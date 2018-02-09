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Генерал Мороз принуждает Европу любить "Газпром"

09:4009.02.2018
(обновлено: 09:52 09.02.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТранзит газа через ГИС Суджа. Архивное фотоТранзит газа через ГИС Суджа. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Зимой 2018 года произошло знаменательное событие: если раньше Генерал Мороз специализировался только на оборонительных и партизанских операциях на российской территории, то с этого года он, видимо, диверсифицировал свою деятельность и теперь занимается продвижением интересов "Газпрома" на европейском газовом рынке.

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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Если раньше от холода страдали в основном наступающие на Россию европейские армии, то теперь от холода страдают амбиции европейских политиков, которые потратили последнее десятилетие на безрезультатные попытки избавиться от газовой зависимости от России. Однако теперь, как сообщает Bloomberg, "замороженные отношения Европы с "Газпромом" начинают таять", а сам "Газпром" сообщает о рекордных поставках газа в Евросоюз и о том, что его доля на этой площадке может превысить 40 процентов в 2035 году.

По мнению Джонатана Стерна, старшего научного сотрудника Программы исследования природного газа при Оксфордском институте энергетических исследований, "несмотря на 2014 год и его последствия, обе стороны осознают все более срочную необходимость собраться вместе и определить, как управлять их отношениями". По мнению британского эксперта, между Еврокомиссией и "Газпромом" "однозначно тает лед" по мере того, как корпорация готовится к завершению своих стратегических газопроводов на европейском направлении.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участок магистрального газопровода "Северный поток" в немецком городе Любмин

Важный фактор, повлиявший на изменение отношения европейских политиков к российскому газовому гиганту, — климат Европы, который отказывается следовать сценариям глобального потепления.

Резервуар на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В условиях довольно суровой (по европейским меркам) зимы вдруг выяснилось, что у Евросоюза очень ограниченный список поставщиков газа, которые могут в случае необходимости значительно увеличить объем голубого топлива в замерзающей Европе. Если называть вещи своими именами, то этот список состоит всего из одного пункта, и первым, а также последним в нем значится "Газпром".

Практика показала, что американский, а также катарский СПГ при всем желании не может играть роль "спасательного круга", а на недавней пресс-конференции руководство российского газового гиганта привело довольно обидную для американцев аналогию: американский СПГ для европейского рынка — это все равно что несколько капель кофе, а нескольких капель явно недостаточно, чтобы испытать прилив бодрости.

Более того, в обозримой перспективе ситуация станет для Евросоюза еще более плачевной: Норвегия уже не может наращивать объемы извлекаемого газа, а Голландия скоро будет вынуждена урезать вдвое добычу на своем крупнейшем месторождении в Евросоюзе.

Рабочий на территории компрессорной станции, где была запущена вторая ветка газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Европа побеждает русский газ — и готовится к судьбе Украины

Дело в том, что месторождение Гронинген, где добывается примерно 24 миллиарда кубических метров топлива в год, — очень старое и расположено крайне неудобным образом. Правительство Голландии пришло к выводу, что попытки "выжать до капли" эти стареющие запасы вызывают настоящие землетрясения на севере страны и если извлечение из недр сырья не будет резко сокращено, то итог может быть непредсказуемым и катастрофическим. Сокращение добычи на 50 процентов тоже будет иметь очень серьезные последствия, но уже для европейского газового рынка. Для иллюстрации размера "дыры" в газовом балансе Европы достаточно упомянуть, что "отключение" половины добычи на Гронингене приведет к тому, что она лишится такого количества газа, что примерно равно половине годового потребления Украины.

© Фото : public domainГронингенское газовое месторождение
© Фото : public domain
Гронингенское газовое месторождение

Особую пикантность сложившейся ситуации придает тот факт, что заменить топливо с помощью евросоюзных или норвежских поставок представляется крайне проблематичным, а скорее всего, вообще невозможным. Этот фактор, помноженный на вероятность таких же холодных следующих зим — серьезный стимул к изменению отношений между Еврокомиссией и "Газпромом". Видимо, функционеры убедились, что евроатлантическая солидарность не заменит топлива в котельных жилых домов, а использование евроатлантической солидарности в качестве сырья для химической промышленности тоже не представляется возможным.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Тень независимости: почему Украина не соскочила с "газового крючка" России

Помимо климата и проблем традиционных поставщиков газа в Евросоюз, на "Газпром" работает и то, что Европа постепенно прощается с иллюзией, будто конкуренцию российским поставкам могут обеспечить альтернативные магистральные газопроводы. Несколько лет назад европейские СМИ, эксперты и политики пребывали в восторге от перспектив проекта "Набукко", который должен был сильно "подвинуть" Газпром на европейском рынке, но сейчас уже мало кто, кроме специалистов нефтегазовой отрасли, вспомнит об этой нереализованной европейской мечте. Однако главным несостоявшимся проектом, призванным снизить долю российского газа в Европе, однозначно намечался трубопровод Катар — ЕС, на него возлагались большие надежды. Им не суждено было сбыться прежде всего благодаря прекрасной работе российской армии в Сирии.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

На фоне сообщений, что между Еврокомиссией и "Газпромом" "тает лед", можно считать знаковым заявление главы проектной компании "Nord Stream 2 AG" Маттиаса Варнига о том, что в случае изменения "газовой директивы" Евросоюза в целях блокирования "Северного потока — 2" на Еврокомиссию будет подан иск с требованием возмещения экономического ущерба, нанесенного акционерам проекта. 

Эмблема ПАО Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Аналитик о претензиях Варшавы к "Газпрому": полякам надо быть скромнее

На изменении газового законодательства Евросоюза для блокирования полноценного использования "Северного потока — 2" настаивает только Польша, и ее шансы на успех не очень высоки. Однако дополнительный фактор для давления на европейских чиновников лишним однозначно не будет. Перспектива столкнуться с риском замерзнуть зимой и при этом выплачивать миллиарды евро компенсации за злонамеренное изменение правил вряд ли понравится чиновникам Еврокомиссии. Скорее всего, условие Маттиаса Варнига было поставлено для того, чтобы дать дополнительный аргумент сторонникам "Северного потока — 2" внутри самой Еврокомиссии, которая и так уже приходит к выводу, что без "Газпрома" ей в любом случае не обойтись.

Северный поток - 2
"Северный поток-2"
Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Пан — пропал. "Северный поток — 2" выкинет Польшу с газового рынка

Главными пострадавшими во всей этой истории остаются страны и компании, которые хотели заработать политический и финансовый капитал на стремлении Евросоюза снизить зависимость от российского газа. Польша, Украина и даже страны Балтии сделали ставку на то, что ЕС будет готов заплатить любую цену и пойти на любые жертвы, лишь бы нанести ущерб России и российскому газовому гиганту. Эта ставка оказалась большой исторической ошибкой, всю глубину и цену которой им еще только предстоит осознать.

За сланцы
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
За сланцы
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