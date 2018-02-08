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Китай и Индия вступили в схватку на Мальдивах

09:2308.02.2018
(обновлено: 10:46 08.02.2018)
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© AP Photo / Mohamed SharuhaanВоенные на главной улице города Мале, Мальдивские Острова. Архивное фотоВоенные на главной улице города Мале, Мальдивские Острова. Архивное фото
© AP Photo / Mohamed Sharuhaan

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Задержание участников митинга сторонников оппозиции в Мале, Мальдивские Острова
© AP Photo / Mohamed Sharuhaan
Диво на Мальдивах. Всемирно известный курорт вводит тур "все выключено"
На Мальдивах идет политическая заварушка, которая угрожает не только туристам, но и балансу сил во всей Южной Азии. А все потому, что острова стратегически важны для двух региональных сверхдержав — Индии и Китая.

В эпицентре начавшегося в феврале на Мальдивах политического кризиса оказались три местных президента: Мамун Абдул Гаюм, Мохаммед Нашид и Абдулла Ямин. Товарищи банально не поделили власть.

С 1978 по 2008 год Мальдивами бессменно правил президент Мамун Абдул Гаюм. Правил и не тужил до тех пор, пока в том самом 2008 году его не угораздило провести первые в стране демократические выборы, во втором раунде которых он немного уступил кандидату от демократической оппозиции Мохаммеду Нашиду.

Через четыре года Мамун Абдул Гаюм взял реванш. Правда, совсем не демократический. Близкие к нему силы вывели людей на улицы и в феврале 2012 года принудили Нашида, заигравшегося в либерализм (мальдивское население все-таки традиционно и консервативно — не случайно по количеству отправившихся на стажировку в ИГ в процентах к остальному населению Мальдивы, по некоторым данным, находятся на первом месте среди неарабских стран), подать в отставку.

© AP Photo / Manish SwarupБывший президент Мальдивских островов Мохаммед Нашид
© AP Photo / Manish Swarup
Бывший президент Мальдивских островов Мохаммед Нашид

Через полтора года после переворота — в сентябре 2013-го — на Мальдивах наконец-то прошли новые выборы. Нашид баллотировался и проиграл, а новым президентом стал сводный брат Мамуна Абдул Гаюма — Абдулла Ямин Абдул Гаюм (у их отца было 25 детей от восьми жен). Обычно в СМИ его называют просто Абдулла Ямин — чтобы совсем не запутаться.

Собственно, Абдулла Ямин повел себя так, как и большинство поставленных президентов, — начал узурпировать власть, отстраняя от нее бывших соратников. Мало того, что он подгреб все денежные потоки под себя и назначил на хлебные должности своих людей, он еще и отправил в тюрьму членов семьи сводного брата Мамуна — в частности его сына Фариса. В результате, как отмечает Asia Times, состоялся "нечестивый альянс" между Мамуном Абдулом Гаюмом и свергнутым ими Мохаммедом Нашидом. И в сентябре 2018 года для Абдуллы Ямина должен был настать судный час — в стране ожидались президентские выборы, по итогам которых Ямин с большой долей вероятности проиграл бы коалиции Гаюма и Нашида.

Остров Велассару (Мальдивы). Архивное фото.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Чрезвычайное положение на Мальдивах не влияет на отдых российских туристов

Именно поэтому Ямин решил нанести по объединенной оппозиции превентивный удар. Поводом стал его конфликт с Верховным судом, который а) традиционно для Южной Азии независим от исполнительной власти и б) сильно эту исполнительную власть недолюбливал, поскольку Ямин покушался на их независимость и даже сумел сократить число судей с семи до пяти.

С подачи Верховного судьи Абдуллы Саида и его товарища Али Гамида Верховный суд единогласно снял обвинения с девяти высокопоставленных оппозиционеров, обвиненных в целой серии преступлений — от терроризма до коррупции. Судьи решили, что обвинения "политически мотивированы и не имеют под собой оснований". Шестого февраля президент Абдулла Ямин оспорил это решение известным ему способом — арестовал Саида с Гамидом и аннулировал вердикт. Оставшиеся на свободе трое судей поняли намек и отказались от своего решения, однако было поздно — Ямин позиционировал его как попытку переворота и ввел в стране чрезвычайное положение (ибо, по его словам, "не было иного способа расследовать преступление судей"), начав массовое преследование оппозиции. Сам Мамун Абдул Гаюм был, конечно же, арестован, а до Нашида не дотянулись — в марте 2015-го его посадили на 13 лет, в начале 2016-го неосторожно выпустили на лечение в Великобританию, откуда он домой, естественно, не вернулся и с тех пор проживает в Шри-Ланке.

© REUTERS / StringerМитинг сторонников оппозиции в Мале, Мальдивские острова
© REUTERS / Stringer
Митинг сторонников оппозиции в Мале, Мальдивские острова

Собственно, все вышеозначенное не имело бы мирового значения, если бы не место — Мальдивы. Ведь архипелаг из 1200 островов не только известный курорт, но и важнейшая стратегическая позиция, расположенная на пересечении торговых путей. Тот, кто контролирует их, может контролировать транзит грузов через Индийский океан между Восточной Азией с одной стороны и Ближним Востоком, Африкой и Европой с другой.

Вплоть до недавнего времени этой позицией владела Индия. И при президенте Гаюме, и при Нашиде Мальдивы четко придерживались политики India First (Индия на первом месте), позиционируя Дели как своего основного партнера и уважая индийские интересы во всем и везде. Однако при президенте Ямине ситуация изменилась — новый глава государства начал поглядывать в сторону злейшего врага Индии — Китая. "Формально президент Ямин не отказывался от политики "Индия на первом месте". Просто у него и у Дели разное понимание этого термина. Ямин на каждой встрече заявляет, что Индия для Мальдив — главный торговый партнер и старший друг, пытаясь таким образом выкачать из Индии больше ресурсов и заработать внутриполитические очки. Но при этом он стремится к диверсификации за счет контактов с китайцами и саудитами. Индийцев же такая диверсификация тревожит — как и любая политическая коллизия, в которой замешан Китай. Дели хочет сохранять полный политический контроль над Мальдивами", — поясняет РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Алексей Куприянов. Из-за разного понимания термина Мальдивы стали единственным соседом Индии, который индийский премьер Нарендра Моди ни разу не посещал со времени своего прихода к власти в 2014 году.

Полиция на мальдивских островах во время протестов. Архивное фото
© AP Photo / Mohamed Sharuhaan
Президент Мальдив ввел чрезвычайное положение в стране

Естественно, китайцы были только рады попытаться перехватить у Дели острова, которые играют одну из ключевых ролей в контроле над торговыми путями в Индийском океане. Китайские компании стали осваивать многомиллионные проекты в регионе (же в конце 2012 года индийская компания лишилась контракта на модернизацию столичного аэропорта и это дело было отдано на откуп товарищам из Китая, которые сейчас также строят важнейший Мост Дружбы между двумя мальдивскими островами), а китайские граждане — осваивать пляжи. На сегодняшний день жители КНР оказались на первом месте во всем турпотоке (порядка 300 тысяч из 1,4 миллиона, ежегодно посещающих Мальдивы).

Апогеем дрейфа Мальдив в сторону Пекина стало подписание в декабре 2017 года Соглашения о свободной торговле между двумя странами. Экономисты предупреждали, что оно лишит бюджет около четырех миллионов долларов доходов от тарифов, а также приведет к резкому росту китайского импорта, еще больше увеличивая катастрофический торговый дефицит (сейчас он составляет более 80 процентов от объема импорта — то есть почти 1,5 миллиарда долларов). Однако правительство уверяло, что соглашение создаст перспективы увеличения продажи рыбы (97 процентов всего мальдивского экспорта) на китайский рынок, а также привлечет китайские инвестиции. Ямин фактически заставил парламент своей страны его ратифицировать. "Правительство дало нам лишь час времени на то, чтобы рассмотреть и принять 1000-страничный документ", — возмущалась оппозиционная Мальдивская Демократическая Партия. Помимо этого, президент Ямин вписал свою страну в китайский Морской шелковый путь.

© AP Photo / Sinan HussainЗдание парламента в столице Мальдив Мале
© AP Photo / Sinan Hussain
Здание парламента в столице Мальдив Мале

В Индии, конечно, возмутились и заявили, что ожидают "от близкого и дружественного соседа более чуткого отношения к нашей обеспокоенности относительного его следования политики "Индия на первом месте"". Индийские власти полагают, что Мальдивы попали в полную экономическую зависимость от Китая (на который приходится также 70 процентов внешнего долга Мальдив, и только на обслуживание этого долга, по словам Нашида, уходит около 20 процентов бюджета страны), и догадываются, как Китай воспользуется этой зависимостью. Напомним, что в Пакистане (который должен Пекину десятки миллиардов долларов) китайцы уже контролируют порт Гвадар. В Шри-Ланке произошло похожее. Местные власти не смогли обслуживать многомиллиардные долги Китаю, поэтому частично расплатились натурой — в виде долгосрочной аренды порта Хамбантота. Поэтому индийское руководство всерьез опасается, что такая диверсификация приведет к созданию китайской военно-морской базы на Мальдивах, которая станет еще одной бусиной в так называемом Жемчужном ожерелье — цепи баз в Индийском океане, которые должны защищать китайские торговые пути. И Дели (недавно потерявший Непал, где к управлению пришли прокитайские силы, а также утративший доминирование на Шри-Ланке, где индийцы на выборах сделали ставку не на того кандидата) не может позволить себе лишиться еще одного союзника.

Сотрудники полиции во время митинга сторонников оппозиции в Мале, Мальдивские Острова
© REUTERS / Stringer
На Мальдивах, где объявили режим ЧП, находится более 1,5 тысячи россиян

Поэтому неудивительно, что индийцы использовали нынешний политический кризис для того, чтобы оказать давление на президента Ямина. В Индии уже выразили озабоченность "отказом правительства подчиняться единогласному решению Верховного суда" и "временной приостановке действия конституционных прав". В Китае, конечно же, выразили озабоченность озабоченностью Индии, попросив юго-западного соседа не вмешиваться в суверенные дела третьих стран. "У внутренних сил достаточно мудрости и возможностей для того, чтобы самим разобраться в ситуации", — отметил представитель китайского МИД Гэн Шуан.

Вопрос в том, что последует за озабоченностью? Мальдивская оппозиция, конечно же, хочет решительных действий. Мохаммед Нашид публично предложил Дели отправить на острова посланника и добиться освобождения его заключенных соратников. Для лучшего убеждения представителя будут сопровождать индийские солдаты, которые должны навести порядок на островах.

Митинг сторонников оппозиции в Мале, Мальдивские Острова
© REUTERS / Stringer
МИД порекомендовал россиянам быть максимально осторожными на Мальдивах
Да, индийской армии совершать гастрольный тур на Мальдивы не впервой — она уже была там в 1988 году, когда в ходе операции "Кактус" помогла тогдашнему президенту Гаюму победить группу наемников, пытавшихся совершить госпереворот. Однако нынешнее вторжение (если оно, конечно, состоится) будет принципиально отличаться от событий 30-летней давности. Тогда Дели вводил войска по приглашению легитимного президента, сейчас же президента придется свергать по просьбе отстраненных от обязанностей судей и беглого политика. Легитимность такой акции будет неизмеримо ниже.

Есть и еще один тонкий момент. "За последние годы Нью-Дели тщательно создавал себе имидж защитника малых государств региона от китайского империализма. Понятно, что в случае интервенции Индия выступит куда большим империалистом, чем Китай, который пока использует в основном экономические методы. И в придачу к этому Пекин и Исламабад сделают все возможное для формирования имиджа Индии как страны-агрессора через работу в ООН", — говорит Алексей Куприянов. Именно поэтому индийские власти уже подготовили полуторатысячный экспедиционный корпус, однако пока не отправляют его на курорт. Пока пытаются договориться с Ямином по-хорошему.

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Популярные комментарииВсе комментарии
Иван Петров
Я конечно и за Индию,и за Китай,но где Китай и где Мальдивы!Удивился очень,найдя этот архипелаг.
09:44
08.02.2018
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