Раньше надо было думать. Польша разозлила даже Америку

Авигдор Эскин, для РИА Новости

В день, когда президент Польши Анджей Дуда предсказуемо подписал поправки к "закону об Институте национальной памяти", произошли еще два события.

Во-первых, минут за сорок до заявления об одобрении им закона украинские СМИ сообщили о том, что Верховная рада приняла обращение к Дуде с просьбой закон не подписывать. Успел Дуда прочесть челобитную или нет — неизвестно.

Во-вторых, власти Польши отменили намеченный на среду визит в Варшаву министра просвещения Израиля Нафтали Беннета. Причиной тому послужили его слова: "Прошлое не может быть переписано: поляки сыграли значительную роль в убийстве евреев в ходе холокоста".

Тут надо учесть следующий нюанс. Поправки, именуемые в украинских и российских СМИ "антибандеровским законом", в израильских и англоязычных СМИ именуются "законом о холокосте".

В России и на Украине, по понятным причинам, больший интерес вызвало положение о запрете в Польше официальной на сегодня "бандеровской" украинской идеологии. В Израиле и США — положение о запрете именования лагерей смерти на территории Польши "польскими лагерями смерти" и вообще обвинение поляков в соучастии в геноциде евреев.

Двадцать шестого января закон принял польский сейм (среди прочего, было решено ввести штрафы и тюремные сроки до трех лет за публичные заявления о причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны).

Затем закон одобрил сенат — и вот, наконец, президент. При этом если на украинские официальные протесты ни польские власти, ни польские СМИ в принципе не обращали никакого внимания, то "израильское давление на Дуду" стало предметом бурных обсуждений.

В Израиле отреагировали действительно крайне жестко. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с решительным протестом: "Мы не можем мириться с тем, как Польша искажает правду и переписывает историю". Лидеры оппозиции активно поддержали его. Более половины депутатов кнессета уже присоединились к декларации протеста, объявляющей новое польское законодательство "проявлением отрицания холокоста".

Справедливости ради следует уточнить: в ходе обсуждения польского закона многие в Израиле подчеркивали, что Польша как государство была жертвой войны и что множество поляков активно действовали в движении сопротивления. Однако всех участвовавших в публичных дискуссиях израильтян возмущал запрет говорить и об обратной стороне польской истории.

Против принятых Варшавой поправок к закону выступил авторитетнейший центр памяти жертв холокоста "Яд ва-Шем". В его заявлении сказано, что новый закон "затуманивает историческую правду в том, что касается поддержки, которую немцы получали от польского населения во время холокоста". В этом же заявлении "Яд ва-Шем" признал, впрочем, что термин "польские лагеря смерти" таки вводит в заблуждение.

В самой Польше все эти споры всколыхнули волну антисемитизма. В продаже появились футболки с надписью "Нам не стыдно за Едвабне". Это название польского села, где поляки учинили массовый еврейский погром уже после войны, чтобы сохранить у себя награбленное ими ранее имущество немногих уцелевших в лагерях смерти и вернувшихся в свои дома.

Посол Израиля в Варшаве Анна Азари выступила с заявлением в связи с "чудовищной волной ненависти" в Польше. Она отметила, что в эти дни наблюдается безудержное извержение антисемитизма не только в социальных сетях, но и в государственных СМИ. Так, директор гостелеканала TVP2 Марчин Вольски сообщил, что лагеря смерти надо называть еврейскими, поскольку в газовых камерах работали и еврейские заключенные.

Нафтали Беннет признал факт отмены его визита и сказал, что гордится этим. В своем заявлении он подчеркнул, что не менее двухсот тысяч евреев погибли непосредственно от рук поляков в ходе войны и даже после, без участия немцев. Речь идет о втором по значимости политике в Израиле сегодня, которого прочат в преемники Нетаньяху на посту премьер-министра.

Кризис в отношениях с Израилем может дорого обойтись Польше. Сообщение в прессе об озабоченности администрации Трампа польскими попытками переписывания истории — это намек на то, что и американцы не будут мириться с подобными демаршами Варшавы.

Однако остается один важный вопрос.

Стоит заметить, что пресловутый закон был принят сеймом накануне Международного дня памяти жертв холокоста. Это, в принципе, должно было напомнить о законе, допускающем надругательство над памятниками советским солдатам-освободителям, принятом поляками 22 июня минувшего года. Трудно не проследить в обоих случаях намерения оскорбить и унизить.

И где были все осуждающие Польшу сегодня, когда ее сейм принял 22 июня глумливое решение, позволяющее разрушать памятники освободителям? Да, были синхронные заседания Госдумы и кнессета, на которых было высказано общее возмущение действиями Варшавы. Но где были все остальные страны?

Переписывание истории касается всех людей планеты. И если этого кто-то еще не понял, то зря.