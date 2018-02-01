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Германия кинула Украину к ногам "Газпрома"

09:2501.02.2018
(обновлено: 11:21 01.02.2018)
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© AP Photo / APN Photo/Frank HormannСварка труб на строительстве газопровода в Германии. Архивное фотоСварка труб на строительстве газопровода в Германии. Архивное фото
© AP Photo / APN Photo/Frank Hormann

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Компания Nord Stream 2 AG, оператор "Северного потока — 2", получила допуск на строительство и эксплуатацию морской части газопровода в территориальных водах Германии и сухопутной части вблизи города Грайфсвальд. Это не последнее разрешение, которое необходимо для возведения и работы трубопровода, но это решительный жест немецкой стороны в его поддержку, и он был сделан, несмотря на все усилия США, Польши и Украины по блокированию проекта.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2. архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В "Нафтогазе" прокомментировали решение Германии по "Северному потоку-2"

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал ответ немецких властей на своей странице в фейсбуке: "Очередной звоночек для всех нас (включая специалистов конвейерного создания рабочих групп). Он еще не последний, но времени для действий с украинской стороны осталось очень мало". При всем уважении к чиновнику стоит констатировать, что у него наблюдаются серьезные проблемы со слухом или даже слуховые галлюцинации. Решение немецких властей — это не звонок, а гудок поезда истории, на котором в светлую даль и чужие карманы отправляются три миллиарда долларов в год — столько будет недополучать Украина после прекращения российского газового транзита. Можно, конечно, попытаться лечь на рельсы перед поездом истории, но результат будет немного предсказуем.

Решение немецких властей смотрится особенно смело, и даже в некоторой степени вызывающе, в контексте вышедшего на этой неделе "кремлевского списка", который теоретически должен был сделать российских чиновников, руководителей корпораций и бизнесменов полностью "нерукопожатными" и "токсичными" для всего западного бизнеса. Да, список (пока) не предполагает конкретных персональных санкций, но американские эксперты и политики никогда не скрывали его фундаментальной цели — сделать так, чтобы никто на Западе не хотел иметь дело с его фигурантами как минимум из-за боязни попасть под санкции и под карающую длань американской юстиции, славной своей экстерриториальной наглостью. И вот, несмотря на то что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер фигурирует в том самом списке под номером 96, немецкие власти решают выдать допуск на строительство в немецких территориальных водах и на немецкой земле газопровода — главного проекта "Газпрома". Получается, что вместо того, чтобы разорвать отношения, прервать контракты, стереть номер из памяти телефона и побежать каяться в Госдеп за близкие связи третьей степени с представителями вселенского зла в лице российской газовой корпорации, немецкие чиновники решили сделать еще один важный шаг в поддержку "Северного потока — 2", недвусмысленно демонстрируя ограниченность возможностей американских "проскрипционных списков".

Северный поток будет запущен в эксплуатацию 8 ноября, сообщил Миллер
© РИА Новости
"Разворот на Россию". Эксперт о решении Германии по "Северному потоку-2"

Совсем недавно польские и украинские журналисты и эксперты пребывали в довольно приподнятом состоянии духа по причине заявлений премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который использовал встречу с госсекретарем США Тиллерсоном для оглашения своих "хотелок" касательно "Северного потока — 2" и цены на российский газ. "Мы хотим, чтобы строительство газопровода "Северный поток — 2" охватывалось режимом ограничений закона США от 2 августа 2017 года, в котором речь идет в том числе о санкциях против России", — заявил польский премьер. Остается лишь удивляться хладнокровию Тиллерсона: он не стал публично напоминать польскому мечтателю о том, что разъяснения Госдепа по поводу санкционного режима закона США от 2 августа 2017 года уже официально опубликованы и сформулированы как раз таким образом, чтобы "Северный поток — 2" ни при каких обстоятельствах под эти санкции не попадал.

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
На Украине признали, что заблокировать "Северный поток — 2" не удастся

Тиллерсон дипломатично ответил, что США поддерживают Польшу и выступают против "Северного потока — 2", добавив, что газопровод — это инструмент политического давления России и будет использоваться для "дестабилизации региона", но никаких санкций не обещал. Более того, он сразу же воспользовался случаем, чтобы заявить: у американских энергетических компаний есть необходимые товары и услуги для "содействия достижению энергетической безопасности" Польши. Если перевести с дипломатического на русский, можно сказать, что от госсекретаря США поляки требовали санкций, а он в ответ им намекнул, что вместо санкций и дешевого газа от "Газпрома" им придется платить за дорогой американский сжиженный газ. Особую пикантность этой ситуации придает тот факт, что после запуска российского проекта "Ямал СПГ" перед американцами открываются просто невероятные возможности в плане покупки более дешевого российского СПГ, что позволит "высвободить" дополнительные американские объемы СПГ для продажи его тем странам, которые по политическим причинам не могут отказать. Вряд ли это понравится польскому правительству, но у него и выбора-то нет, а значит, остается только надувать щеки, требовать санкций и делать вид, что в Варшаве не понимают реальных причин их отсутствия.

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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На Украине подсчитали убытки от несуществующего отказа от российского газа

Если бы США могли безнаказанно ввести ограничения против европейских партнеров "Газпрома" и против "Северного потока — 2", это уже давно было бы сделано, и Украине с Польшей даже не потребовалось бы призывать Госдеп или казначейство США к таким мерам. Самоограничение Вашингтона вызвано исключительно прагматичными соображениями: Германия публично угрожала ответными санкциями для наказания США за экстерриториальное применение собственного законодательства. Министр экономики Германии назвала его "нарушением международного права". Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять: среди ответных мер обязательно бы фигурировал запрет на поставку американского СПГ в Европу — как минимум для того, чтобы не дать политикам Штатов реализовать заявленную цель санкций (то есть продвижение своего СПГ на европейский рынок). Логично, что Вашингтон предпочитает сценарий, в котором можно заработать хоть какие-то деньги на продаже газа своим европейским вассалам вместо варианта, когда к потере европейского рынка СПГ для США добавились бы санкции в отношении национальных энергетических компаний, работающих в Европе, и массированный дипломатический скандал.

Табличка на ограждении газового месторождения на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Жители украинского города Славутич остались без газа из-за долгов

Еще рано говорить о том, что "Северный поток — 2" будет гарантированно достроен, но для реализации негативных сценариев остается все меньше времени. Окончательный набор разрешений будет получен Nord Stream 2 AG в течении первого квартала текущего года, и после этого реальные шансы остановить его возведение будут разве что у Еврокомиссии — и то только в том случае, если в Германии каким-то чудом радикально изменится отношение к проекту. Судя по тому что европейские партнеры уже требуют от "Газпрома" обеспечить им в 2019 году передачу газа непосредственно в Германии, а не через Украину, можно сделать вывод, что энергетические гиганты Европы не сомневаются в успехе "Северного потока — 2". "Я не раскрою имена, но многим партнерам была предложена возможность сохранить транзит через Украину после 2019 года, на что они сказали: "Нет, спасибо, мы хотим получать газ в новом пункте", — поделился зампред правления "Газпрома" Александр Медведев. Европейские энергетические гиганты фактически настаивают на том, что украинская ГТС должна стать металлоломом, и теперь только чудо может спасти ее от этой судьбы.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Не надо говорить "Гоп", пока не перепрыгнули.... Не верю, что Америкосы так просто сдадутся... Т.ч. надо больше помалкивать и быстрее работать в этом направлении.
09:45
01.02.2018
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