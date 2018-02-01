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Вашингтонский скандал: новых санкций нет, а старые не работают

15:0201.02.2018
(обновлено: 15:03 01.02.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisВид на здание Капитолия в ВашингтонеВид на здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В США разгораются сразу два скандала — как и всегда, они связаны с Россией. Сенатор по фамилии Шумер (это уже вызвало шутки о его несомненно украинском происхождении) обратил внимание, что для обсуждения проблем борьбы с терроризмом Соединенные Штаты посетил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Все бы ничего, но Сергей Евгеньевич с 2014 года (когда еще работал председателем Госдумы) внесен в санкционные списки США и ЕС (в 2015-м ему даже отказывали во въезде в Финляндию), а также (с сентября 2015-го) — в список Украины. Естественно, сенатор Шумер возмутился таким вопиющим подрывом западного единства. И кем! Американской властью, которой доверена цитадель всепланетной демократии.

Более того, сенатор заподозрил, что с Нарышкиным прибыло еще несколько человек, находящихся под санкциями. Фамилии он не назвал, поэтому, скорее всего, в данном случае Щумер умышленно нагнетает, пытаясь убедить простых американцев, что еще чуть-чуть — и Трамп сдаст свободный мир Путину.

Здание американского Сената в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Эдуард Песов
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В конгрессе прокомментировали "кремлевский доклад"
Волнуются не только "шумеры". Заслуженный русофоб Андрес Аслунд обнаружил, что проект санкционного списка (так называемый "кремлевский доклад", или "список друзей Путина"), который он подготовил с соратниками по "Атлантическому совету" и представил администрации вместе с тематическим документом, полностью переработан Минфином США. Аслунд — кстати, совершенно справедливо — замечает, что в список внесены лица, к которым уже применены меры, либо те, против кого действенные санкции ввести невозможно, что выхолащивает его идею создания дополнительного рычага давления на российскую элиту.

Конечно, Америка и Евросоюз могут запретить въезд на свою территорию даже Медведеву и Лаврову. Но прецедент с Нарышкиным свидетельствует: поскольку с российскими руководителями необходимо встречаться и беседовать, отгородиться от них не получится. Можно и не встречаться, но без России сейчас ни одну проблему в мире не решить. А сама Москва готова и подождать, пока Запад дозреет до осознания ограниченности своих возможностей и утраты действенности традиционно применяемых средств давления.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанк Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

Судя по всему, в Вашингтоне поняли, что в персональные санкции лучше не играть — себе дороже выходит.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков рассказал о парадоксе западной политики
Думаю, неслучайно саботаж санкций Белым домом совпал с утечкой информации о распространенном среди сенаторов и конгрессменов доклада, обвиняющего Хиллари Клинтон и ее людей в спецслужбах в заговоре с намерением не допустить Трампа к власти, а когда не получилось — досрочно убрать его с президентского поста. В любой стране заговор против законной власти — тяжелое преступление. Но в Штатах ситуация усугубляется тем, что действия демократов (а обвиняют, согласно комментариям законодателей, и Национальный комитет Демократической партии) могут и будут рассматриваться общественностью как заговор не просто против законной власти, но против самих США. С точки зрения американцев заговорщики пытались узурпировать конституционное право своего народа выбирать власть.

Моральная сторона проблемы здесь не менее важна, чем уголовная. За конкретные преступления высокопоставленные чиновники могут лишиться свободы. Некоторые говорят, что реальный срок грозит даже Клинтон. Но пока документы не опубликовали, мы не можем утверждать это со стопроцентной уверенностью. Зато сам факт утечки информации о существовании доклада и его примерном содержании подрывает позиции демократов на любых ближайших выборах (будь то президентские, губернаторские или довыборы в конгресс). Республиканцы не преминут напомнить избирателям, что их благосклонности добиваются заговорщики, совсем недавно пытавшиеся использовать доверенную им власть для узурпации народных прав.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Политолог: на Капитолийском холме идет игра вокруг "кремлевского списка"
И это отныне долгоиграющий фактор американской политики, независимо от того, попадет текст доклада в СМИ или нет. Вернее, как он туда попадет — будет передан официально или слит "неизвестным источником". И когда он станет достоянием общественности.

Таким образом, Трамп, долгое время находившийся под жестким прессингом демократов, шантажировавших его обвинениями в российской поддержке на выборах и пытавшихся любой его разумный шаг трактовать как "возвращение долга Путину", обрел некоторую свободу. Не полную. У него достаточно оппонентов и в собственной партии. По крайней мере на время (может, и навсегда) нейтрализованы демократы клинтоновского разлива.

Теперь тот же Аслунд может сколько угодно намекать: дескать, "кремлевский список", опубликованный Минфином, настолько выгоден Путину, что не иначе как был написан в Кремле. Доказанное обвинение в посягательстве на конституционные права американцев однозначно перебивает голословные обвинения в работе на Москву.

© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"Американский эксперт Андерс Аслунд
© Фото : Официальный сайт председательства Российской Федерации в "Группе двадцати"
Американский эксперт Андерс Аслунд

Кстати, именно после того, как стало известно о существовании доклада, Трамп и с Порошенко в Давосе не встретился, хотя украинская сторона была стопроцентно уверена в этой аудиенции. Думаю, Киеву встречу гарантировали его друзья из клинтоновской команды, которые и организовывали переворот в Киеве, и создавали действующий украинский режим. И они бы ее продавили, как продавливали предыдущие. Но тут — такая неприятная неожиданность — пришлось спасать собственные седалища.

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Тайная часть "кремлевского доклада"
И Волкер, впервые за четыре раунда встреч с Сурковым, проявил хотя бы подобие конструктивного подхода. Как минимум продемонстрировал, что США потенциально могут занять гибкую позицию.

Как-то кучно пошли события, свидетельствующие о корректировке жесткой позиции Вашингтона. Конечно, ситуация развивается и еще может быть переиграна. Демократы так просто не сдадутся. Но визит Нарышкина в Штаты точно войдет в историю дипломатических издевок. Это же надо было демонстративно послать в США на переговоры не просто находящегося под санкциями высокопоставленного чиновника, но руководителя спецслужбы, да еще и разведки, которая, совершенно очевидно, была активно задействована в срыве американских планов на Украине и в Сирии.

В Кремле умеют придавать глубокий символизм простым, на первый взгляд, действиям. Уверен, борьбу с терроризмом можно было бы координировать и без поездки в Америку. Визитом Нарышкина Россия показала вашингтонским ястребам, что их срок истекает. Времена меняются, и тот, кто хочет продолжить политическую карьеру в Белом доме, тоже должен оперативно меняться.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Владимир Сталин
Ежели я так же мог бы запросто интерпретировать "прогулки Нарышкина по Фашингтону", то мог бы уже отдыхать на Мальдивах ))))))
15:57
01.02.2018
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