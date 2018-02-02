РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Польша ставит ультиматум Украине: Бандера под запретом

13:0002.02.2018
(обновлено: 13:43 02.02.2018)
08842
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкАкция памяти жертв Волынской резни в Варшаве. Архивное фотоАкция памяти жертв Волынской резни в Варшаве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Сенат Польши принял закон "Об Институте национальной памяти Польши". Он принят практически двумя третями голосовавших сенаторов: 57 — за, 23 — против, двое воздержались.

Многие российские журналисты любят бездумно пользоваться чужими определениями. Поэтому российские СМИ заговорили об этом законе как о скандальном. На самом деле ничего такого в нем нет. Его назвали скандальным на Украине, потому что он предусматривает введение уголовной ответственности для тех, кто отрицает, поддерживает или пропагандирует преступные действия ОУН/УПА* в годы Второй мировой войны. Закон также называет преступными действия украинских националистов, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Ну и что здесь скандального? В России за попытки реабилитации преступлений нацистов и коллаборационистов также предусмотрена ответственность. Просто российские законы в этом аспекте менее четко выписаны, но это только потому, что они формулировались еще до того, как неонацизм в виде бандеровщины стал практически официальной идеологией Украины.

Флаг. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Эксперт оценил запрет бандеровской идеологии в Польше
Поляков можно понять. Они потеряли надежду. Причем не одну, а сразу две. С одной стороны, они разочарованы в ЕС. Вместо того чтобы продолжать безвозмездно выделять Варшаве из своих закромов по 10 миллиардов долларов ежегодно, лидеры Евросоюза (Франция и Германия) решили, что, во-первых, восточным европейцам пора жить на свои. Во-вторых, не худо было бы странам Восточной Европы прекратить артачиться и гостеприимно распахнуть объятия мигрантам из Азии и Африки. В-третьих, Париж и Берлин запланировали реформу ЕС, которая практически лишит "новую Европу" права голоса при определении европейской политики. Они получат статус младших партнеров в Соединенных Штатах Европы и должны будут выполнять указания Берлина и Парижа.

С другой стороны, поляки осознали, что Киев не в состоянии выполнить запланированную для него Варшавой миссию. Польские политики видели Украину эдаким русофобским бастионом, надежно ограждающим их с Востока. Киев должен был связывать Москве руки, заодно предоставляя Польше аргумент для убеждения лидеров ЕС в том, что Евросоюз должен жестко противостоять Кремлю как можно дальше на Восток от собственных границ: на Украине, в Белоруссии, на Кавказе, в Средней Азии — везде, куда дотянутся его руки. Польские лидеры считали, что таким образом они не только надежно обеспечат свою безопасность, но и займут лидирующее положение в Восточной Европе, станут региональным гегемоном. В свою очередь, это должно было резко повысить роль Польши в ЕС, введя ее в узкий круг лидеров союза.

Марш памяти жертв Волынской резни в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Бандера раздора" – польский закон обидел Украину
Для реализации идеи антироссийского санитарного кордона из постсоветских стран поляки вместе со шведами даже лоббировали в ЕС идею Восточного партнерства, которое, по сути, включало европейские и кавказские постсоветские государства на границах России в сферу влияния ЕС. Но Киев все равно не справился с задачей, а без Украины рушилась вся схема.

Пока была надежда на то, что Украина примет на себя всю тяжесть противостояния с Россией, обеспечив Польше почетное место за европейским столом, Варшава относилась к бандеровщине спокойно. Простые поляки возмущались, но политики исходили из того, что украинская бандеровщина должна стать российской, а не польской проблемой. Не было на Украине другой русофобской идеологии. Приходилось не только соглашаться с тем, что имеется, но даже обучать и натаскивать бандеровцев в рамках общеевропейских программ по организации цветных переворотов.

Радушный прием
© Виталий Подвицкий
Радушный прием

Но к 2016 году ситуация коренным образом изменилась. Украинское государство так и не оправилось от последствий организованного в феврале 2014 года, в том числе и с польской помощью, вооруженного переворота. Его прогрессирующий распад не удалось остановить. Государственные структуры коллапсировали, а экономика большей частью была разрушена (остатки умирают). С каждым годом в стране все труднее найти работу. С этой проблемой столкнулись миллионы людей. В том числе многие горячие сторонники Майдана и Бандеры.

Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
© Depositphotos / Bychykhin
Эксперт: закон о "бандеровской идеологии" осложнит диалог Киева и Варшавы
Безработные украинцы поехали искать работу за рубежом. Миллионы — в Россию, миллионы — в Польшу. В Россию ехали больше жители гораздо менее бандеризированного юго-востока страны. Кроме того, украинские СМИ качественно запугали своих "патриотов", рассказывая им, как за любое сочетание в одежде желтого с голубым "кровавый путинский режим" тут же ловит и отправляет в Сибирь снег убирать, а потом железную дорогу Салехард — Игарка строить. Поэтому Россия почти не заметила массовой украинской миграции.

Иное дело — украинцы, выбравшие Польшу. Большинство — из западных областей, и многие поддерживают идеи Бандеры, даже толком не зная ни самой идеологии, ни биографии этой малосимпатичной личности. Чувствуя себя европейцами и считая, что Майдан и есть Европа, они стремились порадовать поляков возгласами "Слава Украине!" и прочими бандеровскими речевками, а также объясняли этим "жертвам путинской пропаганды", что не только одесситы "сами себя сожгли" в Доме профсоюзов, а граждане ДНР/ЛНР себя обстреливают из тяжелой артиллерии, но и поляки во время Волынской резни "сами себя вырезали", да и вообще резни не было, а бандеровцы воевали с нацистами и коммунистами и всех победили.

Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Аксенов призвал признать преступной идеологию украинского нацизма
Так их научили украинское телевидение, украинская школа, украинские политики.

Поляки от этого сильно огорчились и попросили своих политиков избавить их от "европейцев" с Украины. Те, может быть, и не прислушались бы к просьбам граждан. Предыдущие двадцать лет мнение общественности никого в Варшаве не волновало. Но тут еще выяснилось, что прекрасная европейская жизнь за немецкий счет завершается и придется перейти на самообеспечение. И даже, скорее всего, начать отрабатывать вложенные в их страну Евросоюзом средства.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПоезд Киев &mdash; Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Поезд Киев — Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы

Как только выяснилось, что дивидендов не будет, а будущее в ЕС туманно, Польша начисто утратила стимул к проведению в отношении Украины "европейской политики", которую сама же пыталась сформулировать. С этого момента партнерское суверенное государство на восточной границе Польши, населенное братским европейским народом, превратилось в захваченные бунтовщиками "Кресы всходни". А что бунтовщики оказались еще и бандеровцами, так это и оправдывает резкое изменение польской политики в отношении Киева. Дружили, мол, с Украиной, пока обманывались, думая, что ею управляют приличные люди, а сейчас присмотрелись и увидели: там же сплошные нацисты бандеровского разлива.

Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Домой, курвы!" Как встречают украинских рабочих в Европе
Так что в принятии Польшей соответствующего закона нет ничего не только скандального, но и удивительного. Это только первая ласточка в ряду польских подарков украинским "партнерам".

Удивляет поднявшаяся на Украине истерика. Не столько факт болезненной реакции на польский закон, сколько содержание озвученных политиками тезисов. За неполные сутки украинские политики успели заявить:

• Бандера — герой, и современная Украина основана на его идеях;

• на Украине вообще нет бандеровщины;

• вопрос бандеровщины слишком сложен, и Украине с Польшей надо долго и упорно вырабатывать совместную компромиссную оценку личности Бандеры;

• каждый имеет право исповедовать любые взгляды, и если бандеровщина на Украине популярна, то это вообще не польское дело.

© РИА Новости / Григорий ВасиленкоПерейти в фотобанкВо время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве
© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве

Были еще вариации на ту же тему, но это основные тезисы. Как видим, все эти постулаты (подчеркну: изложенные официальными лицами), как и официальная позиция, противоречат друг другу. Это значит, что, несмотря на довольно длительный период, в течение которого в Польше ведется официальная антибандеровская кампания, украинская элита даже не выработала общей государственной позиции. Более ограниченные и нацифицированные особи просто упираются рогами в пол и отстаивают свое право на любовь к Бандере. Те, кто посообразительнее и не хотят портить отношения с поляками в частности и с Западом в целом, либо пытаются отрицать наличие на Украине бандеровщины, либо предлагают договориться.

Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России). Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Европа: фашизм нормален, если он украинский
Только все это бессмысленно. Польша неслучайно пошла на предельно жесткие меры, без оглядки на дипломатические последствия. В Варшаве давно (с первых дней независимости) активно мониторят ситуацию в Киеве. По мере ослабления Украины отношение Польши к ней постепенно менялось в худшую сторону. Первоначально заняв позицию партнера, Варшава быстро почувствовала себя протектором. Сейчас же речь вообще не идет ни о какой субъектности киевского режима. Тамошним политикам и их подручным практически открытым текстом говорят, что между своей восточной и российской западной границами Польша не видит никакого государства. Поэтому, если они хотят, потеряв свою страну, получить польское покровительство, то пусть учатся выполнять польские законы и команды.

И нельзя сказать, что это требование Варшавы несправедливо. Украина шла к этому 26 лет своей независимости. Ну вот, пришла.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена