Российский дрон сеет панику в Вашингтоне

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Ядерная доктрина Трампа, которая недавно "утекла" в американские СМИ и была официально опубликована Пентагоном на прошлой неделе, изначально разрабатывалась для того, чтобы напугать Россию, — но эффект получился неожиданным. Она напугала американские СМИ, научное сообщество и даже некоторых сенаторов и конгрессменов. Дело в том, что до публикации секретного документа, разработанного администрацией Белого дома и руководством американской армии, мало кто в США верил, что у России действительно есть технология, которую западные журналисты называют "ядерным подводным дроном". Зато теперь американское общество получило официальное подтверждение того, что один из "кошмаров холодной войны" стал реальностью. Материалы, посвященные "дрону Судного дня", не сходят со страниц американских СМИ, включая CNN, NPR (государственное радио Соединенных Штатов) и журнала Newsweek.

Поразительно, но вместо того, чтобы требовать от Трампа более активного противодействия России и начала новой гонки вооружений, часть экспертного сообщества требует от президента сдержанности, подвергая критике его чрезмерно агрессивную политику наращивания и диверсификации ядерного арсенала.

Если составители доктрины Трампа надеялись как следует напугать американскую аудиторию российской ядерной угрозой, то им это удалось, но если они рассчитывали, что Трамп получит широкую поддержку в плане перезапуска ядерной гонки вооружений, то этим надеждам не суждено было сбыться. Как ни странно, по крайней мере часть американского истеблишмента отчетливо понимает, что в случае реального ядерного конфликта победителей не будет.

Анализ критики в адрес ядерной доктрины Трампа позволяет классифицировать недовольство разных частей американской политической элиты и международного сообщества, которое тоже было, мягко говоря, не в восторге от этого документа. Пожалуй, самая интересная претензия в адрес новой американской стратегии разработки и применения ядерного оружия заключается в том, что она… подбадривает Путина. По версии Фреда Каплана, эксперта по ядерному оружию, который раскритиковал действия Трампа в колонке, опубликованной в журнале Slate , Вашингтон допустил грубейшую ошибку, отреагировав на модернизацию российского ядерного потенциала. По логике Каплана, все российские разработки нужно просто игнорировать и заявлять, что "русские зря тратят деньги", потому что оружие США все равно лучше и у России в любом случае нет никаких шансов. А теперь эксперт Slate утверждает, что из-за публикации ядерной доктрины Трампа российский президент может "испытать иллюзию того, что он нащупал болевую точку Америки". Впрочем, столь эмоциональная реакция заставляет подозревать, что российскому руководству удалось не просто нащупать болевую точку Соединенных Штатов, но и как следует на нее надавить.

Даже немного жаль, что вашингтонские стратеги не готовы использовать против нас тактику игнорирования и заявлений о том, что у нас все равно ничего не получится. Российские военные и технологические возможности начали воспринимать серьезно и принимать ответные меры.

Очень вероятно, что для оправдания этих мер, которые предполагают серьезные риски и расходы, американскую аудиторию будут активно пугать и далее — тем более что пугать есть чем. Комментируя для государственного радио США (National Public Radio) возможности российского "ядерного дрона Судного дня", эксперт влиятельного аналитического центра Rand Corporation Эдвард Гейст не скупился на пугающие оценки: "Это трудно представить в нормальных терминах, — заявил он, — фактически радиус тотального или почти тотального уничтожения равен размеру довольно большой городской агломерации". С учетом того, что значительная часть населения США живет на побережьях, это должно произвести на аудиторию большое впечатление. Для закрепления эмоционального эффекта некоторые западные СМИ в красках описывают последствия "радиоактивного цунами высотой в 150 метров", которое может быть спровоцировано применением "дрона", упомянутого в документе Пентагона.

Проблема ядерной доктрины Трампа в том, что ее критикуют именно за то, что она никак не способствует повышению защищенности США от такого оружия.

Адам Маунт, старший научный сотрудник Федерации американских ученых, заявил CNN, что трамповская "программа по созданию новых ядерных вооружений заведет нас, вслед за нашими оппонентами, в мир вездесущей ядерной конкуренции. Такая программа вытеснит другие военные приоритеты, станет причиной озабоченности союзников и будет иметь огромные дипломатические издержки, и это все — за минимальное улучшение сдерживания".

От политических противников Трампа было бы логично ожидать критики за мягкость и недостаточную агрессивность по отношению к России, но в этот раз коллективная русофобия американского истеблишмента дала сбой. Министр обороны США Джеймс Мэттис (известный в Вашингтоне под прозвищем Бешеный Пес), который является автором обновленной ядерной доктрины, был "вызван на ковер" в сенат США. Четыре сенатора от Демократической партии, а также несколько НКО написали министру гневные письма, в которых раскритиковали новую ядерную стратегию, указывая на целую серию серьезных недостатков.

По мнению сенаторов, которое цитирует специализированное издание The Hill, программа модернизации американского ядерного арсенала, создания новых видов ядерного оружия и стратегия тактического использования маломощных ядерных зарядов увеличивают риск ядерного конфликта. Более того, сенаторы указывают на то, что претворение в жизнь наполеоновских планов по масштабной модернизации американской ядерной триады будет стоить слишком дорого, и тут стоит подчеркнуть, что словосочетание "слишком дорого" практически никогда не применяется американскими политиками, когда речь идет о вооружении американской армии. Вероятно, сенатский комитет по вопросам армии считает, что программа слишком дорога даже для США, — или намекает на то, что американский бюджет и экономика находятся в более плачевном состоянии, чем это принято признавать публично.

На слушаниях в сенате произошел крайне неожиданный и интересный инцидент. Под напором четырех сенаторов генерал Мэттис сломался и фактически признался в том, что некоторые части "доктрины Трампа" предназначены исключительно для того, чтобы стать "разменной монетой" в переговорах с Россией по вопросу сокращения ядерного оружия: "Я не думаю, что русские будут согласны отдать нам что-то, не получив ничего взамен", — заявил Мэттис, отказавшись уточнить, готов ли он, например, отказаться от разработки ядерной ракеты морского базирования в обмен на какие-то российские уступки.

Получается, что внутриполитические разборки в США приоткрыли завесу над переговорной стратегией администрации Трампа. Она в лучших американских традициях блефует, пытаясь одновременно напугать американский электорат и российское руководство, от которого американцы надеются получить реальные уступки. Уже сейчас можно сказать, что этот план провалится, а попытка с помощью блефа остановить развитие российских сил ядерного сдерживания войдет в учебники дипломатии как пример того, как не надо вести переговоры с Россией.

Видимо, многие в Вашингтоне до сих пор живут с иллюзией того, что Россию можно легко обмануть, но с этой иллюзией им предстоит расстаться.