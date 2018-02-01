Путин предлагает заново учиться мечтать — не об айфонах

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Реакция на предложение президента подумать над созданием отечественного сверхзвукового гражданского авиалайнера была предсказуема. Фрондирующая часть общественности очень быстро погуглила, что это вообще такое, и породила коллективную реплику в духе "хотят тратить наши деньги на свои фантазии, нет бы раздать детям/пенсионерам/произвести собственный айфон".

Напомним: в ходе посещения Владимиром Путиным Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова для главы государства был организован демонстрационный полет фактически нового (он настолько глубоко модернизирован по сравнению с "классическим белым лебедем" Ту-160, что это по факту новая машина) сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 М2 "Петр Дейнекин" по программе летных испытаний. Летчики произвели маневры, которые позволили проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе. Погодные условия были достаточно сложные: аэродром накрыло снежным зарядом, тем не менее программа испытаний была исполнена полностью и абсолютно успешно.

Одно из главных новшеств — последняя версия двухконтурного турбореактивного форсированного двигателя НК-32, который производится для "Лебедя" на самарском ПАО "Кузнецов". Эти двигатели не только позволят увеличить дальность полета самолета минимум на тысячу километров по сравнению с существующей, но и банально дешевле в эксплуатации.

Вероятно, это и стало одним из факторов, приведших к тому, что президент высказал предложение о возможной разработке и производстве в России первого в современной истории страны сверхзвукового гражданского самолета, пусть пока хотя бы и в конфигурации бизнес-джета.

Другим же фактором, несомненно, послужил уже существующий госзаказ на военные версии Ту-160. Ибо да: объем контракта на поставку Минобороны России позволит до 2027 года обеспечить полную загрузку авиационного завода имени С. П. Горбунова.

"Сейчас предстоит подписание контракта на десять самолетов, каждый из них — больше чем по пятнадцать миллиардов рублей. Общий объем контракта составит сто шестьдесят миллиардов рублей, и это до 2027 года полная загрузка завода, есть чем заниматься", — сказал Путин.

Но есть еще один нюанс.

У большой страны должна быть мечта. А лучше, чтобы их было много.

Сверхзвуковая гражданская авиация — это, конечно, красиво. И вполне достойно того, чтобы соответствовать представлению о будущем большой страны: достаточно помнить о расстояниях даже внутри ее. Плюс не стоит забывать, что интересы государства и народа, несмотря на гигантские неосвоенные территории, зачастую простираются и далеко за пределы Российской Федерации.

И вот у нас есть базовые технологии, уже успешно применяемые в военном авиастроении. Есть понимание, что приблизительно через десять лет начнут высвобождаться уникальные производственные мощности. И есть понимание, что эта мечта вполне соответствует народным представлениям о будущем. Так почему бы не попробовать перевести все это на уровень постановки задач?

К тому же вот оценка Минпромторга в официальном изложении пресс-службы ведомства.

"На предприятиях ПАО "ОАК" имеется научно-технический задел по сверхзвуковым административным самолетам. По предварительным оценкам, на проектирование и создание первого демонстрационного летного образца вместимостью до пятидесяти мест промышленности может потребоваться около семи-восьми лет при наличии задела по силовой установке. Спрос на внутреннем рынке прогнозируется на уровне двадцати-тридцати машин в комплектации бизнес-джет при цене 100-120 миллионов долларов США. Экспортный потенциал самолета также может быть значительным".

Более того: еще осенью прошлого года, то есть задолго до поездки Владимира Путина в Казань, заместитель гендиректора "Туполева" по проектированию, НИР и ОКР Валерий Солозобов сообщал средствам массовой информации, что "Туполев" уже сейчас по факту создает сверхзвуковой бизнес-джет на двадцать пять пассажиров. Причем, согласно экспертным оценкам, такой самолет, в отличие от "широкофюзеляжников", над которыми наша страна работает совместно с китайскими товарищами, Россия вполне способна произвести сама, без участия зарубежных партнеров.

Кстати.

Крайне наивно думать, что президент рассуждал о появлении так называемого "административного" (другое название бизнес-джета) самолета именно на базе "Лебедя", над чем стремительно начала смеяться наша "демократическая общественность": он говорил о создании его на основании технологий Ту-160. Просто хотя бы потому, что вряд ли у "мирных" бизнес-джетов появится нужда нести на борту крылатые ракеты с ядерными боеголовками, для этого нужны несколько другие машины.

И мы их уже вполне умеем выпускать.

Именно сейчас, фактически в режиме реального времени, на производстве военных сверхзвуковых аппаратов оттачиваются новейшие технологии и детали, осваивается новейшее оборудование, вполне пригодное в последующем, по словам президента, для использования "не только в интересах обороны и безопасности, не только на нужды Министерства обороны, но и для производства продукции двойного и гражданского назначения". А результативность труда при этом "по факту" — в десять раз выше, чем на других производствах.

Так что это сейчас очень правильно — заново учиться мечтать.

Кстати, перевод "мечты" сначала на уровень постановки, а затем и решения конкретных задач еще и отвлечет часть жизнеспособных человеческих особей от всяческих глупостей — типа той, что единственной мечтой человечества может быть только сияющая мечта приобрести новый айфон.

Нет, в новом айфоне тоже нет ничего плохого. Просто как-то глупо называть высоким словом "мечта" то, чего можно просто банально "хотеть".

Мечта — это только и исключительно то, что меняет реальность людей и тянет их за собой. И собственно полноценные страны отличаются от неудачниц тем, что они могут себе позволить менять реальность.