Трамп убьет доллар, чтобы спасти Америку

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

"Администрация Дональда Трампа объявила неожиданную войну доллару", — пишет популярное американское издание Politico. С американскими журналистами можно согласиться, но никак нельзя сказать, что это неожиданность для тех, кто внимательно следит за американской экономикой, а не только за американской пропагандой.

На форуме в Давосе самые влиятельные фигуры экономического блока президентской администрации, глава казначейства США Стивен Мнучин и министр торговли Уилбурс Росс, открыто заявили о том, что Америке Трампа нужен и выгоден слабый доллар, чем спровоцировали немедленное снижение курса американской валюты на международных рынках.

Сам Трамп, явно раздосадованный столь резкой реакцией, постарался сохранить лицо и подчеркнул, что в конце концов, в каком-то светлом и неопределенном будущем, он хочет увидеть сильный доллар. Однако рынки пока ему не верят.

Действия администрации Трампа на валютном фронте продиктованы самой логикой его президентской программы. Сильный доллар обессмысливает любые попытки вернуть в США производство товаров или услуг, которым предстоит конкурировать на мировом рынке, поскольку они там будут просто никому не нужны из-за слишком высокой стоимости. Более того: дорогой доллар делает импорт китайских и европейских товаров в США еще более выгодным, а вывод производственных мощностей за рубеж — желанным. Конечно, против дешевого импорта можно ввести запретительные тарифы, но ответные меры ЕС, Китая и других стран нанесут как минимум симметричный ущерб американским экспортерам.

Помимо этого, повышение долларовых процентных ставок Федеральной резервной системы США, то есть главный драйвер роста курса доллара в отношении других валют, вполне может спровоцировать схлопывание пузырей на американских финансовых рынках, а также вызвать серьезнейшие проблемы для американских корпораций, которые еще сохранили производство в США и уже привыкли к очень дешевым долларовым кредитам.

Именно поэтому глава американского казначейства Стивен Мнучин заявил в Давосе: "Очевидно, что более слабый доллар — это хорошо для нас, так как он связан с торговлей и другими возможностями". И добавил, что в краткосрочной перспективе ценность доллара "вообще не вызывает беспокойства" у администрации Белого дома.

Впрочем, еще в ноябре прошлого года наши читатели уже знали, что так и будет. В качестве доказательства можно привести опорный тезис статьи "Трамп и Медведев ушатывают доллар":

"Дональд Трамп, видимо, решил сломать так называемый "долларовый пылесос", на который многие американские эксперты возлагали большие надежды в плане сохранения глобального доминирования валюты и подавления развивающихся экономик Китая, России, Ирана и других стран. Суть "долларового пылесоса" заключалась в быстром повышении процентной ставки в США, что должно было привести к резкому оттоку капитала с развивающихся рынков в Америку, укрепить курс доллара по отношению к другим валютам и, соответственно, спровоцировать валютные кризисы в таких странах, как Россия".

Для администрации Трампа переход на политику слабого доллара — это вынужденное решение, и его критики справедливо указывают на то, что оно будет иметь для США крайне неприятные внешнеполитические последствия. Справедливости ради нужно признать, что в качестве инструмента борьбы с китайским импортом (который становится дороже по мере девальвации доллара) и нанесения определенного ущерба экспортно ориентированной экономике Китая политика слабого доллара вполне эффективна, но этот позитив с лихвой компенсируется негативом на других геополитических фронтах. Аналитики флагманского бизнес-издания США The Wall Street Journal указывают на очевидный минус стратегии Трампа: "Американцы закупаются за границей, потому что другие страны производят вещи, которые желанны или нужны американцам. <…> Товары, такие как нефть и медь, торгуются в долларах, а значит, слабый доллар предполагает больше долларов за эти товары. Это хорошо для диктаторов в таких местах, как Венесуэла. Для американцев это не очень хорошо ".

Легко заметить, что та же логика событий, о которой пишут журналисты The Wall Street Journal, предусматривает определенный позитив для России. Если так продолжится, то через некоторое время Трампа обвинят в том, что он занимается девальвацией доллара для поддержки Владимира Путина и его проекта превращения России в энергетическую сверхдержаву.

Нельзя сказать, что у администрации президента США нет плана — он есть. Однако его реализация потребует невероятной ловкости, многочисленных ошибок оппонентов и очень большой доли удачи. Окружение Трампа, в котором роль главного экономического "мозга" играет бывший высокопоставленный сотрудник банка "Голдман Сакс" Стивен Мнучин, не испытывает иллюзий насчет последствий длительной политики слабого доллара, которая строится на сверхнизких процентных ставках. Образно говоря, экономика, которую нашпиговывают дешевыми деньгами, превращается в сборище корпораций, работающих по образцу "Тесла моторс" — корпорации, которая систематически генерирует только убытки, зато производит оглушительные пиар-кампании и организует себе все новые и новые заимствования у инвесторов, готовых вложиться в любой "финансовый мусор" в надежде получить хоть какую-то отдачу на свои слабеющие доллары. Проблема в том, что главный пункт экономического плана Трампа — массированная программа инфраструктурных инвестиций — требует срочного привлечения одного триллиона долларов, который, скорее всего, придется брать в долг . Помимо этого, налоговая реформа Трампа довольно быстро увеличит госдолг США еще на один триллион долларов . И это все не считая тех заимствований, которые казначейство постоянно делает просто для того, чтобы американская государственная машина работала, в Белом доме горел свет, а солдаты Армии США получали зарплату. Как известно, долги, особенно сверхкрупные, желательно набирать в слабеющей валюте, однако в случае Штатов желательность практически превращается в необходимость. Судя по комментариям самого Трампа и уточнениям главного казначея США Стивена Мнучина, они надеются на то, что после "починки" американской экономики, когда восстановится инфраструктура и дешевые американские товары потеснят китайские, после возвращения производства транснациональных компаний в США и после того, как рекордный госдолг можно будет фактически списать с помощью девальвации, — после всего этого можно будет без проблем вернуть сильный доллар, закончив оздоровление своей экономики и добив геополитических оппонентов "долларовым пылесосом".

Как выразился Стивен Мнучин, "в долгосрочной перспективе сила доллара заключается в силе американской экономики и в том, что доллар был, есть и будет главной мировой резервной валютой".

Говорят, что наглость — это второе счастье, но в случае администрации Трампа можно смело заявлять о наглости как о главной духовной скрепе американского политического истеблишмента. Однако даже эксперты, опрошенные американскими деловыми СМИ, указывают на минусы такого подхода. Джим О'Салливан, аналитик High Frequency Economics, сообщил в интервью Politico, что "есть риск своими заявлениями не только ослабить доллар, но еще и отговорить людей от покупки американских акций и облигаций. <…> Это настоящая игра с огнем". Известный аналитик Дик Бовэ из инвестбанка Vertical Group выразился еще жестче: "Иностранцы не будут финансировать американский госдолг, если политика США заключается в деградации стабильности доллара"

То самое светлое американское завтра, с сильной экономикой и сильным долларом, о котором твердят Трамп и его миньоны, может не наступить никогда. По большому счету, тут все зависит не от США, а от того, насколько быстро и эффективно геополитические оппоненты или конкуренты Вашингтона, а сейчас в эти две категории можно записать почти весь мир, включая даже Евросоюз, смогут вытеснить доллар из мировой торговли и лишить его статуса "главной валюты международных резервов".

Судя по тому, что Бундесбанк решил вернуть свое золото из США и закупать юань в свои золотовалютные резервы, и по тому, с какой скоростью Россия и Китай наращивают золотые запасы, — этот процесс уже начался.