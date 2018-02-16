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Украинцев призывают выплатить государственные долги

09:0616.02.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева. Архивное фотоУчастники митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании правительства не было полностью выложено на правительственном сайте. В частности, в расшифровку не попал следующий пассаж: "В период с 2007 по 2013 год Украина нарастила долг с 14 миллиардов долларов до 60 миллиардов, тогда как в тяжелые времена — в период с 2014 по 2017 год — долг вырос только на пять миллиардов. Это огромная цифра, которая станет грузом для бюджета каждой украинской семьи. Наша задача сегодня — больше зарабатывать денег в бюджет, мы должны вернуть эти долги, чтобы Украина была свободна".

В этом фрагменте, во-первых немного "не бьются цифры". Ибо если сложить обозначенные премьером шестьдесят и пять миллиардов долларов США, то получается 65 миллиардов. Эта сумма будет немного отличаться от реальных долговых обязательств. И не только на те три миллиарда, которые Украине вот-вот присовокупит апелляционная инстанция Высокого суда Лондона по "русским евробондам". А примерно на пару десятков.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров Украины в Киеве

Во-вторых, сумма в 80 миллиардов долларов была бы далеко не запредельна даже и для такой территории, как современная Украина. Напомним, что даже несмотря на рекордное "постмайданное" падение, еще в 2016 году номинальный ВВП Украины составлял почти 93,3 миллиарда долларов (ВВП по паритету покупательной способности, на который любят ссылаться некоторые коллеги, мы в данном случае опускаем — для кредитных обязательств он не принципиален).

Международный валютный фонд
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Визит хозяев из МВФ в Киев: о достигнутых успехах у украинских женщин
Вопрос тут не в общей сумме долга, а в другом — за те же "постмайданные" годы Украина последовательно ликвидировала все возможные "точки роста" и "центры прибыли" своей собственной экономики. Кстати, в значительной степени следуя все тем же "рекомендациям экспертов МВФ", которые сейчас разводят руками и стараются денег не давать. Однако во многом и по собственной инициативе.

Весной 2014 года правительство Украины приняло решение прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией. Президент Петр Порошенко в том же году перевел этот прекращение сотрудничества в статус официльного запрета. При этом Украина не поставляла в Российскую Федерацию готовую продукцию. Но она предоставляла России важные и уникальные (ВПК же!) комплектующие. То есть такие, которые, кроме России, никому на мировых рынках просто не были нужны. Таким образом, заместить "выпадающие" российские рынки стало просто нечем: классический, в общем-то, "самострел".

Не так давно в СМИ прошла информация о консервации производства на последнем значимом для Украины автомобильном заводе, ЗАЗ: предприятие с проектной мощностью в 150 тысяч машин в год за прошлый, 2017 год произвело всего 1674 автомобиля. И было законсервировано в 2018-м "в связи с отсутствием заказов".

© Sputnik / Александр ИмедашвилиПерейти в фотобанкАвтомобили "ЗАЗ-968", представленные в частном автомобильном музее в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Автомобили "ЗАЗ-968", представленные в частном автомобильном музее в Тбилиси

Собственно говоря, это означает смерть украинского автомобилестроения как отрасли, что и было официально подтверждено пресс-службой "УкрАвто". Причина проста: сразу же после "майданной революции" правительство Украины приняло решение о "революционном" снижении пошлин на импорт автомашин иностранного производства. Иностранные производители поаплодировали.
Украинские — тихо и закономерно скончались.

Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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Развод по-украински. Почему миссия МВФ в Киеве невыполнима
Изменился и профиль экономики. По состоянию еще на начало 2006 года Украина относилась к категории стран с развитым промышленным потенциалом, ее промышленность насчитывала около трехсот отраслей. Ведущими были черная металлургия и машиностроение. Так вот: черная металлургия сейчас крепко падает, конечно (вспомним "блокаду Донбасса" и ее последствия), но дышит. А вот с машиностроением в "республике победившей европейской демократии" ситуация совсем никуда. Нет, что-то где-то еще по инерции шевелится, но как-то совсем вяло. Достаточно сказать, что порядка двадцати процентов экспорта продукции машиностроения Украины сейчас составляют провода для свечей зажигания. На сумму где-то порядка 0,8 миллиарда долларов в год.
Про транспортную составляющую мы уже неоднократно писали. Из "моста между востоком и западом" в смысле транспортной логистики Украина просто превратилась во всеевропейский тупик. Ибо на востоке от Украины для Киева никаких других территорий, кроме России, географией не предусмотрено.

Таким образом, пан Гройсман, когда говорил об украинском государственном долге, был и прав и не прав одновременно. Проблема тут не столько в том, что Украина набрала такое количество долгов: это неприятно, но в общем ряду не смертельно. Проблема тут в том, что стараниями "постмайданных" киевских властей, включая, кстати, и правительство самого Гройсмана, экономика Украины системно приведена в такое состояние, что эти долги банально не с чего отдавать.

Зимний Киев. Архивное фото
© Fotolia / Lev
МВФ: украинская экономика сбежала в тень
А вот в чем пан Гройсман прав, так это в том, что эти долги ложатся на плечи каждого украинца. Просто потому, что если власти долгов не платят, то это вовсе не означает, что по ним не придется расплачиваться народу, который отчего-то до сих пор думает, что он тут "ни при чем".

Да он, народ, в общем-то, уже и сейчас по этим долгам платит.

Потому что когда МВФ требует повысить платежи за газ для населения, он это делает вовсе не оттого, что в фонде сидят какие-то ненавидящие украинцев злыдни.

Просто, когда власть не в состоянии платить по счетам, то их все равно кто-то должен оплачивать.

© Фото : Пресс-служба президента УкраиныДиректор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018 года
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018 года

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
krasnoyarsk.man
Я не могу понять, это зрада или перемога?
Надо было выше скакать.
09:28
16.02.2018
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Серж К
Да-а-а-а... Не получится у "свидомых украйинцив" на хуторках отсидеться!..
09:44
16.02.2018
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