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Ловушки для одиноких мужчин. И женщин тоже

08:3812.02.2018
(обновлено: 10:05 12.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкМужчина смотрит телевизор. Архивное фотоМужчина смотрит телевизор. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Олег Макаренко, для РИА Новости

Казалось бы, давно ушли в прошлое советские времена, когда квартиры предпочитали давать семейным, желательно с детьми, и лучше даже с разнополыми. Если при наличии жены, сына и дочери вы могли теоретически претендовать на трешку, то при отсутствии супруга приходилось иногда даже на пенсии жить в коммуналке или в общаге. Кроме того, бездетные в СССР платили государству шестипроцентый налог, отмененный только в 1992 году, после распада Советского Союза.

Тем, кто думает, будто 6% — это пустяк, напомню, что многие индивидуальные предприниматели платят сейчас со слезами на глазах те же 6% в виде основного своего налога. Будьте уверены, в советские времена для холостяка вычитаемые из зарплаты деньги также были бы отнюдь не лишними.

Посетитель разливает водку в пивном баре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Почему российские мужчины так мало живут
Так вот: сейчас официально никакого налога на холостяков нет. Однако недавно в Госдуму был внесен законопроект, который также касается одиноких людей.

Идея сама по себе высокоморальна — официально считать мужем и женой пару, которая прожила вместе значительное время, пять лет, если у них нет детей, или два года, если дети есть. Логика понятна: когда нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка и есть. Если двое живут вместе много лет, это наверняка пара, а не просто два разнополых, дружащих организмами соседа.

Молодожены во время церемонии бракосочетания
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Учимся служить друг другу". Почему россияне стали чаще жениться
Интересы официальных супругов в России и без того надежно защищены, поэтому, если новый закон будет принят, у хитрецов уже не получится избегать разнообразной ответственности, просто не расписываясь со своей второй половинкой.

Есть, однако, у новой идеи и подводные камни. Представим себе, например, некого беззаботного холостяка с купленной недавно квартирой. В один прекрасный день он получает повестку в суд и узнает, что, оказывается, последние пять лет жил во грехе с некой Алисой Лисицыной, которая таким образом является его законной женой и может претендовать на половину "совместно нажитого" имущества. Претензии Алисы подтверждаются Базилем Котовым и прочими свидетелями, готовыми подтвердить, что холостяк с Алисой были именно парой и давно жили вместе.

Свадьбы года
© AP Photo / Victor R. CaivanoЗвезда мирового футбола Лионель Месси в этом году женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. Свадьбу, которую сыграли 30 июня в аргентинском городе Росарио, посетили около 250 гостей. Пара жила вместе со второй половины 2000-х годов. К моменту бракосочетания они воспитывали двоих сыновей. В октябре Антонелла сообщила, что беременна третьим.Лионель Месси и Антонелла Рокуццо в день бракосочетания
© AP Photo / Victor R. Caivano
Звезда мирового футбола Лионель Месси в этом году женился на подруге детства Антонелле Рокуццо. Свадьбу, которую сыграли 30 июня в аргентинском городе Росарио, посетили около 250 гостей. Пара жила вместе со второй половины 2000-х годов. К моменту бракосочетания они воспитывали двоих сыновей. В октябре Антонелла сообщила, что беременна третьим.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПосле шести лет официального брака певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин решили обвенчаться. Свидетелями церемонии, которая прошла в одном из небольших подмосковных храмов, стали их дети — двойняшки Гарри и Елизавета. При этом певица публично попросила прощения у Бога за то, что это ее второе венчание в жизни.Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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После шести лет официального брака певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин решили обвенчаться. Свидетелями церемонии, которая прошла в одном из небольших подмосковных храмов, стали их дети — двойняшки Гарри и Елизавета. При этом певица публично попросила прощения у Бога за то, что это ее второе венчание в жизни.
© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniБывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс 16 ноября вышла замуж за предпринимателя Алексиса Оганяна. Церемония, которая обошлась новобрачным в миллион долларов, прошла в Центре современного искусства в Новом Орлеане. 1 сентября у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.Серена Уильямс и Алексис Оганян
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
Бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс 16 ноября вышла замуж за предпринимателя Алексиса Оганяна. Церемония, которая обошлась новобрачным в миллион долларов, прошла в Центре современного искусства в Новом Орлеане. 1 сентября у пары родилась дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
© AP Photo / Molly RileyВ июле этого года капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года, когда они расписались в ЗАГСе. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village".Актриса Анастасия Шубская и хоккеист Александр Овечкин
© AP Photo / Molly Riley
В июле этого года капитан хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, прошедшего у пары в августе 2016 года, когда они расписались в ЗАГСе. Торжество было организовано в концертном зале "Барвиха Luxury Village".
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, PoolСвадьбой года в Великобритании стало бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Джеймса Мэттьюса. Венчание состоялось в старинной церкви святого Марка в Беркшире.Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюз после церемонии бракосочетания в церкви Святого Марка
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth, Pool
Свадьбой года в Великобритании стало бракосочетание младшей сестры герцогини Кембриджской Пиппы Миддлтон и финансиста Джеймса Мэттьюса. Венчание состоялось в старинной церкви святого Марка в Беркшире.
© AP Photo / Andrew HarnikАвстралийская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s secret Миранда Керр и американский миллиардер Эван Шпигель поженились в мае этого года, а уже в ноябре стало известно, что Миранда ждет ребенка. Для 34-летней модели это второй брак. С 2010 по 2013 год она была замужем за актером Орландо Блумом, в 2011 году у них родился сын Флинн.Модель Миранда Керр и генеральный директор Snapchat Эван Шпигель
© AP Photo / Andrew Harnik
Австралийская супермодель, бывший "ангел" Victoria’s secret Миранда Керр и американский миллиардер Эван Шпигель поженились в мае этого года, а уже в ноябре стало известно, что Миранда ждет ребенка. Для 34-летней модели это второй брак. С 2010 по 2013 год она была замужем за актером Орландо Блумом, в 2011 году у них родился сын Флинн.
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloАмериканская актриса, певица и бывшая модель Аманда Сейфрид в этом году успела не только выйти замуж за актера Томаса Садоски, но и родить ему дочку. Церемония бракосочетания звездной пары была более, чем скромной: присутствовали только молодожены, священник, которой их обручил, и любимая собака Аманды, австралийская овчарка по кличке Финн.Актеры Томас Садоски и Аманда Сейфрид
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
Американская актриса, певица и бывшая модель Аманда Сейфрид в этом году успела не только выйти замуж за актера Томаса Садоски, но и родить ему дочку. Церемония бракосочетания звездной пары была более, чем скромной: присутствовали только молодожены, священник, которой их обручил, и любимая собака Аманды, австралийская овчарка по кличке Финн.
© AP Photo / Invision/ Joel RyanАктеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сыграли свадьбу в октябре этого года. Церемония прошла в окружении родных и близких друзей в частном поместье на Ибице.Актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Актеры Алисия Викандер и Майкл Фассбендер сыграли свадьбу в октябре этого года. Церемония прошла в окружении родных и близких друзей в частном поместье на Ибице.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ середине сентября спустя восемь лет после заключения брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко обвенчались. Церемония прошла в храме Святого Николая на Трех горах в центре Москвы, отметили венчание в Знаменском.Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В середине сентября спустя восемь лет после заключения брака продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко обвенчались. Церемония прошла в храме Святого Николая на Трех горах в центре Москвы, отметили венчание в Знаменском.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОбвинявшийся в изнасиловании горничной бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в этом году женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала глава мультимедийного агентства, 49-летняя марокканка Мириам Л'Ауффир. Свадьбу сыграли в Марракеше.Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан и Мириам Л'Ауффир
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Обвинявшийся в изнасиловании горничной бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан в этом году женился в четвертый раз. Его новой избранницей стала глава мультимедийного агентства, 49-летняя марокканка Мириам Л'Ауффир. Свадьбу сыграли в Марракеше.
© AFP 2018 / Robyn BeckАмериканская актриса и продюсер, звезда фильма "Интерстеллар" Джессика Честейн в минувшем году вышла замуж за итальянца Жана Луку Пасси де Препосуло. Роскошная свадебная церемония прошла в фамильном поместье жениха в часе езды от Венеции. Избранник голливудской актрисы занимается рекламой в индустрии высокой моды.Джан Лука Пасси ди Препозуло и актриса Джессика Честейн
© AFP 2018 / Robyn Beck
Американская актриса и продюсер, звезда фильма "Интерстеллар" Джессика Честейн в минувшем году вышла замуж за итальянца Жана Луку Пасси де Препосуло. Роскошная свадебная церемония прошла в фамильном поместье жениха в часе езды от Венеции. Избранник голливудской актрисы занимается рекламой в индустрии высокой моды.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссийская певица Нюша в этом году вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Церемония прошла на Мальдивах.Певица Нюша и главный советник президента Международной федерации студенческого спорта Игорь Сивов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российская певица Нюша в этом году вышла замуж за главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова. Церемония прошла на Мальдивах.
© AP Photo / Matt SaylesЗвезда сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа в этом году женился на актрисе Лизе Боне. Тайную свадьбу звездная пара сыграла в своем особняке в Калифорнии. Джейсон и Лиза живут вместе уже 12 лет, у них двое совместных детей: дочка Лола и сын Накоа-Вулф.Актеры Джейсон Момоа и Лиза Боне
© AP Photo / Matt Sayles
Звезда сериала "Игра престолов" Джейсон Момоа в этом году женился на актрисе Лизе Боне. Тайную свадьбу звездная пара сыграла в своем особняке в Калифорнии. Джейсон и Лиза живут вместе уже 12 лет, у них двое совместных детей: дочка Лола и сын Накоа-Вулф.
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Молодой человек у окна. Архивное фото
© Depositphotos / photographee.eu
Матвиенко предложила создать министерство одиночества
Конечно, холостяк попытается привести на суд своих друзей, которые будут дружно утверждать, что эту Алису видят впервые в жизни… но далеко не факт, что в ситуации "слова против слов" суд займет именно его сторону.

Захватывающие дух возможности открываются и для рейдерства. Берем список бизнесменов города, выбираем среди них холостяков, а среди холостяков тех, кто владеет солидным имуществом: коммерческой недвижимостью, например. Проворачиваем схему с "женой"-Алисой и вуаля — у нас в собственности половина бизнеса, которая легко может потянуть на десятки или сотни миллионов рублей.

Мужчина отдыхает на кровати
© Depositphotos / Shell114
"Секса мне и так хватает": почему в России все больше людей-одиночек
Кстати, к одиноким женщинам, владеющим чем-нибудь, это тоже вполне относится.

Пожалуй, если подобный закон будет принят без учета "подводных камней", всем холостякам с хоть каким-то имуществом за душой нужно будет жениться немедленно, по-военному, на первой же подходящей кандидатуре. Мало того: всем остальным тоже придется, как в старые времена, вести серьезные дела только с солидными, семейными людьми.

Прохожие на Вестминстерском мосту у Вестминстерского аббатства в Лондоне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эпидемия одиночества. Британия в поисках лекарства
Вот представьте: купите вы квартиру у одинокого человека. А через месяц выяснится, что на самом деле у продавца была подруга, которая прожила с ним пять лет и имеет полное право на половину купленной вами квартиры. Придется с половиной квадратных метров распрощаться.

Отметим, что за последний век наше семейное законодательство менялось довольно часто, доходя иногда до весьма удивительных по нынешним представлениям изгибов. Так, например, в 1944-м Президиум ВС СССР издал указ, согласно которому право матерей на получение алиментов от не состоящих с ней в браке мужчин… отменялось. Мужчинам было запрещено признавать своих внебрачных детей даже в добровольном порядке.

Свадьба
© Fotolia / Sondem
Ученые выяснили, мешает ли брак получать удовольствие от жизни
Сейчас мысль законодателей работает в обратном направлении: они пытаются, беря пример с Запада, как можно надежнее защитить тех, чьи права могут быть ущемлены в браке или вне брака. Однако легких схем в семейном праве в любом случае не бывает. Каким бы законодательство ни было, кто-то все равно будет пытаться его обходить, а кто-то — пользоваться им в разнообразных нехороших целях. Типа тех, которых я грубыми штрихами обрисовал выше.

В общем, многие законодательные предложения, по идее, расширяющие права граждан, в сыром виде вызывают опасения и требуют "страховки от злоупотребления". Расширенными возможностями всегда первыми пытаются воспользоваться мошенники. Нынешний законопроект — не исключение.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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иван иванов первый
Корень зла не в том,что законы могут использовать мошенники,а в том,что для них в России вольготная жизнь. Будь принят закон - за любое мошенничество - конфискация и 15 лет и каждый гражданин заметит,как уменьшится число звонков с выгодными предложениями.
08:58
12.02.2018
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