Американцы понизили рейтинг IQ российским интеллигентам

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Проект "Мировое правосудие" составил очередной рейтинг 113 государств мира по уровню власти в них закона. Россия заняла плачевное 89-е место.

Кто ниже нас — понятно: Венесуэла, Афганистан, Пакистан, Египет, Турция и Мьянма плюс еще полтора десятка стран третьего мира. Практически на нашем уровне — Филиппины, Доминиканская республика, Танзания, Киргизия и Эквадор.

Но интереснее другое: где закон, по версии "Мирового правосудия", действует эффективнее, чем в России?

А вот где. Выше нас, например, — Колумбия, Бразилия, Сальвадор, ЮАР (это помимо традиционно недосягаемых североевропейских государств, конечно, насмерть оккупировавших первую десятку).

Что тут выглядит особенно ярко.

© AP Photo / Fernando Vergara Колумбийские полицейские во время конфискации партии кокаина © AP Photo / Fernando Vergara Колумбийские полицейские во время конфискации партии кокаина

Во-первых, стоит приглядеться, что же это за страны нас победили. Нас победил, в частности, мировой чемпион по уровню убийств Сальвадор (109 убийств на 100 тысяч населения, что в десять раз выше российского уровня. Плюс наркотрафик, плюс нищета, плюс 12% неграмотных, плюс все мыслимые криминальные промыслы, плюс адская коррупция). Нас победили также Колумбия (там убивают в два с половиной раза чаще нашего плюс нищета, плюс наркотрафик, далее по списку), Бразилия (в два с половиной раза плюс смотри выше), ЮАР (в три раза чаще плюс "районы банд", плюс изнасилования, плюс президент с гаремом, плюс все остальное).

Во-вторых, безусловно, вызывает интерес, кто же это выставляет такие интересные оценки. И тут нас — нет, не ждут сюрпризы. Проект "Мировое правосудие" — это (кто бы мог подумать) американский междусобойчик, основанный в 2006 году. В совет директоров входят такие знающие толк в торжестве правды фигуры, как экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт, экс-глава ФРС Пол Уокер и другие.

Это, в принципе, отвечает на вопрос, почему в рейтинге все так, а не иначе. По понятным причинам представители старого доброго американского класса — "пожилые белые богачи, происходящие из германоязычных стран", рассматривают в качестве торжества закона соответствие своим цивилизационным идеалам.

Поэтому всю верхнюю десятку оккупировали скандинавы и экс-Британская империя плюс финны. Там традиционно принято считать, что все хорошо, — и поэтому там все хорошо. И поэтому же в верхней половине рейтинга отсутствуют страны, находящиеся в конфликте с США.

Но самое любопытное тут другое.

Штука вся в том, что мы живем в довольно специфическом мире — мире, где не любят длинных текстов, а развитие информационных технологий парадоксальным образом привело к тому, что каналы восприятия информации у землян сужаются, стремясь к наскальным формам (смех смехом, но пиктограммы каменного века и современные мемасики/телеграм-сообщения куда ближе друг к другу, чем к многобуквенной культуре XX века).

И я уже практически вижу мемасик, где большими белыми буквами на черном фоне сообщается, что уровень законности в России ниже, чем в ЮАР. С каким-нибудь типовым ироничным комментарием.

И тут стоит поговорить на самом деле не о престарелых американцах, вопреки объективной мировой реальности все еще выстраивающих свои рейтинги и раздающих свои оценки. Говорить надо, скорее, о той части наших соотечественников, которая некритично эти престарелые рейтинги продолжает хавать (другого слова не подберешь).

Проблема в следующем. У нас имеется квазиинтеллектуальная прослойка — не слишком широкая, но зато сверхактивная в соцсетях, которая годами не желает признать одной простой вещи.

Она не желает признать, что живет в нормальной стране.

Представители этой прослойки чувствуют себя комфортнее, если они уверены, что живут в государстве уродливом, дурном, порочном и неудачливом.

Почему им так комфортнее — понятно. В государстве, которое — "коррумпированный развалившийся монстр", можно не соблюдать правил персональной порядочности. Можно не платить налоги, можно заниматься обналом, платить и получать вчерную, и так далее и тому подобное вплоть до "паркуюсь, где хочу". Вера в то, что страна вокруг порочна и обречена, морально разгружает и снимает необходимость соблюдать те самые цивилизованные правила, об отсутствии которых носители мировоззрения так любят сокрушаться.

При этом каждое столкновение таких ребят с реальностью загоняет их в одну и ту же ловушку.

Сначала они привычно стенают о том, что наблюдают вокруг себя вопиющее попрание законности и дикость, добавляя к этому сакраментальное "в нормальных странах такого нет" или "в какой еще стране такое возможно".

А услышав голос реальности, сообщающий им, что в так называемых нормальных странах возможно еще и не то, они резко меняют позицию и начинают истерить на тему "что вы мне рассказываете про заграницу, меня волнует то, что в моей стране, скажите еще, что у них негров вешают".

И из этой ловушки лицемерия, насколько можно судить, мало кто из них способен выбраться. И поэтому они раз за разом радостно некритично принимают самые идиотские рейтинги, не отдавая себе отчета в том, что каждый из них только отбрасывает их от реальности, оглупляя их и унижая их интеллект.

И поэтому для указанной прослойки практически не существует никаких хороших новостей из собственной страны при том, что аналогичные новости из других стран она подхватывает с энтузиазмом на грани экстаза.

Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить реакцию этих людей на два события одного ряда.

Первое событие: с космодрома Восточный успешно запущена ракета "Союз 2.1а", выведшая на орбиту, помимо российских спутников, еще четыре штуки американских.

Второе событие: через несколько дней икона прогрессивных россиян Илон Маск запустит тяжелую ракету Falcon Heavy.

Так вот: тот факт, что с Восточного, сделанного современной Россией с нуля, после всех трудностей все же взлетают ракеты в полном порядке, не вдохновит этих людей. Даже, скорее, немного расстроит, потому что доказательство жизнеспособности "неправильной родины" их не может обрадовать — оно ставит под вопрос их собственный образ жизни и мировоззрение.

А вот тяжелому "Фалькону" бояться нечего. Если он взлетит в полном порядке, нам предстоит длительная эйфория отечественных квазиинтеллектуалов. Они все переквалифицируются на неделю в экспертов по ракетостроению и будут обмениваться мемасиками, показывающими превосходство Частного Космоса над отечественным казенным.

А если "Фалькон" паче чаяния взорвется к чертовой матери на стартовом столе, они отнесутся с пониманием и начнут объяснять друг другу, что путь к мечте слагается из маленьких шагов и прогресс требует жертв.



И эти люди, конечно, в своем праве. Просто пусть они потом не обижаются на то, что их не принимают всерьез ни за рубежом, ни дома. Они просто не проходят тест на IQ.