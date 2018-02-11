РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Минск: годовщина несостоявшегося мира

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (160)
08:0011.02.2018
(обновлено: 08:15 11.02.2018)
08271
© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкЖители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам. Архивное фотоЖители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Женщина проходит мимо огромного украинского флага в центре Киева. Архивное фото
© AP Photo / Emilio Morenatti
Украина перестала существовать для Запада как государство
Три года назад, 11-12 февраля 2015-го, в Минске был подписан документ под названием "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений", более известный как "Минск-2" (или вторые Минские соглашения). Таким образом он был противопоставлен "Минску-1" (первым Минским соглашениям), которые на деле были Минским протоколом — документом, декларировавшим прекращение огня и запуск процесса мирного урегулирования в Донбассе.

Вообще-то, противопоставление "Минска-2" "Минску-1" некорректно. Второй документ представляет собой развитие первого — техническую инструкцию о порядке выполнения договоренностей, обозначенных в первом документе. "Минск-1" (Минский протокол) декларативен и оставляет достаточное пространство для трактовок обязательств сторон. "Минск-2" (Комплекс мер) конкретен и определяет не только обязательства каждой стороны, но и то, в какие сроки и в какой последовательности данные обязательства должны выполняться.

© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкЖители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Жители Донецка на митинге-обращеннии к мировым лидерам

Собственно, необходимость в "Минске-2" возникла именно потому, что Киев, рассчитывая на всеобъемлющую поддержку Запада, на то, что ему позволят провести собственную операцию "Олуя", саботировал реализацию Минского протокола, требуя сначала выполнения обязательств ДНР и ЛНР. Но украинская армия потерпела очередное катастрофическое поражение под Дебальцево, Запад умыл руки, и Меркель, по свидетельству очевидцев, заставила Порошенко подписать "Минск-2", угрожая в противном случае полностью отказать в поддержке и закрыть глаза даже на штурм ополченцами Киева, если таковой состоится

Президент Украины Петр Порошенко выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 25 января 2018
© РИА Новости / пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Заочные мечты очного президента Украины. Фельетон-сон
Иллюзии Киева развеялись, однако это не значит, что там изменили позицию. То, что Украина не намерена выполнять Комплекс мер, было ясно уже в момент его подписания. Украинские политики не скрывали, что рассматривали данную договоренность только как отсрочку, позволявшую остановить наступление ополчения, стабилизировать линию фронта, предотвратить распад армии и перевести конфликт в политическую плоскость. Поскольку Киев наотрез отказывался договариваться с Донбассом, ему оставалось только ждать, не подействуют ли на Россию санкции и не удастся ли западным дипломатам в очередной раз продать Москве тухлый товар — обещая на словах златые горы, но не фиксируя обещания в виде обязывающих соглашений (примерно как это было, когда Горбачеву обещали, что НАТО не будет расширяться на Восток).

Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В России ведется следствие о кровавом цирке с Украины
Для Киева "Минск" стал элементом позиционного дипломатического противостояния. То есть Киев поменял формат конфликта, но не вышел из состояния конфликта как такового. Именно это дало основания руководителю ДНР Захарченко и президенту Франции Макрону накануне третьей годовщины второго "Минска" скептически оценить перспективы этих договоренностей. Макрон заявил, что реализация Минских соглашений зашла в тупик. Поскольку первые два года после "Минска-2" президентом Франции работал Франсуа Олланд, Эммануэль Макрон имеет право не знать, что реализация этих соглашений из тупика и не выходила.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЖители Донецка у подъезда дома, поврежденного в результате обстрелов
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Жители Донецка у подъезда дома, поврежденного в результате обстрелов

Национальная дружина во время присяги в Киеве. 28 января 2018
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский нацизм: их водила молодость в факельный поход
Генерал Захарченко более конкретен и лучше владеет материалом. Он отмечает, что "Минск" не оправдал надежд и ожиданий, но альтернативной переговорной площадки нет. В Донецке, понятно, надеялись, что инициированный Минскими соглашениями мирный процесс позволит хотя бы прекратить обстрелы городов и вялотекущую активность ВСУ на линии разграничения. Но эти надежды не оправдались. Украина не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Разве что иногда проводит обмены пленными. Но и то не выполняется требование менять всех на всех. Тем не менее глава ДНР прав — другой переговорной площадки нет, приходится использовать эту. Тем более что Минские соглашения утверждены и подтверждены резолюцией Совбеза ООН, то есть стали, по сути, уже не просто многосторонним соглашением, но элементом резолюции Совета Безопасности ООН — документом, обладающим наивысшей международно-правовой легитимностью.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : Администрация Президента Украины
Большая энергетическая победа Украины: враг почти разбит
Более того, как раз к третьей годовщине "Минска-2" (подписания Комплекса мер) в Германии (выступающей одной из трех стран-гарантов) после долгих и трудных многомесячных переговоров был представлен проект коалиционного соглашения между ХДС/ХСС и СДПГ, которое предлагается на утверждение партийным структурам. Если утверждение состоится, Меркель сохранит канцлерство, а социал-демократы получат большинство в правительстве и укрепят контроль над внешней политикой.

CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Подвиг Украины: злые карлики не дают Европе прорваться к российским деньгам
Так вот, в части, посвященной отношениям ФРГ с Россией и, как следствие, с Украиной, Минские соглашения выступают одним из ключевых элементов. Коалиционное соглашение обязывает правительство добиваться их выполнения. Причем, если требования выполнять Минские соглашения, обращенные к России, традиционно носят характер политических заклинаний, то Киеву говорят, что политическая и дипломатическая помощь ФРГ, а также выделение денег "на восстановление Донбасса" будут возможны только после выполнения Украиной Минских соглашений. Фактически ФРГ одновременно пугает Киев остракизмом в случае плохого поведения и обещает ему незначительные коврижки, если там будут вести себя хорошо.

Планы на сотрудничество с Россией у Германии куда более обширные — вплоть до совместных усилий по созданию единого пространства от Лиссабона до Владивостока, где Германия с Россией будут гарантировать европейским государствам безопасность и суверенитет, руководствуясь принципами ОБСЕ. В общем, Берлин желает вместе с Москвой управлять Евросоюзом и готов ради этого включить ЕС в состав большой Евразии.

© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкЖители частного жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. 21 декабря 2017
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жители частного жилого дома в городе Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. 21 декабря 2017

Зимний Киев. Архивное фото
© Fotolia / Lev
МВФ: украинская экономика сбежала в тень
Понятно, что такими амбициозными планами ради какой-то Украины никто не пожертвует. Но Минские соглашения отныне — часть коалиционного соглашения, а значит, фактор германской внутренней политики. То есть, даже не выполняемые, они расширяют сферу своего действия. Вначале из фактора украинской политики они превратились в фактор политики региональной, а теперь постепенно становятся фактором глобальной политики, влияя на будущее не только Германии, но и всего Евросоюза.

Это плохой сигнал для Украины. От Киева не может зависеть политика Германии и ЕС, а вот Киев от Берлина и Брюсселя зависит полностью. В результате Минские соглашения, как фактор европейской и глобальной политики, полностью выходят из-под контроля Киева. Теперь их действие, бездействие или противодействие будет определяться другими политиками в интересах других стран.

© РИА Новости / Геннадий ДубовойПерейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками

Президент Украины Петр Порошенко и избранный глава партии Солидарность, Юрий Луценко на съезде в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Сказки от Порошенко: о чем украинские власти врали в 2017 году
Зато сами Минские соглашения получают шанс на вторую жизнь. Элемент большой глобальной игры, они полностью утрачивают связь с Украиной и зависимость от ее судьбы. Поэтому не исключен вариант, когда Украины не будет, а Минские соглашения, наполненные новым содержанием, продолжат действовать. Ведь факт исчезновения украинского государства не отменит необходимость политического урегулирования обусловившего это исчезновение конфликта.

Поскольку же Минские соглашения — гибкий и удобный инструмент решения данной проблемы в любом формате и с любым количеством участников, вариант их реновации, реставрации и реактивации вполне вероятен. Во всяком случае их причастность к германскому коалиционному соглашению в третью годовщину "захода в тупик" создает к этому неплохие предпосылки.

Выполнение минских соглашений
Выполнение Минских соглашений
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена