У США сломалось оружие возмездия: "Выстрелим по русским, а попадем в себя"

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
"Финансовые джавелины", на которые так надеялись некоторые европейские и особенно украинские "эксперты", оказались ржавыми и бесполезными против рынка российского госдолга. Очередной набор панических прогнозов о том, что США одним ударом по российскому финансовому сектору обрушат курс рубля и цену на гособлигации, отправился на свалку истории. Но самое обидное для всех, кто желает коллапса нашей экономики, заключается в том, что администрация Трампа фактически признала, что отказ от эскалации финансовых санкций — это не жест доброй воли, а результат страха перед негативными последствиями для США и неизбежной "российской местью в адрес американских интересов".
Скандальный доклад Министерства финансов США разделен на несколько частей, и если бы авторы были совсем честными, то раздел II ("Макроэкономическое состояние России") должен был сопровождаться подзаголовком "Обама нас всех обманул". Легко себе представить негативные эмоции, смешанные с искренним удивлением, которые испытали американские сенаторы и конгрессмены после прочтения доклада, в котором черном по белому написано, что нет никакой "порванной в клочья экономики", о которой говорил Обама после введения "крымского" пакета антироссийских санкций. Зато есть российская экономика, которая "восстановилась в 2017 году после двух лет рецессии" благодаря "благоразумной политике российских властей".
Единственное яркое пятно в этой довольно грустной для любителей прогнозов о скором коллапсе России картине — это заявление составителей доклада о том, что "экономические перспективы России остаются приглушенными из-за структурной слабости российской экономики и санкционного давления США и ЕС". Это довольно обидная констатация, если смотреть на вещи с точки зрения Вашингтона, который привык к возможности уничтожить любую экономику планеты с помощью финансовых санкций. В российском случае получилось разве что "приглушить экономические перспективы". Стоит отметить, что устойчивость российской экономики к текущим и будущим санкциям также отметило американское рейтинговое агентство Moody's, которое при всем желании нельзя заподозрить в симпатиях к России или российскому руководству. В интервью агентству Рейтер директор Moody's Кристин Линдоу заявила: "Согласно нашему анализу, экономика и государственные финансы в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями", чем немало удивила многие российские деловые СМИ, которые привыкли собирать просмотры и лайки на сообщениях о скорой кончине российской экономики.
Составители доклада о санкциях жалуются на то, что от их введения пострадает конкурентоспособность американских компаний по управлению активами, и тут нужно разъяснить причины, по которым это является для США серьезной проблемой. Дело в том, что мировое влияние американских финансовых структур определяется не только и не столько их собственными капиталами, сколько тем, что американские финансовые структуры управляют циклопическими по объемам инвестиционными портфелями богатых людей и компаний со всего мира.составляли 5,68 триллиона долларов, притом что федеральный бюджет США за 2017 год — 4,17 триллиона долларов. Американские финансовые компании аккумулируют под своим управлением капиталы со всего мира — в том числе под гарантии того, что они будут инвестироваться максимально эффективным образом. Это не предполагает принятия решений для удовлетворения больного эго и геополитических хотелок сенаторов и конгрессменов. Как справедливо указывает американский Минфин, введение санкций против российских облигаций, которые являются очень привлекательным активом для международных инвесторов, приведет к тому, что американские финансовые компании будут проигрывать конкурентную борьбу за клиентов. На США свет клином не сошелся, и очевидно, что клиенты будут забирать деньги из управления американских финансовых структур и перевозить в Европу, Азию или вообще куда угодно, где их деньги будут инвестироваться по критерию "где ожидается большая прибыль", а не по критерию "что нравится сенатору Маккейну". С учетом того, что североамериканские финансовые компании сейчас управляют активами, примерно равными 47 триллионам долларов, потеря даже нескольких процентов клиентов в пользу Европы, Сингапура или Гонконга будет очень чувствительна для США в пересчете на конкретные миллиарды долларов. В некотором смысле происходит удушение геополитических амбиций вашингтонского истеблишмента той самой "рукой свободного рынка", которую воспел в своих трудах классик экономической теории Адам Смит.
37.2%Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США
32.9%Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов
29.9%Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
Американские русофобы столкнулись со своим главным кошмаром: Россия не развалилась под ударами санкций, а последующая эскалация санкционного давления будет серьезно вредить не только России, но и самим США.
На осознание того, что былое всемогущество бесследно испарилось, вашингтонскому истеблишменту потребуется время. А до тех пор американские политики будут надувать щеки и заявлять, что они ничего не боятся, что санкции обязательно когда-нибудь будут и что вообще они на планете при любых условиях — самые главные. Проблема в том, что даже мировые финансовые рынки им уже не верят, а это очень плохой знак для увядающего мирового гегемона.