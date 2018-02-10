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МВФ: украинская экономика сбежала в тень

08:4010.02.2018
(обновлено: 08:42 10.02.2018)
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© Fotolia / LevЗимний Киев. Архивное фотоЗимний Киев. Архивное фото
© Fotolia / Lev

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На днях на официальном сайте МВФ был опубликован доклад Леандро Медины, эксперта африканского департамента Международного валютного фонда, и Фридриха Шнейдера из Университета имени Кеплера, согласно которому средний размер теневой экономики Украины составляет 44,8 процента ВВП. Как утверждается в исследовании, "общий объем тени" на Украине превышает аналогичные показатели в экономиках таких африканских стран, как Гвинея, Нигер, Сенегал, Того и многих других.

Что тут важно: методика подсчета, хоть и легла в основу официального документа МВФ, не безусловна. Любые материалы экспертов данной организации предельно политизированы — и ориентированы на то, чтобы быть привлекательными "глобалистскому крылу" экспертного сообщества.

Но дело не в этом. Цифры в любом экономическом анализе всегда лукавы. Тем более в отношении "стран, пытающихся вести себя правильно".

И тем не менее.

Анализ охватывает период с 1991 по 2015 год. Эксперты, используя "коэффициенты корреляции" по подходам, сейчас официально принятым ОЭСР (методика, кстати, известная еще в экономических криминальных исследованиях "цеховых структур" времен СССР, в экономической лаборатории НИИСЭ тех времен ее довольно активно практиковали), проанализировали данные так называемых "ненаблюдаемых" секторов экономики. Включая производства, приходящиеся на откровенно криминальную деятельность, наркотрафик и незаконные торговые операции, а также на так называемое "статистическое подполье". То есть на различные производства домохозяйств для собственных нужд, а также законную экономику (включая "самозанятость"), которую нельзя вычислить статистически.

Справедливости ради: согласно этим же исследованиям, доля теневой экономики в России за тот же период времени составляет 33,7 процента ВВП. В развитых же странах он колеблется от семи до 15 процентов ВВП. Впрочем, тут демократические СМИ не то что врут, но привычно лукавят: в Российской Федерации наибольший процент "роли теневой экономики" приходился на "святые девяностые", которые тоже вошли в статистику. Позже их основательно поджали.

И что характерно. До определенного периода та же динамика наблюдалась и на Украине.
Начиная с 1991 года, когда теневая экономика там составляла 38,9 процента ВВП, уровень этого сектора рос вплоть до 1998 года, когда достиг пика в 57 процентов. Затем, до 2008 года, показатель постепенно снижался почти до среднероссийского уровня.

А вот теперь — опять подскочил до вполне "африканских" 42,9 процента в заключительном для исследования 2015 году.

И нет сомнений, что с тех пор он еще немного подрос.

Дело тут даже не в том, как быстро сейчас криминализируется экономика этой несчастной территории.

Дело в том, что падает экономика официальная.

Причем рушится она настолько катастрофически и лавинообразно, что даже произошедшая на прошлой неделе фактическая смерть украинского автомобилестроения, официально зафиксированная пресс-службой "УкрАвто" и в иное время вызвавшая бы шквал эмоций, прошла буднично и не особо заметно. Подумаешь, объявили люди о грядущей "консервации" последнего крупного автопроизводителя "АвтоЗАЗ", делов-то. Он уже и в прошлом году произвел жалкие 1674 автомобиля. При проектной мощности в сто пятьдесят тысяч машин в год.

На Украине не только в автомобилестроении так.

И вполне естественно, что если выкинутым на улицу людям не на что жить, то они либо уезжают из страны, либо уходят в "теневую экономику". И хорошо еще, если в "статистическое подполье", а не в совсем явный криминал. А какие еще есть варианты?

Так что "африканские" цифры теневого сектора на Украине, которые сейчас, нет никакого сомнения, лавинообразно растут, — это всего лишь иллюстрация и свидетельство отчуждения народа от государства и не более того.

Ну, и иллюстрация того, что деградирует не только политика, но и экономика — основа жизни даже самых идейных людей, как ни крути.

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Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Митрич
"Общий объем тени" выражение-то какое, прямо "Мордор"
09:51
10.02.2018
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Серж К
"Розпрягайтэ хлопцi конэй, та лягайтэ спочывать!.." (с)

- Пэрэмога налицо, избавились от производства, "розбудованного злочынной владой" и продолжают покорять новые вершины глупости!..
09:51
10.02.2018
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tvell
Сбежала не в тень а отправилась на тот свет !!! аминь
09:44
10.02.2018
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ss230456
Меня больше волнует что в России за тот же период времени размер теневой экономики составляет 33,7 процента ВВП. Да и судьба Российских автопредприятий не намного лучше.
А мы всё смакуем их соринки.
09:25
10.02.2018
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sensotron .
Если выше скакать и маршировать с нацистами, дела однозначно можно поправить. Щеня ж ще не вмэрла?
09:13
10.02.2018
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Гражданин А
А как скакали!! Понятно, что скакало проплаченное меньшинство. Но все остальные где были! Почему не вышли и не разогнали? Денег не дали?! ...
...А я вот где-то читал, Борщов, что не так страшны предатели и убийцы, потому что они могут только предать или убить, а страшны равнодушные, это с их молчаливого согласия происходят все преступления
09:10
10.02.2018
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Вася Пупкин
О а украинцы оказывается не плохо живут если половина ВВП теневая экономика, то есть официальную среднию зарплату можно умножать на два.
08:56
10.02.2018
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