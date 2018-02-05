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У США сломалось оружие возмездия: "Выстрелим по русским, а попадем в себя"

08:2705.02.2018
(обновлено: 09:49 05.02.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фотоВид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

"Финансовые джавелины", на которые так надеялись некоторые европейские и особенно украинские "эксперты", оказались ржавыми и бесполезными против рынка российского госдолга. Очередной набор панических прогнозов о том, что США одним ударом по российскому финансовому сектору обрушат курс рубля и цену на гособлигации, отправился на свалку истории. Но самое обидное для всех, кто желает коллапса нашей экономики, заключается в том, что администрация Трампа фактически признала, что отказ от эскалации финансовых санкций — это не жест доброй воли, а результат страха перед негативными последствиями для США и неизбежной "российской местью в адрес американских интересов".

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
CC BY 2.0 / Tim Wang / 美国财政部。
Сами боятся: Минфин США назвал опасными санкции против российского госдолга
Пожалуй, главным событием прошлой недели стала утечка в СМИ доклада американского Министерства финансов о последствиях возможного введения санкций против российского рынка суверенного долга. Специалисты американского Минфина в доступной форме изложили для антироссийски настроенных конгрессменов и сенаторов состояние российской экономики и финансового сектора, а также ярко описали причины, по которым дополнительные финансовые санкции против России серьезно навредят американскому финансовому сектору и будут иметь непредсказуемые негативные последствия. По сути, американские специалисты по финансовым санкциям расписались в санкционной импотенции США, что вызвало бурную позитивную реакцию в российском финансовом секторе.

Скандальный доклад Министерства финансов США разделен на несколько частей, и если бы авторы были совсем честными, то раздел II ("Макроэкономическое состояние России") должен был сопровождаться подзаголовком "Обама нас всех обманул". Легко себе представить негативные эмоции, смешанные с искренним удивлением, которые испытали американские сенаторы и конгрессмены после прочтения доклада, в котором черном по белому написано, что нет никакой "порванной в клочья экономики", о которой говорил Обама после введения "крымского" пакета антироссийских санкций. Зато есть российская экономика, которая "восстановилась в 2017 году после двух лет рецессии" благодаря "благоразумной политике российских властей".

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Вашингтонский скандал: новых санкций нет, а старые не работают
Составители доклада подчеркивают, что российскому руководству удалось "снизить инфляцию и сократить бюджетный дефицит, при этом сохранив низкий уровень государственного долга".

Единственное яркое пятно в этой довольно грустной для любителей прогнозов о скором коллапсе России картине — это заявление составителей доклада о том, что "экономические перспективы России остаются приглушенными из-за структурной слабости российской экономики и санкционного давления США и ЕС". Это довольно обидная констатация, если смотреть на вещи с точки зрения Вашингтона, который привык к возможности уничтожить любую экономику планеты с помощью финансовых санкций. В российском случае получилось разве что "приглушить экономические перспективы". Стоит отметить, что устойчивость российской экономики к текущим и будущим санкциям также отметило американское рейтинговое агентство Moody's, которое при всем желании нельзя заподозрить в симпатиях к России или российскому руководству. В интервью агентству Рейтер директор Moody's Кристин Линдоу заявила: "Согласно нашему анализу, экономика и государственные финансы в хорошем состоянии и могут справиться с новыми санкциями", чем немало удивила многие российские деловые СМИ, которые привыкли собирать просмотры и лайки на сообщениях о скорой кончине российской экономики.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
"Кремлевский доклад". Зачем Вашингтон угрожает России
Минфин США считает, что санкции в виде запрета на приобретение или владение российскими государственными облигациями американскими юридическими лицами нанесет определенный ущерб российской финансовой системе, однако в докладе сразу же делается уточнение, что "у России есть масштабные связи в реальном и финансовом секторах экономики с глобальным бизнесом и инвесторами", а значит, действие санкций затронет глобальную финансовую систему в целом, и от них пострадают американские финансовые компании. Более того, в списке последствий подобных санкций в качестве финального пункта фигурирует "российская месть в адрес американских интересов".

Составители доклада о санкциях жалуются на то, что от их введения пострадает конкурентоспособность американских компаний по управлению активами, и тут нужно разъяснить причины, по которым это является для США серьезной проблемой. Дело в том, что мировое влияние американских финансовых структур определяется не только и не столько их собственными капиталами, сколько тем, что американские финансовые структуры управляют циклопическими по объемам инвестиционными портфелями богатых людей и компаний со всего мира.

Флаги России, Германии и Евросоюза на фоне Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2018 / Barbara Sax
Немецкий бизнес выступил против возможных новых санкций США в адрес России
Для иллюстрации масштаба феномена достаточно привести следующее сравнение: активы под управлением только одной крупной американской финансовой компании BlackRock в июле 2017 года составляли 5,68 триллиона долларов, притом что федеральный бюджет США за 2017 год — 4,17 триллиона долларов. Американские финансовые компании аккумулируют под своим управлением капиталы со всего мира — в том числе под гарантии того, что они будут инвестироваться максимально эффективным образом. Это не предполагает принятия решений для удовлетворения больного эго и геополитических хотелок сенаторов и конгрессменов. Как справедливо указывает американский Минфин, введение санкций против российских облигаций, которые являются очень привлекательным активом для международных инвесторов, приведет к тому, что американские финансовые компании будут проигрывать конкурентную борьбу за клиентов. На США свет клином не сошелся, и очевидно, что клиенты будут забирать деньги из управления американских финансовых структур и перевозить в Европу, Азию или вообще куда угодно, где их деньги будут инвестироваться по критерию "где ожидается большая прибыль", а не по критерию "что нравится сенатору Маккейну". С учетом того, что североамериканские финансовые компании сейчас управляют активами, примерно равными 47 триллионам долларов, потеря даже нескольких процентов клиентов в пользу Европы, Сингапура или Гонконга будет очень чувствительна для США в пересчете на конкретные миллиарды долларов. В некотором смысле происходит удушение геополитических амбиций вашингтонского истеблишмента той самой "рукой свободного рынка", которую воспел в своих трудах классик экономической теории Адам Смит.

Как России следует ответить на публикацию "кремлевского доклада" США по санкциям?
Результаты

  • 37.2%

    Подготовить аналогичный список, включив в него руководство США

  • 32.9%

    Необходимо сразу ввести санкции против американских чиновников и бизнесменов

  • 29.9%

    Москве не стоит поддаваться на эту провокацию
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Составители доклада указывают на то, что негативные последствия введения новых антироссийских финансовых санкций для американского финансового сектора могут быть купированы, если Евросоюз примет аналогичные санкции, но даже в этом случае негативные последствия будут лишь "частично смягчены". С учетом того, что Евросоюз фактически принудил США отказаться от санкций против "Северного потока — 2" с помощью угроз введения антиамериканских ответных санкций, шансы на то, что Евросоюз проявит солидарность с США в плане новых ограничений, направленных против российского финансового рынка, — мизерны. В этом контексте неудивительно, что Минфин США не возлагает особых надежд на этот сценарий и даже не предлагает сенату и конгрессу США как-то повлиять на европейских политиков. Более того: логично предположить, что европейские компании по управлению активами будут в восторге от возможности "угнать" клиентов и активы у своих американских конкурентов. Еще до публикации доклада по санкциям американское агентство Блумберг провело несколько интервью с европейскими финансистами, которые управляют инвестиционными фондами в Великобритании и странах ЕС, и пришло к выводу, что в случае введения американских санкций против российского госдолга европейские инвест-фонды "пришлют Трампу благодарственную открытку за санкции против российских облигаций". 

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
С долгами на выход. Когда Россия прекратит кредитовать США
В переводе на русский с американского канцелярита выводы администрации Трампа по поводу финансовых санкций звучат примерно так: "Новые санкции будут практически бесполезны и даже опасны, ибо европейцы нас кинут, русские нам отомстят, а американские финансовые структуры будут в бешенстве от той свиньи, которую мы им подложим".

Американские русофобы столкнулись со своим главным кошмаром: Россия не развалилась под ударами санкций, а последующая эскалация санкционного давления будет серьезно вредить не только России, но и самим США.

На осознание того, что былое всемогущество бесследно испарилось, вашингтонскому истеблишменту потребуется время. А до тех пор американские политики будут надувать щеки и заявлять, что они ничего не боятся, что санкции обязательно когда-нибудь будут и что вообще они на планете при любых условиях — самые главные. Проблема в том, что даже мировые финансовые рынки им уже не верят, а это очень плохой знак для увядающего мирового гегемона.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
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