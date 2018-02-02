Почему американские СМИ заглушили речь Трампа

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Название ежегодного обращения президента к конгрессу США у нас переводят "О положении страны". И зря. Буквально State of the Union означает "состояние союза". Союза штатов, прежде всего. Но можно понимать и так: это о состоянии нации, о внутреннем единстве нации. И как раз здесь в речи Дональда Трампа можно найти множество интересного, в том числе наводящего на вопрос: а американская нация — это что? Как ее понимали в прежние эпохи и как — сейчас?

То самое слово

Год за годом подобные выступления публиковались в массмедиа целиком. Но сейчас ведущие американские СМИ из числа заклейменных Трампом как "фабрики фальшивых новостей" изменили традиции и кормят читателя несколько иным документом — текстом со своими комментариями . Комментариями, естественно, насчет того, что президент врет и говорит ужасные вещи. Комментарии же авторские — опять о том, что Трамп врет и говорит ужасные вещи, — идут отдельно.

И вот вам ответ на вопрос "о чем эта речь?" по версии этих самых ведущих СМИ. Ответ такой: перед нами длинное обвинительное выступление против иммигрантов, "маскирующееся под послание о положении страны".

Понятно, что речь не о международных делах — о таковых Трамп почти не говорил, Россию упомянул один раз и случайно. Она о внутренних делах. И получается, она и правда прежде всего о мигрантах — людях, из которых за два с лишним столетия и составилась американская нация.

То есть — по Трампу — важнее проблемы для "союза", то есть внутреннего единства нации, сегодня нет. Кстати, на этой теме (стена на границе с Мексикой и тому подобное) Трамп и въехал в Белый дом, то есть с ним согласна приблизительно половина страны. Демократы и их избиратели не просто не одобряют такой диагноз, а в ярости от него. Но это лишь подтверждает сам диагноз. Такое вот единство.

Ничего принципиально нового о своих будущих действиях по изменению миграционной политики Трамп не сказал — "зеленую карточку", вид на жительство в США, не будут больше разыгрывать в лотерею и так далее. Но как тут не вспомнить только что отгремевшую историю о том, каким словом описал Трамп страну под названием Гаити в недавнем разговоре с конгрессменами.

Друзья прислали мне три фотографии Трампа, беседующего с Владимиром Путиным, примерно с такими подписями: "А спорим, что я заставлю CNN не меньше ста раз произнести завтра слова "(вымарано самоцензурой) дыра"?" — "Ну, это ты загнул". — "Ставлю пять долларов".

Вот это слово все и произносили, и печатали. Хотя полезнее привести мысль Трампа целиком. Америке не нужны неквалифицированные мигранты из вышеобозначенных стран. Ей нужны лучшие, отборные люди, люди с какими-то особыми способностями и возможностями. Это новая идея? Еще как — для США, конечно. Для большинства прочих стран она нормальна.

По поводу именно этой простой идеи нация и расколота — и не Трамп ее расколол, он всего лишь стал голосом той половины Америки, которой даже не давали высказать вслух свои мысли по поводу миграции.

© AFP 2018 / Guillermo Arias Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото © AFP 2018 / Guillermo Arias Мигранты из Центральной Америки, ищущие убежища в США, на границе Мексики и США. Архивное фото

Страшное слово "расист"

Давайте не будем следовать примеру демократических СМИ Америки, которые на каждое слово Трампа говорят свои два, а посмотрим на ситуацию с совершенно неожиданной стороны.

Только что вышла книга "Золотой дом" бывшего индопакистанца, а затем британца Салмана Рушди — кстати, он теперь американец. Роман о том же, с чего Рушди начинал свой блестящий литературный путь (речь о "Сатанинских стихах"). С причудливого и пугающего рассказа о том, что такое люди, вырванные с корнем из родной почвы, что у них там в головах.

Сейчас — то же самое. Общая идея книги такая: США (ну хорошо, Нью-Йорк, который все-таки не совсем Америка) — это страна, куда съезжаются люди, желающие стать кем-то другим, не тем, чем были дома. Захотят — берут себе имя "Нерон" и фамилию "Золотой" и так себя и ведут. Вот только кончается это для них очень плохо.

Рушди — не просто американский демократ (бывший европейский либерал), а демократ новообращенный, то есть в квадрате. Трампа он ненавидит, о чем в книге тоже есть пара строчек. Но получилось — вопреки авторской воле — так, что "Золотой дом" стал прекрасной иллюстрацией правоты трамповского послания и трамповской идеологии.

Единая нация, где людей сближает желание забыть о своей бывшей стране и стать чем-то другим? Гениальный эксперимент. И работал же. Но проблема в том, что у всего свой срок, эксперимент, видимо, дальше продолжаться не может. Вся экономическая и прочая логика говорит, что миграция полезна экономике — пусть так. Но если на президентских выборах побеждает человек, который заявляет обратное, то дело не в этом человеке — рыжем, нахальном, хвастливом, — а в миллионах людей, отдавших за него свой голос.

Может быть, так устроены человеческие общества — они создают какую-то новую культуру на месте многих прежних и хотят ее сберечь, и боятся, что новоприбывшие уничтожат ту Америку, которая получилась. И бежать тогда будет, возможно, некуда.

"Он полностью отвергает идею, что Америка — страна иммигрантов, место, которое стало процветающим и динамичным благодаря тем, кто прибыл сюда откуда-то еще". Это слова из того самого упомянутого выше комментария, где утверждается, что все президентское послание — только о мигрантах.

Да, впервые в обозримой истории США появился президент, который не считает, что Америка — страна мигрантов. Он и его избиратели по-своему отвечают на вопрос о том, что вообще такое американская нация. Это факт. Вопрос в том, как на него реагировать.

В США демократы реагируют чаще всего словом "расист". Вот и в ответ на послание "О положении страны" очередной автор публикует очередной донос, что сам Трамп расист, папа его был расистом, один из идейных его наставников в далеком прошлом был расистом… Это просто, потому что коротко и для кого-то — страшно. Но давайте посмотрим на эту ситуацию спокойно. Не только в США, а и в прочих странах западной цивилизации есть глубокий раскол по одному важному вопросу. По вопросу о том, имеет ли право правительство и, шире, народ какого-либо государства регулировать въезд в свою страну людей — как своей культуры, так и других. Избиратели Трампа (и похожие на них европейцы) однозначно отвечают: не только имеют право, а обязаны. Нация и ее правительство могут и обязаны хранить и беречь суть нации, ее стиль жизни.

А американские демократы и их собратья из прочих стран отвечают на такой вопрос социологических служб ровно наоборот. Ехать в любую страну может и должен кто угодно — захотел и поехал, как многие из нас или наши родители, и сам Салман Рушди. А кто с нами не согласен, тот расист и не должен ни избирать президентов, ни избираться сам. Ему нужно заткнуть глотку. Слово "расист" до недавних пор делало это очень успешно, зачем же от него сегодня отказываться.То есть спор идет попросту вокруг вопроса "что вообще такое нация".

К этому стоит добавить, что для нас с вами (за исключением тех немногих, кто собирается стать американцем) это споры чужие. Пусть себе спорят, затыкают друг другу глотку или призывают друг друга к "единству" и "союзу". Каждому свое.