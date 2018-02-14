Запад разрушают изнутри "маленькие Путины"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 2 февраля 2017

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 2 февраля 2017

Виктор Мараховский, для РИА Новости



Нам тут — в силу естественного "руссоцентризма" — кажется, что основная часть мировых медиапушек направлена на нашу страну. Во многом это верно: мы по-прежнему главное фоновое зло, это не обсуждается. Из-за нас в Сирии льется кровь, из-за нас Джим Керри ушел из фейсбука.

Однако в последние дни ведущие СМИ свободного мира дружно отстреливаются по другой цели — на первый взгляд, некрупной.

Дело в том, что через считанные недели после президентских выборов в России — восьмого апреля — пройдут главные, парламентские выборы в Венгрии. Главные — потому что и действительный глава государства, премьер-министр, и "церемониальный", президент, выбираются Национальной ассамблеей. То есть победившими партиями.

Так вот: на предстоящих выборах, вероятно, снова победит партия "Фидес", возглавляемая действующим премьером Виктором Орбаном. И этот факт сильно печалит политических обозревателей — что на западе ЕС, что в Великобритании, что в США.

Поэтому, например, "Нью-Йорк Таймс" выходит под заголовком "На фоне страхов Запада перед подъемом автократов Венгрия демонстрирует, что может произойти".

Посыл статьи: когда-то Венгрия была лидером "новой Европы" в смысле демократии. А сейчас Виктор Орбан — возможно, главная политическая опасность для всего европейского блока. Потому что за годы своего правления сумел трансформировать государственную систему Венгрии в "то, что он зовет нелиберальной демократией".

Что тут любопытно. Несмотря на то что каждая первая публикация про Орбана в западных медиа снабжена картинкой-маркером "Орбан и Путин", именовать венгерского премьера "пророссийским" нет никаких оснований. Орбан никакой не пророссийский, он просто националист. Буквально на днях он, например, объявил о подписании 15-летнего контракта на поставку в Венгрию румынского газа, с тем чтобы "закончить российскую монополию" и довести к началу двадцатых годов соотношение румынского и российского газа в Венгрии до 50/50.

Венгрия является почти беспроблемным членом НАТО (особенно на фоне такого союзника, как Турция). Почти — потому что трения с Брюсселем все-таки есть. Так, в рамках той же последовательной националистической политики на днях Венгрия заблокировала заседание комиссии Украина — НАТО. Причина проста: Будапешт требует пересмотра украинского закона об образовании, ущемляющего права небольшого венгерского меньшинства. В результате собравший было чемоданы в Брюссель украинский министр обороны так никуда и не улетел. Однако в учениях Венгрия исправно участвует, союзников с базы в городе Папа не прогоняет.

Политических заключенных в Венгрии нет. Журналистов не убивают. Оппозиция может свободно участвовать в выборах.

В чем тогда, собственно говоря, угроза Орбана? На этот счет по СМИ передовых западных стран кочует один и тот же набор обвинительных пунктов:

1) Орбан — фанат Владимира Путина;

2) Орбан поддержал на американских выборах Дональда Трампа;

3) Орбан выдавливает из Венгрии структуры независимого гражданского общества (читай — Джорджа Сороса);

4) Орбан призывает выгнать нелегалов из Европы и не пускает их в саму Венгрию;

5) Орбан урезал полномочия Конституционного суда;

6) Орбан подает дурной вдохновляющий пример остальным популистам Европы — от Польши и Чехии до Италии, где снова поднимает голову ужасный Берлускони.

Иными словами — венгерский премьер и его партия соорудили у себя на родине неправильную демократию. То есть формально демократия, а практически — какая же это демократия, если она не находится под контролем специальных "сдерживающих" групп, институтов и медийных мощностей, не зависящих от Венгрии (а это и есть либеральная, правильная демократия).

При этом Орбан нагло пользуется бонусами членства страны в ЕС. Так, Венгрия получает почти рекордные европейские деньги (25 миллиардов евро в рамках семилетней программы до 2021 года) на свои внутренние проекты. В связи с чем уже пошли экспертные вбросы о том, что "Орбан распределяет еврофонды между структурами приближенных к себе олигархов без достаточных конкурсов". И вообще "использует ЕС как кошелек".

Короче, Венгрии вменяется вредная тяга к отстаиванию реальных, а не придуманных национальных интересов и к реальному суверенитету. Который десятимиллионной восточноевропейской стране в принципе не положен.

Причем особенно обидно то, что у "венгерского автократа" все в порядке с экономикой (рост ВВП в прошлом году — 3,8%). И нельзя наглядно постучать указкой по доске и сказать: "Вот Словения, тут правильная демократия и экономика растет. А вот Венгрия — тут демократия неправильная и экономика падает". Потому что у неправильной страны рост экономики больше, чем у правильной.

Таким образом, с точки зрения мировой либеральной мысли Орбан вреден именно как дурной заразительный пример.

И чтобы понять, почему он так опасен, — нужно учесть одну простую вещь.

Конечно, условная "либеральная однополярность", которую рассматривали как безальтернативное будущее мира в 90-х и нулевых, сегодня уже скорее прошлое: мир наглядно продемонстрировал, что однополярным быть не хочет.

Однако от этого прошлого осталась и по-прежнему активна многочисленная (может быть, даже многомиллионная) армия идеологов, размазанная по множеству государств мира.

Этих людей, наполняющих собой фонды и экспертные группы, и независимые центры, и "независимые СМИ, финансируемые конгрессом США", — воспитывали и готовили к тому, чтобы стать глобальным "мягким правительством". Его департаментами, его информационным спецназом и его приказчиками на местах — с минимумом ответственности, зато с максимумом контрольных полномочий.

Эта интернациональная армия еще жива и в большинстве провинций несостоявшейся глобальной империи по-прежнему получает финансирование. Зачастую из бюджетов стран-провинций.

И для нее появление "европутинизма" — куда более конкретный вызов и опасность, чем, собственно, В. В. Путин в Московском Кремле. Потому что В. В. Путин — это скорее источник их существования, тема для докладов и объект потной, но ничем прямо не грозящей идеологической борьбы.

А если в какой-нибудь Италии вслед за Венгрией придут к власти "популисты и автократы"? А если в других странах — от восточноевропейских и до самых западных — власти решат, что совершенно незачем кормить и слушаться навязанного "международным сообществом" класса идеологов?

Для них это вопрос собственного выживания. И поэтому они готовы даже отвлечься ненадолго от медиаобстрелов далекого северного Мордора, чтобы сосредоточить огонь на собственных "маленьких Путиных". Под общим лозунгом "Демократия умирает".

…В действительности умирает, конечно, не демократия — а международная "власть советчиков", пережившая свой глобальный проект.

И есть основания полагать, что этот процесс не остановить никаким гвалтом. Ни в Венгрии, ни даже в самой Америке.