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Трамп возвращает российские капиталы на родину

08:0015.02.2018
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© AFP 2018 / Mandel Ngan Президент США Дональд Трамп. 13 февраля 2018Президент США Дональд Трамп. 13 февраля 2018
© AFP 2018 / Mandel Ngan

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Оценки многих российских и западных аналитиков, сходившихся на том, что так называемый "кремлевский доклад" не приведет к олигархическому бунту, на который рассчитывали американские сенаторы и конгрессмены, вызывали определенный скепсис: многие не верили, что Вашингтон может делать вопиющие глупости. Еще больший скепсис вызывали прогнозы о том, что публикация "кремлевского доклада" даже выгодна России, поскольку создаст серьезную мотивацию для репатриации российских капиталов. Базой скептического отношения к этому был сформировавшийся за десятилетия стереотип о том, что деньги никогда не текут в Россию, а только уезжают из нее.

Сейчас, благодаря усилиям американских любителей санкционной политики, этот стереотип начинает разрушаться прямо у нас на глазах.

Дмитрий Гололобов — бывший глава правового управления НК "ЮКОС" и "ЮКОС-Москва", ныне "политический" эмигрант, проживающий в Великобритании — сообщает на своей странице в Фейсбуке о лондонской реакции на происходящее вокруг "кремлевского доклада":

"Разговаривал вчера со своим старым приятелем — английским банкиром. 

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Америку готовят к финансовому кризису: об отчете "Мудис"
Человек совершенно искренне говорит: "Даже страшно подумать, сколько Путин Трампу за этот (нецензурно) "Кремлевский список" заплатил или чего-то там пообещал. Ведь бабло от всех этих ваших перепуганных олигархов так с Запада в Россию и хлынуло, а они сами к дяде Володе, как к отцу родному, прижались: спаси от поганых америкосов. И все это — как раз перед выборами".

О какой-то точной и официальной оценке перетока капиталов в контексте последних санкционных действий США говорить пока рано, так как прошло слишком мало времени, фактически полмесяца, а официальная статистика всегда запаздывает. Однако "первые ласточки" в виде переводов наиболее осторожных и расчетливых представителей российского бизнеса прилетели в Россию еще до публикации "кремлевского доклада" американским Минфином.

Глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова заявила на недавнем пресс-брифинге, что в ожидании санкций все больше состоятельных россиян предпочитают перевести свои денежные средства в Россию, о чем свидетельствуют увеличившиеся втрое (по сравнению аналогичным периодом прошлого года) переводы из Великобритании, Швейцарии и Австрии.

"Во-первых, это связано с ожиданием санкций, то есть конец декабря — последняя неделя — и январь, мне кажется, все прожили под тем, что сейчас будут 29 января и 2 февраля и будут санкции, давайте вот куда-нибудь переведем", — рассказала Тюрикова.

Здание Конгресса США в городе Вашингтон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Политолог: у призывов в США к новым санкциям против РФ есть две причины
По оценке Sberbank Private Banking, речь идет о сотнях миллионов долларов и "тысячах новых клиентов". Легко заметить, что тенденция, на которую указывает представитель крупнейшего российского банка, идеально логически стыкуется с мнением английского банкира, которое процитировал бывший топовый юрист "ЮКОС".

Российские СМИ поспешили указать на то, что такой приток средств зафиксирован пока лишь в одном банке, а российская сфера управления активами этого притока еще не чувствует. Возможным объяснением может быть склонность "финансовых репатриантов" искать для себя наиболее надежные российские финансовые структуры и инструменты, а это предполагает, что значительная часть возвращенных средств окажется в той или иной форме в банках с государственным участием или в государственных ценных бумагах. Стоит также учитывать, что эти "сотни миллионов долларов" являются притоком средств со стороны самых осторожных бизнесменов, которые не стали ждать публикации санкций, выпуска специальных анонимных российских евробондов для репатриации капитала и, наконец, принятия Госдумой закона о новом этапе амнистии капитала. Все эти факторы свидетельствуют: есть основания для сдержанного оптимизма в отношении перспектив возвращения еще более серьезных сумм в финансовую систему России.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПрохожий на Садовническом мосту в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожий на Садовническом мосту в Москве

Если тенденция будет сохраняться или даже усилится в контексте следующих антироссийских мер со стороны США и недавнего призыва Владимира Путина, который настоятельно посоветовал крупному бизнесу "цивилизованно работать в России", то шутка о том, что противники Трампа будут официально обвинять его в содействии развитию российской экономики, имеет все шансы стать суровой политической реальностью.

Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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США не смогут внести раскол в Россию своими санкциями, заявил бизнесмен
Благодаря санкциям и антироссийской истерии на Западе, представители российской экономической элиты начали чувствовать то, что на дипломатическом языке называется "токсичной атмосферой". По логике американских и европейских авторов антироссийской санкционной политики это должно было привести к появлению некоего "массового чувства стыда" и — в перспективе — к нужным им политическим и социальным изменениям в России.

Но схема сработала неожиданным для Запада образом. В материале "Российские миллиардеры строят мегашколы для того, чтобы конкурировать с Итоном и Эксетером" американское агентство деловой информации Блумберг с определенным удивлением сообщает о том, что российский президент "подталкивает" бизнесменов к инвестициям в образовательные проекты и что количество российских учеников, которые поступают в элитные частные британские школы, за последний год сократилось вдвое. По оценкам Блумберг, за период, прошедший после возвращения Крыма, "30 российских миллиардеров и высокопоставленных корпоративных управленцев, у которых есть инвестиции за границей, создали или помогли финансировать проекты для развития студентов на родине". Если тенденция продолжится, можно будет говорить о том, что национализация элиты происходит не только в финансовом, но в ментальном и даже географическом контексте.

Генеральный консул США в Екатеринбурге Пол М. Картер во время интервью. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Американский дипломат рассказал о сотрудничестве с Россией в бизнесе
В своем недавнем выступлении на встрече с представителями российского крупного бизнеса Владимир Путин красочно и точно описал суть настоящего исторического момента: "Новая технологическая волна серьезно меняет ландшафт мировой экономики. <…> Сегодня карты сдаются по новой: будут формироваться принципиально новые рынки товаров и услуг, появляться новые лидеры. И естественно, что конкуренция сейчас будет обостряться. <…> В такой ситуации с конкурентами, в том числе в глобальной бизнес-среде, конечно, надо прямо сказать, церемониться не будут. В ход могут пойти любые формы давления и конкурентной борьбы".

Сегодня карты действительно сдаются по новой. И если уж случилось так, что нам выпал козырь в виде не очень продуманного "кремлевского доклада", то его нужно использовать на полную катушку. И если результатом санкций станет то, что большая часть российских граждан — от солдата до бизнесмена, от чиновника до ученого — полностью осознает, что только сильное государство является гарантом его личного счастья и успеха, то у России будут хорошие шансы на победу в геополитической борьбе.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Alexx-y3
Статья порадовала.
08:37
15.02.2018
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