного валютного эксперта Toronto Dominion Bank, который считает, что "перспективы у доллара безрадостные" и указывает на растущие бюджетные и торговые дефициты. "Если сложить дефициты, то получается много внешних уязвимостей в плане валютного курса. С точки зрения денежных потоков мы сейчас находимся в таком положении, в котором затыкать дефициты становится проблематичным", — заявил Маккормик. Легко заметить, что опасения банковского аналитика хорошо стыкуются и практически совпадают с негативными комментариями рейтингового агентства Мудис, которое недавно выступило с предупреждением о том, что США могут лишиться своего высокого кредитного рейтинга. Определенные опасения за будущее американской экономики начали проникать даже в мейнстримные СМИ, которые обычно предпочитают не пугать своих читателей. Однако на фоне консенсуса американского политического класса, который решил, что вместо принятия непопулярных решений о сокращении расходов стоит просто еще сильнее нарастить долги, даже у журналистов иногда возникает внутренняя потребность предупредить читателей о последствиях такой безответственной политики. "Только потому, что спор вокруг дефицитов уже всем надоел и он замаран недобросовестными аргументами, это не означает, что их рост — это хорошо. Дефициты — настоящий риск для правительства, для того, что происходит сейчас на Уолл-стрит и для здоровья всей американской экономики", — пишет экономическая редакция Boston Globe.

Следует учитывать, что наиболее острым и неприятным в краткосрочной перспективе для США может стать то, что главный внешний кредитор США, а именно Китай, проявляет всю большую нервозность по поводу действий Вашингтона в его внешнеполитической и особенно экономической сфере.

Утечка мирового капитала
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Утечка мирового капитала

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трамп-эффект: в первый год президентства экономика США набирает высоту
В главном информационном рупоре китайского руководства — государственном агентстве Синьхуа — вышел материал под заголовком "Американский безответственный дефицит размером в триллион долларов достоин внимания". Несмотря на максимально вежливые формулировки китайского официоза, в тексте явно просматриваются те же опасения, на которые указывают экономические эксперты Штатов. Например, Синьхуа пишет: "С учетом того, что государственный долг уже превысил 20 триллионов долларов, США идут к самому большому бюджетному дефициту мирного времени и движутся в направлении, прямо противоположном тому, чему учат учебники по экономике."

Табло со знаком доллара
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Трамп убьет доллар, чтобы спасти Америку
Мнение китайской стороны имеет в данном вопросе серьезное значение — Китай уже владеет триллионным портфелем американских государственных облигаций. А также в силу того, что от Пекина традиционно ожидается продолжение покупок долговых обязательств страны. Совсем недавно финансовые рынки испытали шок после того, как был вброшен слух: Китай сократит или вообще прекратит приобретать американские облигации. Потрясение прошло только после официального опровержения со стороны китайских властей. И тогда, и сейчас сенаторы и конгрессмены говорили о том, что в случае необходимости долговые обязательства купит кто-то другой, намекая, видимо, на банки, у которых есть доступ к печатному станку. Но такой маневр только усилит давление на доллар.

© AFP 2018 / StringerБанковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай
© AFP 2018 / Stringer
Банковский служащий пересчитывает доллары рядом с пачками юаней в городе Хуайбэй, Китай

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМИ рассказали, как Россия и Китай смогут потеснить США в мировой экономике
Как справедливо отмечает агентство Синьхуа в своем комментарии, "бюджетный дефицит — это как долговая расписка, по которой когда-то придется расплатиться. Не существует волшебной палочки. Есть только выбор между повышением налогов и сокращением государственных долгов, ну, или нахождением какого-то вменяемого равновесия между этими методами. Пока инвесторы все еще держат американские облигации в качестве "надежных" финансовых активов, но Дядя Сэм не может ожидать, что ему удастся бесконечно откладывать эту проблему".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Внешняя политика США при Трампе: Америка великая или смешная?
С финансовой точки зрения ситуация смотрится вполне однозначно и не предвещает ничего хорошего для американской экономики и валюты, однако, к сожалению, у этих экономических сложностей есть еще и геополитический аспект. Есть два традиционных способа списания неподъемных государственных долгов — гиперинфляция и война. Риск в том, что, чем ближе США будут приближаться к гиперинфляционному сценарию, тем более соблазнительным для политиков будет выглядеть альтернативное, то есть силовое решение экономических проблем.

Именно поэтому, кстати, российские государственные инвестиции в модернизацию армии — ключевой фактор, который позволит не только России, но и всему миру спокойно пережить неизбежный кризис долларовой финансовой системы.

Многообещающий президент США
© Инфографика
Многообещающий президент США
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
yaroslavyev
Сколько веревочке не виться, а кончик все равно будет.
Крайне важно пережить эту ситуацию всей планетой. И роль России здесь чрезвычайно важна. Кому-то была нужна национальная идея? Вот она. Задача каждого гражданина РФ сохранить этот мир. А для этого надо быть сплоченными, сильными, умными и великодушными.
10:02
16.02.2018
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