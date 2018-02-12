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Америку готовят к финансовому кризису: об отчете "Мудис"

08:2512.02.2018
(обновлено: 09:47 12.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне. Архивное фотоБелый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Американское рейтинговое агентство "Мудис" выступило с предупреждением о том, что суверенный рейтинг США может подвергнуться "негативному давлению" из-за гигантского размера государственного долга страны и бюджетной безответственности американских политиков. "Мудис" — одно из рейтинговых агентств так называемой большой тройки — всегда отличалось повышенной лояльностью к национальным интересам США и американской экономической стабильности, однако в последнее время оно было замечено в продвижении неполиткорректных оценок, которые идут вразрез с "линией партии". Например, директор "Мудис" публично заявила о том, что санкции против России не работают и что российская экономика справится и с будущими мерами. Негативные комментарии о перспективах американской экономики со стороны крупного рейтингового агентства указывают на то, что общепринятый нарратив об устойчивости и финансовой неуязвимости Соединенных Штатов требует серьезного пересмотра.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин считает, что Западу надоест использовать санкции
Если убрать из скандального аналитического отчета "Мудис" всю риторическую шелуху, то проступает довольно неутешительная картина. По версии американских аналитиков, США сохраняет свой кредитный рейтинг благодаря экономическим привилегиям, которые Вашингтон получил после победы во Второй мировой и холодной войне. Да, богатая и диверсифицированная экономика Штатов — это реальность, но даже такая богатая и диверсифицированная экономика не могла бы выдержать такой долговой нагрузки, как та, которую пока вытягивает Америка. Секрет устойчивости — привилегированный статус американской валюты. "Роль американского доллара в мировых финансовых рынках, а также глубина и ликвидность рынка американских долговых обязательств удаляют все риски, связанные с финансированием правительства и платежным балансом страны, за исключением самых экстремальных рисков. Эти факторы защищают США от внешних шоков и изменений условий финансирования на уровне, не сравнимом с ситуациями других стран", — утверждают специалисты "Мудис". По сути, одно из крупнейших западных рейтинговых агентств черным по белому излагает один из главных тезисов геополитических оппонентов Вашингтона — а именно то, что значительная часть американского кредитного благополучия обеспечена не какими-то особыми заслугами или эффективностью экономики США, а особым статусом доллара в мировой финансовой системе. Использование валют в глобальной торговле и финансовых операциях — это игра с нулевой суммой, то есть американский доллар занимает место национальной валюты других стран, искусственно "сжимая" их ареал международного использования и создавая тем самым условия, при которых США могут наращивать долги и бюджетный дефицит выше значений, которые угробили бы любую другую страну, и при этом сокращая аналогичные возможности для других государств мира. Как правильно сказал по этому поводу Джон Коннэли, секретарь казначейства США при президенте Никсоне, "доллар — это наша валюта и ваша проблема".

Дороговато будет
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дороговато будет

Вывеска улицы Уолл стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Показательно, что "Мудис" указывает на перспективу снижения кредитного рейтинга Соединенных Штатов даже в условиях сохранения особого мирового статуса американской валюты. Это означает, что, по оценкам экспертов агентства, американский государственный долг и бюджетный дефицит окажутся достаточными для того, чтобы сломать экономику страны и лишить ее возможности расплачиваться по долгам. Даже несмотря на дополнительный запас экономической прочности, который обеспечивается иностранным спросом на доллары и американские долговые обязательства.

У этого утверждения "Мудис" есть одно важное геополитическое следствие: любые действия других стран, например Китая или России, по дедолларизации мировой финансовой системы — это прямая угроза экономической стабильности самих США, а следовательно, Штаты будут и дальше сопротивляться таким процессам. В том числе ставшими для них традиционными силовыми методами. Уже стала привычной критика любых попыток запустить, например, торговлю нефтью за юани, рубли или золото. Главным аргументом сторонников идеи "оставить все как есть" является тезис "зачем заставлять покупателей и добытчиков нефти испытывать дискомфорт и нести дополнительные затраты, если пользы от этого никакой, а Соединенным Штатам плевать на то, в какой валюте Китай платит за российскую нефть". На примере анализа "Мудис" видно, что тезис является очевидно ложным. Во-первых: от расширения зоны использования конкретной валюты ее эмитент получает вполне осязаемые материальные преференции. Во-вторых: США не все равно, в какой валюте другие страны расплачиваются за товары и услуги, потому что Америке нужно ради спасения собственной экономики, чтобы этой валютой был доллар. Конечно, дедолларизация не приведет к прямому дефолту США, но если Штаты будут вынуждены одномоментно расплатиться со значительной частью своих долгов из-за падения спроса на американские облигации и доллар в целом, то для этих целей придется активно использовать печатный станок, что спровоцирует гиперинфляционный шок в американской экономике.

Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По сути, "Мудис" имело все основания снять с Соединенных Штатов рейтинг "Aaa" прямо сейчас, однако руководство агентства предпочло пока ограничиться "предупредительным выстрелом", причем он был не только предупредительным, но и вполне прицельным. "Мудис" целился в Трампа. Это очевидно из текста заявления агентства, в котором явной или косвенной критике подверглась трамповская политика экономического протекционизма, а его налоговая реформа прямо названа одной из причин будущего ухудшения финансового состояния США. Часть американской политической элиты посылает Трампу четкий сигнал — если он не остановится, то для того чтобы сделать ему больно, с Соединенных Штатов снимут высший инвестиционный рейтинг, несмотря на все негативные последствия, которые такое действие спровоцирует для американской экономики в целом. Прецедент уже был — 5 августа 2011 года суверенный рейтинг Соединенных Штатов снизило агентство S&P, также из "большой тройки". Это привело на следующий день к четырехпроцентному падению американского фондового рынка, которое было с большим трудом остановлено с помощью Федрезерва и позитивных комментариев других рейтинговых агентств. В случае если "Мудис" понизит инвестиционный рейтинг США на фоне текущих проблем американского фондового рынка, последствия вполне могут быть куда более серьезными.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Курс доллара остается неизменным, несмотря на биржевой обвал
Крупнейшими акционерами агентства "Мудис" являются мультимиллиардер Уоррен Баффет, а также гигантские финансовые корпорации Vanguard и BlackRock, и, если смотреть на вещи прагматично, то готовность "Мудис" пожертвовать интересами США ради того, чтобы саботировать работу администрации Трампа, — это прекрасная новость для России, Китая, да и всего остального мира в целом. 

Перед Дональдом Трампом и так стоит очень сложная задача в плане укрощения американских транснациональных корпораций, проведения успешных торговых войн с Китаем и Евросоюзом, а также сохранения американского влияния на нефтяном рынке и Ближнем Востоке, несмотря на успехи российской армии и энергетической дипломатии. Если же в самый неподходящий момент Трамп получит еще и нож в спину от недовольной части американского истеблишмента, то его план по возвращению "американского величия" станет практически невыполнимым. Для всего остального мира американская слабость и внутренние конфликты — это уникальный шанс, который ни в коем случае нельзя упустить.

Утечка мирового капитала
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Утечка мирового капитала
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Igor.Berdin
Выводите $ из американских ЦБ м срочно в золото.Пока золото не взлетело от того что Китай с Японией не начали это делать с их триллионами.
08:40
12.02.2018
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