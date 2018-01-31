Ограбить Европу: зачем второй танкер с русским газом пускают в США

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Bloomberg со ссылкой на компанию Kpler SAS, отслеживающую движение грузовых судов, на днях сообщил о подготовке к отправлению в США второго танкера со сжиженным природным газом из России.

Ожидается, что в порту под Бостоном судно встанет под разгрузку уже к середине следующего месяца, приблизительно 15 февраля.

Что тут особенно любопытно.

Когда в предыдущий раз в США шел танкер с СПГ российского происхождения, это вызывало интерес скорее гуманитарно-политического, чем собственно экономического характера.

Все посмеялись, конечно, но поняли: случайность, так сложилось. В Бостоне были морозы, приходилось поднимать газ из подземных хранилищ. Следовательно, он на пике цены. Бывает. Французский танкер с русским газом вообще стал едва ли не первым грузом СПГ, доставленным за последние три года в США из какого бы то ни было иностранного государства.

Но в Дюнкерке стоит под загрузкой уже второй. И опять с русским газом.

И это уже немного другой расклад.

Имеет смысл послушать российского министра Новака, человека прагматичного, который в ответ на вопрос насчет газа с Ямала пояснил: он не испытывает никакой эйфории. Потому что сменившие ряд владельцев "молекулы еще российские, но газ уже не российский".

Дело НОВАТЭК — произвести и продать товар. А куда конкретно пойдет перекупленный несколько раз СПГ, российскому поставщику уже совершенно фиолетово, ибо свою часть работы на глобальном рынке он выполнил и деньги получил.

На мировом рынке СПГ, куда сейчас стратегически вышла Российская Федерация (до этого мы тоже осуществляли поставки, но таких циклопических мощностей, как на Ямале, у нас просто не было), существуют принципиально иные регуляторы. И другие правила игры, которые с выходом продукции НОВАТЭК на сцену меняют ситуацию кардинальным образом.

В существующей на сегодняшний день глобальной торговле сжиженным природным газом в конечном счете нет "политической составляющей". Как, кстати, и "нефтяной формулы цены".

Есть — по итогу — взаимоотношения продавца и покупателя (плюс как биржевых, так и внебиржевых посредников).

И есть так называемый "спот".

И вся "политическая составляющая" терминалов по разгрузке в Польше, Прибалтике, да где угодно, стремительно приближается к нулевой отметке. Потому что если "опосредованно русский" СПГ способен конкурировать с американскими "сланцами" на американских же рынках, то угадайте, что он с ними сделает в Европе, при куда более близком транспортном плече.

И это уже не теория. А самая что ни на есть практика.

А теперь самое смешное: понимают ли это американцы.

Да, конечно же, понимают. Что-что, а считать деньги в США умеют хорошо. В чем же тогда их интерес? Да именно в глобализации рынков газа.

Эта глобализация неизбежно приведет Европу к удорожанию энергоносителей: "споты" банально дороже традиционных многолетних "трубопроводных" контрактов. Более того, их цену можно искусственно краткосрочно регулировать через все те же фондовые механизмы.

И тут, во-первых, железно найдется место на глобальных рынках и "сланцевому" американскому СПГ, благо он на многое и не претендует.

Ну, а во-вторых, перерабатывающая промышленность США за счет как "налоговых реформ", так и более дешевой рабочей силы и менее социально-ориентированной экономики в целом при равных ценах на энергетическую составляющую просто вышибет с рынков своих главных конкурентов, а именно европейцев. Что полностью соответствует заявленной в недавнем Давосе "стратегии Трампа", где скрытым текстом читалось, что "воевать" и "договариваться" Трамп собирается с Китаем и Россией. А вот грабить, как всегда, придется "своих". И отнюдь не случайно и Меркель, и Макрон демонстративно покинули форум еще до выступления американского президента.

Им уже и без того было ясно, к чему он будет вести дело и о чем будет с их бизнесменами говорить. Хотите нормально жить — переносите ваши деньги и ваши производства в Америку.

Кстати, в этом с точки зрения американского бизнеса, яркий представитель которого — нынешний лидер США, нет вообще ничего нового. Они там всегда так себя и вели.