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Государственная телерадиокомпания Британии оказалась иностранным агентом

08:0002.02.2018
(обновлено: 08:10 02.02.2018)
024941
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкШтаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в ЛондонеШтаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Ирина Алкснис, для РИА Новости

В благородном британском семействе разразился скандал.

В палате лордов прозвучали обвинения в адрес государственной телерадиовещательной корпорации, известной всему миру под аббревиатурой Би-би-си, причем обвинения заключаются не в чем-нибудь, а в том, что компания — иностранный агент.

Правда, в кои-то веки Россия оказалась все-таки ни при чем. Лорд Норман Теббит, бывший глава Консервативной партии, заявил, что "откровенно говоря, Би-би-си поддерживает иностранную организацию под названием Европейский союз".

Скандал возник из-за сразу двух британских "мозговых центров", чьи исследования показали вопиющий перекос в пользу противников выхода страны из ЕС среди гостей популярных аналитическо-новостных программ корпорации перед референдумом.

Биг Бен и здание Парламента в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Источник сообщил, что Евросоюз готов свернуть процесс Brexit
Сначала увидело свет исследование британского института по изучению гражданского общества Civitas под крайне едким названием "Брюссельская телерадиовещательная корпорация? Как мнения в поддержку Brexit были маргинализированы в новостях Би-Би-Си".

Как выяснилось, корпорация на протяжении практически двадцати лет последовательно маргинализировала позицию противников пребывания Соединенного Королевства в составе ЕС. В частности, по данным института с 2005 по 2015 годы, только 132 гостя эфира Би-би-си из 4275 высказались в поддержку выхода Британии из Евросоюза в программе Today.

А спустя несколько дней в докладе Института экономических проблем (IEA) было показано, что почти 70 процентов гостей двух главных политических ток-шоу Би-би-си (Question Time и Any Questions) на протяжении последних двух лет выступали против Brexit. В документе прямо говорится, что, "хотя по большинству показателей, как представляется, отсутствует какая-либо политическая или мировоззренческая предвзятость, по одному вопросу очевиден довольно системный и долгосрочный дисбаланс: позиция участников дискуссии по членству Британии в ЕС".

Результатом стала весьма жесткая риторика в палате лордов. Причем резкие заявления лорда Теббита поддержали и другие его коллеги. Малкольм Пирсон, бывший руководитель Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), призвал членов правительства вмешаться в ситуацию, поскольку Би-би-си, скорее, производит пропаганду в пользу ЕС, нежели занимается непредвзятым освещением событий.

© AFP 2018 / Ben StansallРуководитель партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Малкольм Пирсон. 13 апреля 2010
© AFP 2018 / Ben Stansall
Руководитель партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Малкольм Пирсон. 13 апреля 2010

В свою очередь, объяснения корпорации по поводу имеющихся вопиющих перекосов и пристрастности в ее информационной повестке выглядят довольно забавно, поскольку являют собой яркий пример, как наговорить много слов, ничего не сказав по существу.

Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Представительница Би-си-си сослалась на то, например, что передачи Question Time и Any Questions не являются программами, посвященными одному-единственному вопросу, а их участники должны рассматривать целый ряд проблем. Правда, непонятно, какое это имеет отношение к явно пристрастному отбору гостей именно по вопросу Brexit. Кроме того, Би-би-си настаивает, что со всей беспристрастностью дает своей аудитории возможность "привлечь к ответу правительственных чиновников и оппозиционных политиков за то, как они проводят Brexit".

Тем не менее вряд ли резкие заявления из палаты лордов пропадут втуне и не будут иметь последствий для Би-би-си.

Британская политическая система, несмотря на кажущуюся архаичность, доказала свою феноменальную устойчивость и способность справляться с разнообразными вызовами, которые бросают ей новые эпохи.

Нынешняя проблема Би-би-си заключается не в том, что корпорация занимается пропагандой. Разумеется, занимается. Для того она и была создана почти сто лет назад. И дело даже не в том, что она занимается пропагандой отказа от Brexit. В конце концов, это вполне точно отражает доминирующую точку зрения внутри британского истеблишмента, который в абсолютном большинстве своем действительно был против выхода Британии из ЕС.

Нет, Би-би-си своей нынешней откровенно пристрастной редакционной политикой создала другую — и очень серьезную — проблему.

Корпорация вольно или невольно начала работать против самой британской политической системы как таковой, будучи при этом одним из ее столпов.

Демонстрант с флагами ЕС и Великобритании в центре Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Минимум два обстоятельства в этой связи лежат на поверхности.

Об одном прямо сказал упомянутый уже лорд Пирсон. Он сообщил, что корпорация подрывает работу министра по выходу Великобритании из ЕС Дэвида Дэвиса, поскольку, по словам самого министра, любой его успех на переговорах в Брюсселе немедленно дискредитируется Би-би-си.

Великобритания в данный момент ведет крайне сложные переговоры с ЕС, в которых Брюссель откровенно и очень жестко выкручивает руки Лондону по каждому пункту. В подобной ситуации редакционная политика Би-би-си выглядит уже не отражением внутриполитической повестки, а прямой и открытой работой против интересов своей страны.

Но еще одно обстоятельство в сложившейся ситуации выглядит даже более значимым и тревожным для британской политической системы.
Би-би-си, да, — важнейший инструмент пропаганды, контроля и манипуляции британским общественным мнением. Однако пропаганда работает только до тех пор, пока ее рупорам общество доверяет.

© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкШтаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Штаб-квартира британская вещательной корпорации BBC в Лондоне

Проблема в том, что мейнстримные западные медиа прямо в данный момент переживают тяжелый кризис доверия со стороны аудитории. С одной стороны, в последние два года мир сотрясли громкие провалы западной пропаганды (победа Трампа в США, победа Brexit в Великобритании и другие). А с другой стороны, за эти же годы западные СМИ в самом постыдном виде вскрыли перед своей аудиторией собственную пропагандистскую суть. Что, собственно, и повлекло за собой падение уровня доверия к ним со стороны общества до исторически низких отметок.

Участники протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. 14 ноября 2017
© REUTERS / Peter Nicholls
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И в этой ситуации Би-би-си, что странно, продолжает уже продемонстрировавшую один раз свою провальность редакционную политику. То есть пытается скармливать рядовым британцам очевидные для них пристрастность и пропаганду. И надеется, что на этот раз сработает.

Резкие выступления в палате лордов, представляющей собой фактически собрание государственно-политических аксакалов и мастодонтов, на этом фоне выглядят отнюдь не как старческое брюзжание. Они указывают обществу и властям страны на реальную и серьезную угрозу для Британии, которую несет за собой подобная — по большому счету деградационная — политика Би-би-си.

Чем это закончится, покажет только время. Но в любом случае будет поучительно понаблюдать, справится ли британская политическая система с новым вызовом.

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