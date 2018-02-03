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WADA готово засудить олимпийское движение

Сюжет:
Допинг-скандал в российском спорте (831)
09:5003.02.2018
(обновлено: 09:53 03.02.2018)
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© AP Photo / Matt DunhamНабор для допинг-контроля. Архивное фотоНабор для допинг-контроля. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Хвост, который виляет собакой – Вайцеховская о WADA и МОК
"Всемирное антидопинговое агентство с серьезной обеспокоенностью относится к решениям CAS об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов и частичном отклонении апелляций 11 российских атлетов. В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии".

Это, напомним, заявление печально уже знаменитого WADA, которое все еще является частью "олимпийского организма", в адрес Спортивного арбитражного суда в Лозанне, согласно Олимпийской хартии — высшего органа в разрешении спортивных споров.

Что называется — обалдеть. С точки зрения юриспруденции — это приблизительно как если бы Следственный комитет потащил Верховный суд в арбитраж.

Исчадие WADA
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Исчадие WADA

Что во всем этом самое интересное?

Президент РФ Владимир Путин выступает во время встречи с российскими спортсменами – участниками XXIII Олимпийских зимних игр 2018 года в Пхенчхане. 31 января 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин извинился перед российскими олимпийцами
А вот что. Вот это "всесильное" WADA, которое само определяет список запрещенных веществ, само открывает и закрывает национальные антидопинговые центры, само устанавливает правила сбора антидопинговых проб, которое само себе и следствие, и суд, и законодательный орган, — по функционалу изначально всего лишь сеть лабораторий, призванных следить за соблюдением антидопинговых правил. То есть — получил пробирку, проверил, написал ту или иную справку.

И все.

А вместо этого никем не уполномоченные на то "лаборанты" получают, точнее, "присваивают" себе такую полноту власти и такие полномочия, каких зачастую не имеют даже правительства национальных государств.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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Путин: нельзя делать из олимпийского движения задний двор грязной политической кухни
Причем то, что они получают, — это не просто полномочия. Это власть без какой бы то ни было ответственности, то есть можно делать все что угодно, казнить и миловать по своей воле и при этом не только ни за что не отвечать, но и не отчитываться ни перед кем. Нарушая при этом все мыслимые и немыслимые нормы не только спортивного, но и общегражданского права: не принимая во внимание ни "презумпцию невиновности", ни принцип "недопустимости коллективной ответственности".

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© РИА Новости
Путин попросил прощения у олимпийцев за ситуацию вокруг Игр-2018

Но и это еще не все.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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РУСАДА дало рекомендации спортсменам по новым контейнерам для допинг-проб
Собственно говоря, и сам МОК, вяло переуступивший WADA гигантские полномочия, действовал таким образом не только потому, что был изначально слаб. Если посмотреть правоустановочные документы, то и Международный олимпийский комитет по статусу всего лишь "некоммерческая организация" (вам уже смешно?), задача которой, цитируем, "руководство олимпийским движением и развитие Олимпийских игр в соответствии с Олимпийской хартией". Даже функции организации и проведения Олимпийских игр, согласно уставу, оказывается, осуществляет не МОК, а Организационный комитет, созданный в стране проведения Игр.

Но это только согласно уставу.

По факту же это просто гигантская транснациональная корпорация, монополизировавшая управление огромными "спортивными" деньгами — как коммерческими, так и социальными (несмотря на то, что, согласно все тому же уставу, единственный источник финансирования МОК — это частный сектор). И никому особенно не подотчетная.

Удар по золоту
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Удар по золоту

Здание, где расположена штаб-квартира WADA в Монреале, Канада
© AFP 2018 / Marc Braibant
Эксперт о решении CAS по 28 россиянам: WADA дискредитировала себя полностью
И дело здесь не только в безграничной "коррупционной емкости" структуры — этим, как мы знаем из множества скандалов, грешат все международно-бюрократические организации начиная с ООН и ЮНЕСКО и заканчивая каким-нибудь очень трогательно сейчас озаботившимся отсутствием русских взносов ПАСЕ.

Увы — человек не совершенен. А там, где отсутствует внятный контроль, там и коррупционные возможности отдельных персонажей возрастают прямо по экспоненте. Соответственно, расширяются возможности всевозможных внешних спецслужб по управлению этими самыми международными бюрократами, в том числе и спортивными. Что мы сейчас и имеем возможность наблюдать.

Но это еще привычное зло.

Работа ФГУП Антидопинговый центр
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вот такой fair-play: лучше попасться на допинге, чем на гражданстве РФ
Хуже другое: какую-либо ценность подобного рода организации представляют собой только до тех пор, пока вызывают доверие у всех участников. Что же касается МОК и тем более WADA, то сейчас, после решения Спортивного арбитража, они это доверие стремительно теряют.

Это не просто предположение. Вот пишет не замеченная в любви к российским спортсменам шведская пресса: "Вообще-то смысл Олимпийских игр заключается в том, чтобы лучшие в мире спортсмены вступали в борьбу за медали. А теперь получается, что ряд мировых звезд спорта выставлены с Игр по весьма невразумительным причинам" (Expressen, цитируется по ИноСМИ).

ЗаМОКнулись на спорт
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
ЗаМОКнулись на спорт

© РИА Новости / Алексей Даничев
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Песков о решении CAS: защита прав российских спортсменов должна продолжаться
И тут не важно, что шведов возмущают "невразумительные причины", а российскую сторону то, что "выставлены". Недовольны в результате все. Включая, кстати, проамериканские спортивные кланы с грустным лицом профессора Макларена во главе.

Потеря доверия в данном случае означает риск крушения всей структуры. Репутация в столь тонких сферах вообще категория экономическая: нет доверия — нет ни денег, ни вообще чего-либо.

Допинг-контроль на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Песков опроверг слова Родченкова о причастности Путина к допинг-скандалу
Поэтому, чем бы ни закончился текущий "русский скандал", один вывод можно и нужно делать уже прямо сейчас. WADA должно быть как минимум реорганизовано, а его деятельность поставлена под жесткий международный контроль. Да и сам МОК в его нынешнем виде следует реформировать хотя бы до уровня "понятности, прозрачности и транспарентности". Когда для всех спортсменов и национальных сборных действуют общие, прозрачные и понятные правила игры.

Потому что международные организации, неспособные даже в подобного рода ситуациях реформироваться, как правило, умирают сами собой.

Спортовороты
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Спортовороты
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Дмитрий Козлов
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