Трамп открыл ответный огонь по врагам и бывшим союзникам

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Тридцатого января Дональд Трамп выступил со своим первым за время пребывания у власти State of the Union — ежегодным отчетом о состоянии дел в стране. Собственно, само послание можно условно разделить на две части — Городу и Миру. И если первому (то есть американским избирателям и его внутриполитическим противникам) он рассказывал о своих достижениях, то миру Трамп объяснил его незавидное будущее при новой американской внешней политике.

Ни для кого не секрет, что против президента в стране идет массовая кампания диффамации, организованная демократами и либеральной общественностью. В нее вовлечены Голливуд, СМИ, знаменитости и даже старушка Хиллари (не смирившаяся со своим позорным поражением и читающая на камеру отрывки из попсовой книжки о порядках в Белом доме авторства одного местного журналиста). Промежуточной целью кампании является придание Трампу токсичности, дискредитация в его лице Республиканской партии и последующая победа демократов на промежуточных выборах в конгресс. Работают противники президента хорошо — благодаря доминированию их идей в СМИ и, как выразился один республиканский вип, "медийному огненному торнадо", рейтинг одобрения работы Трампа сейчас составляет около 40 процентов. Поэтому хозяин Белого дома решил воспользоваться возможностью и в выступлении перед нацией не просто развеять фейки (к такому стилю подачи информации от него все привыкли), а рассказать, чего добилась страна при его президентстве. Причем добилась вопреки сопротивлению либералов и трампоненавистников, которые вставляли ему палки в колеса.

Собственно, Трамп на цифрах доказал, какой он молодец. Объяснил, что с момента его прихода к власти было создано почти 2,4 миллиона новых рабочих мест (из них 200 тысяч в производственном секторе), что впервые после долгих лет стагнации начался рост заработной платы. Что безработица достигла минимального за 45 лет показателя (а безработица среди афроамериканцев и латиноамериканцев — привет демократам, за которые эти группы общества в основном голосовали — сейчас минимальная за все время существования подобных замеров). Рассказал об успехах в возврате американского бизнеса (Apple и Chrysler), а также в привлечении иностранных компаний (Mazda и Toyota, которые решили открыть завод в Алабаме — подарок тамошним жителям, 62 процента которых на выборах 2016 года отдали свои голоса Трампу). Особое внимание глава государства уделил своей налоговой реформе, популярно объяснив ее выгоду для бизнеса, среднего класса и небогатых американцев. Он, по сути, апеллировал к старой Америке и к старому американскому принципу — "тот, кто много работает, много и получает". Показал всем, что выполнил свое предвыборное обещание вернуть ту самую Америку, которую предыдущие президенты принесли в жертву глобализации и финансовому капиталу.

Более того, президент рассказал Городу и о своих ближайших планах. В частности, о готовности реализовать очередную масштабную экономическую инициативу. Трамп хочет провести через конгресс пакет законов по развитию инфраструктуры, предполагающий, кроме выделения на эти средства 1,5 триллиона долларов (естественно, не только из федерального бюджета), но и упрощение бумажной волокиты при строительстве или модернизации инфраструктурных объектов. "Мы за год построили Empire State Building, а сейчас нам нужно 10 лет на то, чтобы получить разрешение на строительство обычной дороги. Разве это не позор?" — вопрошал Трамп конгрессменов. И конгрессменам остается только соглашаться. Любопытно будет посмотреть на судьбу тех, кто решится выступить против этого популярного проекта, особенно накануне промежуточных выборов в конгресс.

Однако прежде Трамп намерен принять с конгрессом иммиграционную реформу. Американский президент пошел на уступку демократам, прописав в ней возможность легализации 1,8 миллиона нелегалов, которые прибыли в США детьми, — однако лишь в том случае, если эти люди "будут соответствовать определенным показателям в области образования и труда, а также продемонстрируют высокие моральные качества". В обмен же он получит финансирование строительства стены (содрать эти деньги с мексиканских властей, как и ожидалось, Трамп не смог), прекращение визовой лотереи (как говорит президент, пора переходить к отбору мигрантов на основе их достоинств и пользы для американского общества), а также прекращение практики "цепной миграции", когда прибывший тянет за собой с исторической Родины всю свою огромную семью с дядьями, кузенами и так далее. Теперь он может привезти лишь жену/мужа и детей. "В век терроризма визовая лотерея и цепная миграция создают риски, которые мы уже не можем себе позволить", — отмечает Трамп.

Что же касается мира, то тут все увидели повторение идей, высказанных в декабрьской Стратегии национальной безопасности и январской оборонной концепции. Упор на "жесткую силу" в ущерб "мягкой". Развитие ядерных сил. Отказ террористам в гражданских правах. Стремление продавливать противников (режимы-изгои, террористические группировки и противников в лице России и Китая), поскольку "слабость очевидно ведет к конфликту, тогда как не превзойденная никем сила является лучшим средством защиты").

Эксперты-международники могут с этим поспорить и напомнить Трампу, что за первый год его президентства он не смог так продавить ни КНДР (которая, судя по месту, отведенному ей в State of the Union, главный противник Вашингтона), ни Иран, ни Россию (она вообще лишь один раз упоминается во всем тексте) с Китаем. Однако позиция президента имеет свою логику. Трамп ограничен в проведении внешнеполитической "мягкой силы" как внутренним конфликтом в Штатах, так и неприятием его идей и воззрений глобалистскими лидерами Запада. Поэтому он и считает, что может решить все внешнеполитические вопросы угрозы жестко — да, решить временно, да, с потерей американской репутации и лидерства, но большее Трампу и не нужно.

Ни для кого не секрет, что хозяин Белого дома вообще выступает за минимизацию внешнеполитических обязательств Америки. Это основной столп его концепции America first — "Америка на первом месте".

Что ж, если он действительно намерен сворачивать американское лидерство, то для нас это хорошие новости. Главное, чтобы это происходило постепенно, с заменой Вашингтона на некоего "коллективного лидера", который будет разруливать мировые процессы. Однако очевидно, что подобные процессы не идут быстро — и такая трансформация произойдет уже после Трампа. Даже в том случае, если нынешний президент отсидит в Белом доме еще семь лет.