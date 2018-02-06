Изобретатель "мягкой силы": мы неправильно боремся с русскими

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
В борьбе со всесильной китайской и русской пропагандой надо вести себя прилично. Например, если вы перекроете доступ этой самой "пропаганды" (то есть, по сути, информации) к западному гражданскому обществу, университетам и так далее, то проиграете, потому что лишитесь собственной "мягкой силы". Совет особенно интересен потому, что исходит от человека, имеющего прямое отношение к появлению самого понятия "мягкой силы", — американского политолога Джозефа Ная.
Пистолет и доброе слово
Они между собой разберутся, а у нас тем временем новая проблема и новый термин — "острая сила". К таковой относится все, что у Китая или России вещает на другие страны. Авторы этого научного термина постарались застолбить свои имена: Кристофер Уокер и Джессика Людвиг — запомним.
Джозеф Най попросту великолепен, объясняя смысл всех этих злостных сил. Дословно: "Мягкая сила сама по себе не плоха и не хороша. Это необязательно лучше — выкручивать мозги вместо того, чтобы выкручивать руки". И парой фраз ниже: "Если кто-то приставляет к вашему виску пистолет и требует ваш кошелек, то не спрашивает, чего вы хотите и что думаете. Это — жесткая сила. Если же этот человек старается уговорить вас добровольно отдать кошелек, то тут все зависит от того, что вы думаете. Это — мягкая сила".
А еще настоящий мыслитель и мастер слова. Это же надо, так коротко и просто объяснить всю суть политики Запада в отношении как Китая, так и России (и еще многих) за обозримый период, да и за необозримый тоже. Ну и, видимо, не надо объяснять, что человек или страна думают, когда их хотят по-доброму лишить кошелька.
Собственно, на этом разговор вообще можно было бы закончить, если бы он не продолжался, все усложняясь. Теперь возникла еще и "острая сила". И вот что: это такая особая разновидность жесткой силы, когда пользуются фальшивой информацией во враждебных целях. Этим, замечает бесконечно искренний автор, занимались и США в годы холодной войны (вопрос: а сейчас перестали?). Просто сегодня дезинформация распространяется повсюду быстрее. Она острая и всепроникающая.
Существует ли вялая сила
Знакомый разговор. Он идет параллельно с историей о том, как американский Минфин объяснил увлекшимся конгрессменам, что финансовые санкции против России подорвут американские финансы и положение США в мире. В сфере борьбы идей — а речь именно о них — получается, видимо, то же самое. Сами себе создают проблемы.
Конкретный пример из жизни: публикуется некий американский политолог в китайском англоязычном СМИ. Высказывает там мысли про ту же Америку и Запад в целом, которые — надо понимать — у себя дома ему почему-то высказать достаточно громко не удается. Рефлекс запретителей — заглушить китайское (или такое же российское) СМИ. То есть не дать американцам узнать, что есть такие факты или мысли, которых им не надо. Кто выиграл? Никак не Америка. Об этом и говорит Най.
Здесь надо заметить, что в России, что понятно, чаще всего обращают внимание на санкции и прочие ограничения, ее касающиеся. Но для любого западника мы идем парой: Китай (на первом месте) и Россия. И разговор идет о том, как бы заглушить любую информацию или мнения, исходящие из обеих стран, — и, кстати, не только из них.
Это — закат эпохи, когда абсолютно естественной считалась информационная, она же идеологическая, монополия одной группы стран. Сейчас, когда она стала рушиться, для одних нормальным выглядит насаждение той же монополии с помощью вышеуказанного пистолета — то есть насильственно-запретительными методами. Но Джозеф Най напоминает, что доброе слово не сильно от пистолета отличается, и предостерегает своих от того, чтобы лишать самих себя хорошего оружия. Той самой "мягкой силы".
Перед нами человек, твердо верящий в то, что в честном поединке он победит просто потому, что он западник, а Запад всегда лучше и сильнее. И его убежденность вызывает уважение.
Но как-то не видится такая же убежденность со стороны целого легиона "борцов с российским влиянием", которые только об одном и говорят: как бы просто-напросто закрыть всю "китайскую и российскую пропаганду" в ЕС, США, третьих странах. И заменить ее совсем другой пропагандой, желательно за большие деньги (которые так приятно делить, осваивать и пилить).
Интересно, а у этих, которые запретители, какая сила? Острая или тупая, жесткая или вялая?