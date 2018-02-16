Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
В Донбассе широко отпраздновали 100-летний юбилей Донецко-Криворожской Республики. Причем Донецкая народная республика (ДНР) официально объявила себя ее историческим правопреемником. Это означает, что "независимая Украина", если она считает себя наследницей Украинской Народной Республики образца 1918 года, исторических и юридических прав на Донбасс не имеет.
"Мы пошли путем наших предков"
В Республиканском краеведческом музее открылась выставка, посвященная истории Донецкой Республики. Это особое событие: музей был разгромлен украинскими обстрелами в 2014 году. Тогда вердикт был печальным: "восстановлению не подлежит". Тем примечательнее и символичнее для дончан открытие в новом музее выставки об истории возрожденной республики.
Действительно, события последних лет в Донбассе сильно напоминают то, что происходило век назад. ДКР была создана как ответ сепаратистскому украинскому проекту, как ответ на незаконный переворот, совершенный Центральной радой в Киеве, как способ сохранить экономические и культурные связи с Россией. Как и сейчас, тогда велись жаркие дискуссии о правах русского и украинского языков, о федеративном устройстве Украины, геостратегическом выборе между Западом и Россией. Если взять газеты тех времен и заменить имена политиков, названия партий — получим практически то, о чем пишут современные СМИ.
Когда заходит речь о нынешних ДНР или ЛНР, многие в первую очередь вспоминают ту самую Донецко-Криворожскую Республику — а она занимала территории, куда более обширные, нежели нынешний Донбасс. Это и Харьков, и Сумы, и Екатеринослав, и Запорожье, и Кривой Рог. Лидер ДНР Захарченко, выступая на митинге в Донецке, сделал резонансное заявление, вызвавшее ярость украинских СМИ: "Наши предки нарисовали нам карту. Были перечислены Харьков, Таврида. Мы немножко расширим. Нам еще Бессарабия, наверное, будет нужна… Вот по этой карте мы и должны идти".
Что мешает объединению Донбасса
Донецкая публика, собравшаяся на митинге, радостно поддержала заявление Захарченко. Но эксперты задаются вопросом: если руководители мятежного Донбасса рассчитывают на восстановление и даже расширение границ Донецко-Криворожской Республики 100-летней давности, то что мешает уже сейчас объединить два параллельных проекта — ДНР и ЛНР?
Лидеры двух республик, сражающихся с постмайданной Украиной, сообщили о создании таможенного союза. Однако даже здесь столкнулись с серьезными трудностями. В комментарии РИА Новости Александр Захарченко пояснил: дело в том, что обе республики "независимо друг от друга развивали свое законодательство, свои методы хозяйствования и имеют теперь немало расхождений в таможенных, фискальных, акцизных правилах". По его словам, "предварительное сравнение законодательной базы ДНР и ЛНР выявило асинхронность полутора десятков законодательных и подзаконных актов, которые следует привести к общему знаменателю для создания таможенного союза".
Однако многие эксперты, включая и дончан, и луганчан, не исключают объединения. Денис Денисов считает: "ДНР и ЛНР в будущем, вполне возможно, смогут объединиться в единое политическое образование, если такую инициативу поддержит большинство граждан донбасских республик".
Украина без восточных границ
Актуальность вопроса правопреемственности Донецкой Республики усиливается еще и тем, что в Киеве с легкой руки одиозного главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича разгорелась дискуссия о признании нынешней Украины правопреемницей Украинской Народной Республикой (УНР) того же 1918 года.
Правда, Вятрович не учитывает, что УНР как раз сражалась против советской Украины и проиграла. УССР была создана фактически слиянием трех республик, признанных Москвой 100 лет назад, — собственно, советской Украины (Вятрович удивится, но первоначально и та называлась Украинской Народной Республикой), Донецкой и Одесской республик. И если сейчас Киев отказывается считать законным это слияние, вычленив для себя лишь УНР, то при наличии действующего правопреемника Донецко-Криворожской Республики можно ведь ставить вопрос и о законности нынешних границ Украины.
Украинское руководство (в частности, устами Петра Порошенко) заявляет, что Россия и даже международное сообщество в 1918 году якобы признали границы УНР, куда были включены и Донбасс, и Харьков. Это в корне не соответствует исторической действительности. Заключив в феврале 1918 года Брестский договор с Украиной, Германия и Австро-Венгрия оговорили лишь западные границы УНР. Согласно этому документу, северные и восточные границы Киев должен был определять в прямых переговорах с Москвой.
То есть Россия никогда не признавала включение Донбасса в состав петлюровской УНР. И если сейчас Киев на официальном уровне назовет себя историческим и юридическим правопреемником именно УНР, а не УССР, то многие вспомнят слова Захарченко о восстановлении границ Донецко-Криворожской Республики, никакого отношения к петлюровскому проекту не имевшей.