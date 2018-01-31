Ограбить Европу: зачем второй танкер с русским газом пускают в США

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Bloomberg со ссылкой на компанию Kpler SAS, отслеживающую движение грузовых судов, на днях сообщил о подготовке к отправлению в США второго танкера со сжиженным природным газом из России.
Ожидается, что в порту под Бостоном судно встанет под разгрузку уже к середине следующего месяца, приблизительно 15 февраля.
Что тут особенно любопытно.
Когда в предыдущий раз в США шел танкер с СПГ российского происхождения, это вызывало интерес скорее гуманитарно-политического, чем собственно экономического характера.
Все посмеялись, конечно, но поняли: случайность, так сложилось. В Бостоне были морозы, приходилось поднимать газ из подземных хранилищ. Следовательно, он на пике цены. Бывает. Французский танкер с русским газом вообще стал едва ли не первым грузом СПГ, доставленным за последние три года в США из какого бы то ни было иностранного государства.
Но в Дюнкерке стоит под загрузкой уже второй. И опять с русским газом.
И это уже немного другой расклад.
Имеет смысл послушать российского министра Новака, человека прагматичного, который в ответ на вопрос насчет газа с Ямала пояснил: он не испытывает никакой эйфории. Потому что сменившие ряд владельцев "молекулы еще российские, но газ уже не российский".
На мировом рынке СПГ, куда сейчас стратегически вышла Российская Федерация (до этого мы тоже осуществляли поставки, но таких циклопических мощностей, как на Ямале, у нас просто не было), существуют принципиально иные регуляторы. И другие правила игры, которые с выходом продукции НОВАТЭК на сцену меняют ситуацию кардинальным образом.
В существующей на сегодняшний день глобальной торговле сжиженным природным газом в конечном счете нет "политической составляющей". Как, кстати, и "нефтяной формулы цены".
Есть — по итогу — взаимоотношения продавца и покупателя (плюс как биржевых, так и внебиржевых посредников).
И есть так называемый "спот".
И это уже не теория. А самая что ни на есть практика.
А теперь самое смешное: понимают ли это американцы.
Да, конечно же, понимают. Что-что, а считать деньги в США умеют хорошо. В чем же тогда их интерес? Да именно в глобализации рынков газа.
Эта глобализация неизбежно приведет Европу к удорожанию энергоносителей: "споты" банально дороже традиционных многолетних "трубопроводных" контрактов. Более того, их цену можно искусственно краткосрочно регулировать через все те же фондовые механизмы.
И тут, во-первых, железно найдется место на глобальных рынках и "сланцевому" американскому СПГ, благо он на многое и не претендует.
Им уже и без того было ясно, к чему он будет вести дело и о чем будет с их бизнесменами говорить. Хотите нормально жить — переносите ваши деньги и ваши производства в Америку.
Кстати, в этом с точки зрения американского бизнеса, яркий представитель которого — нынешний лидер США, нет вообще ничего нового. Они там всегда так себя и вели.