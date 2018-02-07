Российский дрон сеет панику в Вашингтоне

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Ядерная доктрина Трампа, которая недавно "утекла" в американские СМИ и была официально опубликована Пентагоном на прошлой неделе, изначально разрабатывалась для того, чтобы напугать Россию, — но эффект получился неожиданным. Она напугала американские СМИ, научное сообщество и даже некоторых сенаторов и конгрессменов. Дело в том, что до публикации секретного документа, разработанного администрацией Белого дома и руководством американской армии, мало кто в США верил, что у России действительно есть технология, которую западные журналисты называют "ядерным подводным дроном". Зато теперь американское общество получило официальное подтверждение того, что один из "кошмаров холодной войны" стал реальностью. Материалы, посвященные "дрону Судного дня", не сходят со страниц американских СМИ, включая CNN, NPR (государственное радио Соединенных Штатов) и журнала Newsweek.
Поразительно, но вместо того, чтобы требовать от Трампа более активного противодействия России и начала новой гонки вооружений, часть экспертного сообщества требует от президента сдержанности, подвергая критике его чрезмерно агрессивную политику наращивания и диверсификации ядерного арсенала.
Если составители доктрины Трампа надеялись как следует напугать американскую аудиторию российской ядерной угрозой, то им это удалось, но если они рассчитывали, что Трамп получит широкую поддержку в плане перезапуска ядерной гонки вооружений, то этим надеждам не суждено было сбыться. Как ни странно, по крайней мере часть американского истеблишмента отчетливо понимает, что в случае реального ядерного конфликта победителей не будет.Slate, Вашингтон допустил грубейшую ошибку, отреагировав на модернизацию российского ядерного потенциала. По логике Каплана, все российские разработки нужно просто игнорировать и заявлять, что "русские зря тратят деньги", потому что оружие США все равно лучше и у России в любом случае нет никаких шансов. А теперь эксперт Slate утверждает, что из-за публикации ядерной доктрины Трампа российский президент может "испытать иллюзию того, что он нащупал болевую точку Америки". Впрочем, столь эмоциональная реакция заставляет подозревать, что российскому руководству удалось не просто нащупать болевую точку Соединенных Штатов, но и как следует на нее надавить.
Очень вероятно, что для оправдания этих мер, которые предполагают серьезные риски и расходы, американскую аудиторию будут активно пугать и далее — тем более что пугать есть чем. Комментируя для государственного радио США (National Public Radio) возможности российского "ядерного дрона Судного дня", эксперт влиятельного аналитического центра Rand Corporation Эдвард Гейст не скупился на пугающие оценки: "Это трудно представить в нормальных терминах, — заявил он, — фактически радиус тотального или почти тотального уничтожения равен размеру довольно большой городской агломерации". С учетом того, что значительная часть населения США живет на побережьях, это должно произвести на аудиторию большое впечатление. Для закрепления эмоционального эффекта некоторые западные СМИ в красках описывают последствия "радиоактивного цунами высотой в 150 метров", которое может быть спровоцировано применением "дрона", упомянутого в документе Пентагона.
Адам Маунт, старший научный сотрудник Федерации американских ученых, заявил CNN, что трамповская "программа по созданию новых ядерных вооружений заведет нас, вслед за нашими оппонентами, в мир вездесущей ядерной конкуренции. Такая программа вытеснит другие военные приоритеты, станет причиной озабоченности союзников и будет иметь огромные дипломатические издержки, и это все — за минимальное улучшение сдерживания".
По мнению сенаторов, которое цитирует специализированное издание The Hill, программа модернизации американского ядерного арсенала, создания новых видов ядерного оружия и стратегия тактического использования маломощных ядерных зарядов увеличивают риск ядерного конфликта. Более того, сенаторы указывают на то, что претворение в жизнь наполеоновских планов по масштабной модернизации американской ядерной триады будет стоить слишком дорого, и тут стоит подчеркнуть, что словосочетание "слишком дорого" практически никогда не применяется американскими политиками, когда речь идет о вооружении американской армии. Вероятно, сенатский комитет по вопросам армии считает, что программа слишком дорога даже для США, — или намекает на то, что американский бюджет и экономика находятся в более плачевном состоянии, чем это принято признавать публично.
Получается, что внутриполитические разборки в США приоткрыли завесу над переговорной стратегией администрации Трампа. Она в лучших американских традициях блефует, пытаясь одновременно напугать американский электорат и российское руководство, от которого американцы надеются получить реальные уступки. Уже сейчас можно сказать, что этот план провалится, а попытка с помощью блефа остановить развитие российских сил ядерного сдерживания войдет в учебники дипломатии как пример того, как не надо вести переговоры с Россией.
Видимо, многие в Вашингтоне до сих пор живут с иллюзией того, что Россию можно легко обмануть, но с этой иллюзией им предстоит расстаться.