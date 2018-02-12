Ловушки для одиноких мужчин. И женщин тоже

Олег Макаренко, для РИА Новости
Казалось бы, давно ушли в прошлое советские времена, когда квартиры предпочитали давать семейным, желательно с детьми, и лучше даже с разнополыми. Если при наличии жены, сына и дочери вы могли теоретически претендовать на трешку, то при отсутствии супруга приходилось иногда даже на пенсии жить в коммуналке или в общаге. Кроме того, бездетные в СССР платили государству шестипроцентый налог, отмененный только в 1992 году, после распада Советского Союза.
Тем, кто думает, будто 6% — это пустяк, напомню, что многие индивидуальные предприниматели платят сейчас со слезами на глазах те же 6% в виде основного своего налога. Будьте уверены, в советские времена для холостяка вычитаемые из зарплаты деньги также были бы отнюдь не лишними.
Так вот: сейчас официально никакого налога на холостяков нет. Однако недавно в Госдуму был внесен законопроект, который также касается одиноких людей.
Идея сама по себе высокоморальна — официально считать мужем и женой пару, которая прожила вместе значительное время, пять лет, если у них нет детей, или два года, если дети есть. Логика понятна: когда нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть. Если двое живут вместе много лет, это наверняка пара, а не просто два разнополых, дружащих организмами соседа.
Интересы официальных супругов в России и без того надежно защищены, поэтому, если новый закон будет принят, у хитрецов уже не получится избегать разнообразной ответственности, просто не расписываясь со своей второй половинкой.
Есть, однако, у новой идеи и подводные камни. Представим себе, например, некого беззаботного холостяка с купленной недавно квартирой. В один прекрасный день он получает повестку в суд и узнает, что, оказывается, последние пять лет жил во грехе с некой Алисой Лисицыной, которая таким образом является его законной женой и может претендовать на половину "совместно нажитого" имущества. Претензии Алисы подтверждаются Базилем Котовым и прочими свидетелями, готовыми подтвердить, что холостяк с Алисой были именно парой и давно жили вместе.
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Конечно, холостяк попытается привести на суд своих друзей, которые будут дружно утверждать, что эту Алису видят впервые в жизни… но далеко не факт, что в ситуации "слова против слов" суд займет именно его сторону.
Захватывающие дух возможности открываются и для рейдерства. Берем список бизнесменов города, выбираем среди них холостяков, а среди холостяков тех, кто владеет солидным имуществом: коммерческой недвижимостью, например. Проворачиваем схему с "женой"-Алисой и вуаля — у нас в собственности половина бизнеса, которая легко может потянуть на десятки или сотни миллионов рублей.
Кстати, к одиноким женщинам, владеющим чем-нибудь, это тоже вполне относится.
Пожалуй, если подобный закон будет принят без учета "подводных камней", всем холостякам с хоть каким-то имуществом за душой нужно будет жениться немедленно, по-военному, на первой же подходящей кандидатуре. Мало того: всем остальным тоже придется, как в старые времена, вести серьезные дела только с солидными, семейными людьми.
Вот представьте: купите вы квартиру у одинокого человека. А через месяц выяснится, что на самом деле у продавца была подруга, которая прожила с ним пять лет и имеет полное право на половину купленной вами квартиры. Придется с половиной квадратных метров распрощаться.
Отметим, что за последний век наше семейное законодательство менялось довольно часто, доходя иногда до весьма удивительных по нынешним представлениям изгибов. Так, например, в 1944-м Президиум ВС СССР издал указ, согласно которому право матерей на получение алиментов от не состоящих с ней в браке мужчин… отменялось. Мужчинам было запрещено признавать своих внебрачных детей даже в добровольном порядке.
Сейчас мысль законодателей работает в обратном направлении: они пытаются, беря пример с Запада, как можно надежнее защитить тех, чьи права могут быть ущемлены в браке или вне брака. Однако легких схем в семейном праве в любом случае не бывает. Каким бы законодательство ни было, кто-то все равно будет пытаться его обходить, а кто-то — пользоваться им в разнообразных нехороших целях. Типа тех, которых я грубыми штрихами обрисовал выше.
В общем, многие законодательные предложения, по идее, расширяющие права граждан, в сыром виде вызывают опасения и требуют "страховки от злоупотребления". Расширенными возможностями всегда первыми пытаются воспользоваться мошенники. Нынешний законопроект — не исключение.