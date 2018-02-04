В США рассекречен либеральный заговор. Уже найдена рука Москвы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Заговор. Именно так сторонники Дональда Трампа называют кампанию против него, развернутую в последний год-полтора целыми сегментами американского общества — прежде всего демократами, либералами, СМИ и вашингтонским чиновничеством. Кампания эта, обвиняющая Трампа в работе на русских, действительно выглядела слаженно, однако железобетонных доказательств заговора не было — просто многие уважаемые люди вдруг воспылали нелюбовью к Трампу, его галстуку, твиттеру, манерам и намерению вычистить "вашингтонское болото". Так продолжалось вплоть до начала февраля 2018 года, когда рассекретили итоги расследования, проведенного главой комитета по разведке палаты представителей Девина Нунеса.

Четырехстраничный документ (получивший название "Меморандум Нунеса", или просто "Меморандум") рассказывает об очень интересных вещах, которые сложно назвать иным словом, нежели "заговор". Как выясняется, британский агент Кристофер Стил, подготовивший так называемое русское досье (исследование, которое и легло в основу львиной доли всех последующих обвинений Трампа в работе на Кремль), не только изначально был настроен против Трампа, но и писал свои изыскания за деньги Демократической партии, которые та платила ему через компанию-прокладку Fusion. Более того, ФБР, взявшее в разработку "русское досье", тоже было вовлечено. Заведомо зная о слабости аргументов и откровенной предвзятости источника, бюро все равно инициировало расследование и продвигало его. В частности, на основании этого досье ФБР и еще один участник заговора — Министерство юстиции (часть руководства которого было в приятельских отношениях с кланом Клинтон) — получили в FISA (специальный суд, который авторизует слежку за американскими гражданами в случае, если есть подозрения об их работе на иностранные правительства) ордер на слежение за советником Трампа Картером Пейджем. Тогдашний замдиректора ФБР Эндрю Маккейб прямым текстом говорил, что без досье не было бы и ордера). Поэтому, естественно, о связях Стила и Демпартии сотрудники бюро FISA не уведомили. Также судьям не рассказали, что жена ответственного за трамповское дело в стенах Минюста — Брюса Ора — работала на компанию-прокладку Fusion.

Публикация доклада вызвала настоящую истерику (по-другому не скажешь) в американских либеральных СМИ. Как верно отмечает The Wall Street Journal , "демократы не отрицают ключевые положения меморандума о том, что ФБР использовало досье для получения ордера FISA, а также тот факт, что сотрудники бюро не передали судьям FISA всей информации о деле". Вместо этого демократы и их сторонники используют иные аргументы, в основном эмоционального характера.

Так, они говорят об отсутствии у Трампа понятий об этике. Бывший директор по связям с общественностью Минюста США Мэттью Миллер заявил о том, что решение Трампа рассекретить меморандум было "самым неэтичным поступком президента со времен увольнения директора ФБР Джеймса Коми". По его мнению, "меморандум Нунеса нельзя вычленять из активно продолжающегося расследования деятельности президента и его кампании 2016 года", а Белый дом "должен был отойти в сторону и не мешать Минюсту действовать независимо". Господин Миллер, заметим, забывает о том, что причиной публикации доклада Нунеса стало именно неэтичное поведение Минюста и ФБР.

Сам упомянутый выше Джеймс Коми приводит другие аргументы. По его мнению, доклад "уничтожает наше доверие к разведывательному сообществу и портит отношения с FISA". Это говорит тот самый Коми, который подорвал доверие к ФБР отказом наказывать Хиллари Клинтон за откровенное пренебрежение к гостайне.

Да и вообще, как говорит Нунес, "у американцев есть право знать, когда чиновники важнейших институтов используют служебное положение для политических целей". Ведь ФБР фактически саботировало расследование Нунеса и мешало конгрессу выяснить правду, поэтому Капитолию пришлось предпринять ряд юридических действий против "прокладки" в лице Fusion для того, чтобы выяснить реальный источник финансирования "русского досье". "Бюро превратилось в инструмент для антитрамповских политических игроков. В демократии это неприемлемо", — говорится в редакционной статье The Wall Street Journal, озаглавленной "Час расплаты для ФБР"

Что же касается FISA, то да, меморандум раскрывает ряд процедурных моментов. "Вся процедура работы этой категории судов непублична, в докладе Нунеса про нее подробно рассказывается", — пояснил РИА Новости преподаватель американского Университета Ратгерса Сергей Костяев. Однако уязвимость FISA перед злоупотреблениями со стороны бюро, по мнению ряда правозащитников, ставит под угрозу безопасность и свободы американских граждан.

Среди других аргументов демократов и либералов встречаются обвинения в том, что за докладом стоит сам Белый дом. Что Трамп в попытках спасти свое президентство намеренно атакует ФБР — основу американской правозащитной системы. Что за этими нападками стоят его внешние кураторы. "Атака на ФБР не соответствует интересам Америки, президента или какой-либо партии — только интересам Путина", — заявил Джон Маккейн. Наконец, утверждается, что в заговоре участвовали не только демократы. "Нунес упускает тот факт, что первоначально (когда еще Трамп не был безусловным лидером республиканской гонки) работу Стила финансировала консервативная группа The Washington Free Beacon. Когда стало ясно, что Трамп обходит всех на праймериз, они бросили затею сбора компромата на Трампа, но ее подхватили демократы. Иными словами, нельзя говорить, что это исключительно демократический заговор — обе партии приложили руку к финансированию работы Стила на разных этапах", — говорит Костяев. Впрочем, эти моменты не оправдывают демократов и других "хейтеров Трампа".

Понятно, что либеральные силы уже начали мстить. "С момента публикации на кампанию противника Нунеса — калифорнийского прокурора Эндрю Янца — было пожертвовано более 130 тысяч долларов. По словам его менеджера Хизер Гревен, это больше, чем Янц собрал с апреля 2017-го по январь 2018 года", — пишет CNN

Причины истерики понятны. По сути, меморандум не только доказывает наличие заговора, но также разбивает все основы "русского дела", дискредитирует все расследование Роберта Мюллера и снижает шансы на импичмент Трампа после ноябрьских промежуточных выборов. Неудивительно, что Трамп назвал все происходящее "американским позором" и "доказательством того, что не было ни сговора, ни препятствия правосудию" с его стороны.

Более того: теперь создана основа не просто для пиарного контрнаступления Трампа — но и для уголовного преследования целого ряда "випов". "Запросы в FISA тщательно готовятся и просматриваются на целом ряде уровней в ФБР и Минюсте. Их подписывают самые высокопоставленные сотрудники этих ведомств, — поясняет бывший замдиректор ФБР Крис Свекер. — И, без сомнения, в бюро их подписывали тогдашний директор Джеймс Коми и его заместитель Эндрю Маккейб (который в самом начале скандала уже вынужден был подать в отставку. — Прим. авт.)". А в дальнейшей перспективе, возможно, на скамье подсудимых окажется и сама инициатор антитрамповской кампании — Хиллари Клинтон. Время покажет.