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Закулиса президентской речи. Секретный фельетон

08:0006.02.2018
556894
© РИА Новости / Виталий Подвицкий Закулиса президентской речи. Секретный фельетонЗакулиса президентской речи. Секретный фельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Это "Панда" из Мексики. Хороший товар. Это "Бава". Немного отличается, но тоже хороший. А это "Чоко" из горного района Харц в Германии.

Первые два стоят одинаково — 300 за грамм. По дружбе такую цену предлагаю. Это очень, очень, очень хороший товар. Но этот, за 500, — это просто безумная смесь.

Ты же помнишь, я только что из Давоса. Кстати, знаешь, как они там называют четвертьфунтовый чизбургер? Ладно. Попробуем.

Храброе решение.

Дай мне три грамма безумной смеси.

Национальная аллея в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
У США сломалось оружие возмездия: "Выстрелим по русским, а попадем в себя"
Окей, Дон. Даю тебе из собственных запасов. Вот такой я клевый парень.
……………………..
Дональд взошел на трибуну и крепко вцепился в нее обеими руками, так как зал постоянно куда-то проваливался.

Теплые волны необыкновенного оптимизма накатывали на него одна за другой. Остро захотелось станцевать в одних носках, но Дональд сдержался.

Он простер длань над сидящими в зале человечками с рожками и заявил:

— Прошло менее года с тех пор, как я впервые встал на эту трибуну, в этом величественном зале, чтобы выступить от имени великого американского народа и решить все его проблемы, надежды и мечты. И за последний год мы добились невероятных успехов и необычайных достижений.

Первая леди Меланья Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Мелания Трамп отказалась фотографироваться с мужем
Где-то внутри он понимал, что это, мягко говоря, не совсем так, но остановиться уже не мог.

— За последний год мир увидел то, что мы знали всегда: ни один человек на Земле не бесстрашен, дерзок и решителен так, как американцы. Если есть гора, мы поднимаемся на нее. Если есть граница, мы пересечем ее.

(Где-то далеко внизу из кипящего котла высунулся человечек с челкой и усами щепоткой, одобрительно поднял большой палец, после чего получил по голове черпаком, ойкнул и нырнул обратно.)

— Если есть проблема, мы ее приручаем!

Из зала раздались крики: "Да, мы такие!", "Это ты в точку, Дон!"

© REUTERS / Pool/Win McNameeДональд Трамп выступает в конгрессе с обращением "О положении страны". 30 января 2018
© REUTERS / Pool/Win McNamee
Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением "О положении страны". 30 января 2018

Дон на секунду прикрыл глаза, чтобы немного остановить вращение зала, и продолжил.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп сожалеет о том, что в США все говорят только о России‍

— Во всем мире мы сталкиваемся с режимами-изгоями, террористическими группами и такими соперниками, как Китай и Россия, которые бросают вызов нашим интересам, нашей экономике и нашим великим ценностям.

Поэтому я прошу конгресс прекратить опасное сокращение военного бюджета и полностью профинансировать наши прекрасные Вооруженные силы!

Глава Raytheon, следящий за трансляцией из своего кабинета, подскочил в кресле, крикнул "Йес!" и тут же в графе "Нанесение на крылатую ракету надписи USAF трафаретом" исправил цифры 1500 на 5000.

— Ведь беспримерная сила — это самый верный путь к нашей истинной великой защите и обороне, которые обеспечивают наши великие Вооруженные силы! — гремел Дональд.

Глава Raytheon подумал и решительно исправил 5000 на 25 000.

Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп назвал расследование по России "американским позором"
Дональд ощутил, как отрывается от земли и поднимается в воздух, одновременно увеличиваясь в размерах. Остановить его уже было невозможно.

— Двести пятьдесят лет назад появилось место, названное Америкой!

(Где-то в одной резервации старый индейский вождь поперхнулся своей трубкой мира.)

— Здесь жили замечательные люди с идеей сообща сделать светлее весь мир. Именно в этом — сущность нашей нации!

Мы являемся экспортером энергии всему миру!

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Почему американские СМИ заглушили речь Трампа

Статуя Свободы возвышается над многими монументами. В том числе Свобода возвышается над Капитолием, этим великим памятником американского народа!

Мы гордимся тем, что мы делаем больше, чем любая другая страна, чтобы помочь нуждающимся, борющимся и обездоленным во всем мире!

У всех нас один дом, одно сердце, одна судьба и один и тот же великий американский флаг. Наш девиз "Мы верим в Бога и в свою исключительность!"

Зал давно уже стоял на ногах и бешено скандировал: "U-S-A! U-S-A! U-S-A!"

© REUTERS / Jim BourgДональд Трамп выступает в конгрессе с обращением "О положении страны". 30 января 2018
© REUTERS / Jim Bourg
Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением "О положении страны". 30 января 2018

До утра по всему Вашингтону ходили колонны с факелами и занимались заревом первые русские и китайские магазинчики.

……………..

Дональд проснулся, крикнул: "Меланья! Мне бы кофе и аспирин! Голова раскалывается!" и, не услышав ответа, поплелся на кухню сам.
На кухне никого не было, а на столе лежала записка: "Я видела твое "выступление". Правильно сказала наш управдом, что ты сильно изменился, когда вернулся из Давоса. Уверена, что дети, когда вырастут, поймут меня. На развод подам сама. Прощай".

Оглушительно зазвенел телефон. Дональд поморщился и поднял трубку.

Дональд Трамп выступает в конгрессе с обращением О положении страны. 30 января 2018
© REUTERS / Win McNamee/Pool
Трамп в обращении к конгрессу заявил, что Россия и Китай бросают вызов США

— Ну ты вчера дал, чувак! — услышал он в трубке уважительный голос дилера. — По новостям сейчас передали, что китайцы внезапно подарили КНДР сто миллиардов баксов на дальнейшее развитие их ядерной программы, а над разломом Сан-Андреас уже с утра висит русский спутник и что-то там напряженно высчитывает. Говорят, ты своим выступлением им здорово кого-то напомнил, Дон, и они нешуточно напряглись.

Дональд вытаращил глаза:

— Я выступил? Где?! Когда?!

Он отключил дилера и лихорадочно принялся набирать Москву, Пекин и Меланью.

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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Denis Volodin
улыбнуло)))
08:12
06.02.2018
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Sergei Gubarev
Забавные сны Веры Павловны Трамп :)
09:36
06.02.2018
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