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Разведка США: дальше будет еще хуже — мы можем столкнуться с умной Россией

08:4015.02.2018
(обновлено: 08:43 15.02.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фотоШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Вирджиния. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Внешняя политика Трампа продолжает обрастать "мясом" стратегий и программных документов. Сейчас к ним прибавился доклад разведсообщества США "Оценка глобальных угроз", вышедший за авторством директора Национальной разведки (курирующего все соответствующие службы США) Дэниэла Коутса.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян прокомментировала доклад нацразведки США о "российском влиянии"
Доклад в целом достаточно алармистский, рисующий (как и стратегия нацбезопасности, а также нацобороны) весьма тревожное будущее. Почти по всем направлениям анализа в 2018 году все будет еще хуже, чем в 2017, а там, где не хуже (например, в вопросе ИГ*, которое вроде как раздавили), — не сильно лучше. Особое опасение вызывает стратегическая стабильность. "Риск возникновения конфликта между государствами — в том числе и между великими державами — выше, чем когда бы то ни было после окончания холодной войны", — говорится в документе. Наибольшая угроза в данном плане, по мнению авторов доклада, исходит от КНДР, а также из "использования Саудовской Аравией и Ираном сателлитов в двустороннем конфликте", однако свою долю комплиментов получили и мы. Причем как стандартно-пропагандистских, так и весьма аргументированных.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
В США рассекречен либеральный заговор. Уже найдена рука Москвы
Первых, конечно, больше. Так, авторы доклада пишут о "напористой и оппортунистической внешней политике Путина" во время его нового срока, а также ретранслируют старые мифы о стремлении России чуть ли не захватить постсоветское пространство. Так, по мнению автора доклада, Кремль в нарушение Договора о ракетах малой и средней дальности (РСМД) создает новую ракету среднего радиуса действия. "Возможно, в Москве считают, что новая ракета даст им существенное военное преимущество, поэтому ради него стоит рискнуть потенциальными последствиями от нарушения договора РСМД", — говорится в документе. И это притом что Россия выступает категорически против любых подрывов стратегических соглашений в области нераспространения ракет.

Однако какие-то позиции сомнения не вызывают — например, курс России на ослабление США и подрыв евроатлантического единства. Правда, успехи Москвы тут переоценивать не стоит: Трамп и конгресс, поглощенные внутриполитической борьбой, успешно ослабляют и подрывают все самостоятельно. Путину (как и, в общем-то, Си Цзиньпину) остается лишь пожинать плоды. А плоды эти уже есть, что признают и сами авторы доклада. "Союзники и партнеры США не уверены в желании и возможности Соединенных Штатов исполнять взятые на себя внешнеполитические обязательства. Эта неуверенность может привести к пересмотру этими странами линии (особенно в вопросах торговли) и привести к их дистанцированию от Вашингтона".

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
США продолжают "игру на нервах" России, считает военный эксперт
В целом же Кремль рисуется противником не только сильным и агрессивным, но и умным, использующим современные средства давления. Так, Россия (наряду с Ираном и КНДР) "готовится к осуществлению более агрессивных кибератак" против США и американских партнеров. И прежде всего против Украины — "ее энергетических сетей, а также для получения доступа к секретной информации с ее последующим сливом" и так далее (опять же не объясняется, зачем России напрягаться, если нынешний киевский режим сам уже мастер спорта в деле собственной дискредитации). В целом же американская разведка обвиняет Москву в том, чего у России (по мнению многих экспертов, в том числе и отечественных) критически недостает, — успешном применении "мягкой силы". "Операции по влиянию, особенно через киберсредства, остаются значительной угрозой для интересов США. Они дешевы, несут сравнительно мало рисков и организатору легко отрицать причастность к их проведению. С их помощью можно наносить удары противнику, формировать восприятие другими странами тех или иных процессов, а также влиять на население. И Россия будет наиболее агрессивным и технически подкованным источником таких угроз в 2018 году", — говорится в докладе.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
"Тайное общество" американских силовиков пытается уничтожить президента
Москва, по мнению авторов документа, продолжит распространение фейковой информации через подконтрольные ей СМИ и "скрытых онлайн-персонажей" для стимулирования антиамериканских настроений, подрыва демократии и препятствования евроинтеграции Украины и постсоветских республик. Не говоря уже о влиянии на американские промежуточные выборы для "усиления социальных и политических трений в США".

Отметим: авторы не объясняют, зачем России это нужно. На промежуточных выборах в США ловить ей нечего, а евроинтеграция Украины, Молдавии и отчасти Грузии и без того приостановлена, потому что уперлась в потолок. Старая Европа категорически против их вступления в ЕС, а вся вменяемая часть союза не хочет вообще брать никаких новых обязательств в отношении этих стран. Особенно в области безопасности. Дали безвиз — и ладно.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Экс-аналитик ЦРУ: в выборы в США вмешивалась не Россия, а ФБР
Есть в докладе и прозрения. Например, относительно последствий санкций. "Низкий уровень экономического роста вряд ли станет препятствием для российской внешней политики в 2018 году и вряд ли приведет к уступкам Москвы на Украине, в Сирии или на любом другом поле… Кремль справляется с нынешним уровнем санкций". Это для всех тех, кто видит клочья российской экономики. В докладе не делается никаких рекомендаций (разведчики лишь описывают ситуацию), однако даже они дают понять, что перед Западом стоит выбор из двух вариантов: либо санкции снимать совсем, либо ужесточать. И оттяжка принятия консолидированного стратегического решения по этому вопросу лишь приводит к обострению противоречий внутри западного сообщества.

Ну не выходит и все
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ну не выходит и все!

Наконец, в докладе обозначены и слабые места России в 2018 году. Так, американские разведчики фиксируют военную победу Москвы в Сирии. "Борьба сирийской оппозиции, которую они ведут вот уже семь лет, вероятно, больше не может привести к свержению Башара Асада или изменению складывающегося против оппозиции баланса сил", — говорится в тексте. Однако тут же указывается, что политическое влияние России на Асада ограничено. "Москва не может заставить президента Асада согласиться на вариант политического урегулирования, который, по мнению Асада, существенно его ослабит. Дамаск вряд ли пойдет на существенное ограничение своих полномочий или на иные значимые уступки оппозиции", — отмечают авторы.

Погрузка торпеды. Архивное фото
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Российский дрон сеет панику в Вашингтоне
И это действительно так. Москва очень многое поставила на успех внутрисирийских мирных переговоров. От них, по сути, зависит дальнейшая судьба России не только на сирийском, но и на ближневосточном пространстве. И так получается, что Кремлю нужно стимулировать к их успешному продвижению не только оппозицию, но и часть сил в Дамаске. Причем если Россия понимает, как стимулировать оппозицию (ракетно-бомбовые удары очень быстро доносят до товарищей необходимость выбирать между собственной ликвидацией и хоть каким-то компромиссом), то за спиной у Асада стоит также Иран, который не особо хочет политического компромисса или же легитимации присутствия в послевоенной Сирии внешних сил. И эта сложность может быть использована Западом для игры против Москвы на Ближнем Востоке.

Житель Киева на избирательном участке во время второго тура выборов в органы местного самоуправления в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Американцы разведали: на Украине будет неспокойно
Еще одно потенциально слабое место — Украина. В целом там для Запада прогноз печальный. "Киев будет жестко выступать против уступок Москве, однако практически наверняка не сможет восстановить свое влияние на находящихся под контролем России областях восточной Украины в 2018 году". "В стране сохраняются риски внутренней дестабилизации" и "серьезные наступательные действия в 2018 году маловероятны", — говорится в докладе.

Однако "расчеты сторон могут измениться в случае, если они расценят действия соперника как серьезный вызов нынешнему статус-кво", — туманно сообщается в докладе. Очевидно, тут заложен намек на вероятность дестабилизации ситуации "под выборы".

В целом доклад, повторимся, далеко не исчерпывается противостоянием России. Однако часть, посвященную нашей стране, можно расценить как сигнал о том, что американские разведчики видят потенциальные уязвимости для нее и оценивают возможности их использовать.

* Террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в России.

Враг №1
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Враг №1
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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Павел Дубодел
Не Россия умнеет, а США тупеют...
09:06
15.02.2018
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STASI - КГБ ГДР
В америке уже столько разных программ и планов, что они не смогут прийти к единодушному решению из-за своей гребаной дерьмократии. Бюрократическая машина - неповоротлива, особенно, когда очень много инструкций, программ, и планов.
09:12
15.02.2018
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