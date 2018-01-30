Трамп убьет доллар, чтобы спасти Америку

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
"Администрация Дональда Трампа объявила неожиданную войну доллару", — пишет популярное американское издание Politico. С американскими журналистами можно согласиться, но никак нельзя сказать, что это неожиданность для тех, кто внимательно следит за американской экономикой, а не только за американской пропагандой.
На форуме в Давосе самые влиятельные фигуры экономического блока президентской администрации, глава казначейства США Стивен Мнучин и министр торговли Уилбурс Росс, открыто заявили о том, что Америке Трампа нужен и выгоден слабый доллар, чем спровоцировали немедленное снижение курса американской валюты на международных рынках.
Сам Трамп, явно раздосадованный столь резкой реакцией, постарался сохранить лицо и подчеркнул, что в конце концов, в каком-то светлом и неопределенном будущем, он хочет увидеть сильный доллар. Однако рынки пока ему не верят.
Именно поэтому глава американского казначейства Стивен Мнучин заявил в Давосе: "Очевидно, что более слабый доллар — это хорошо для нас, так как он связан с торговлей и другими возможностями". И добавил, что в краткосрочной перспективе ценность доллара "вообще не вызывает беспокойства" у администрации Белого дома.
Впрочем, еще в ноябре прошлого года наши читатели уже знали, что так и будет. В качестве доказательства можно привести опорный тезис статьи "Трамп и Медведев ушатывают доллар":
"Дональд Трамп, видимо, решил сломать так называемый "долларовый пылесос", на который многие американские эксперты возлагали большие надежды в плане сохранения глобального доминирования валюты и подавления развивающихся экономик Китая, России, Ирана и других стран. Суть "долларового пылесоса" заключалась в быстром повышении процентной ставки в США, что должно было привести к резкому оттоку капитала с развивающихся рынков в Америку, укрепить курс доллара по отношению к другим валютам и, соответственно, спровоцировать валютные кризисы в таких странах, как Россия".Для американцев это не очень хорошо".
Легко заметить, что та же логика событий, о которой пишут журналисты The Wall Street Journal, предусматривает определенный позитив для России. Если так продолжится, то через некоторое время Трампа обвинят в том, что он занимается девальвацией доллара для поддержки Владимира Путина и его проекта превращения России в энергетическую сверхдержаву.придется брать в долг. Помимо этого, налоговая реформа Трампа довольно быстро увеличит госдолг США еще на один триллион долларов. И это все не считая тех заимствований, которые казначейство постоянно делает просто для того, чтобы американская государственная машина работала, в Белом доме горел свет, а солдаты Армии США получали зарплату. Как известно, долги, особенно сверхкрупные, желательно набирать в слабеющей валюте, однако в случае Штатов желательность практически превращается в необходимость. Судя по комментариям самого Трампа и уточнениям главного казначея США Стивена Мнучина, они надеются на то, что после "починки" американской экономики, когда восстановится инфраструктура и дешевые американские товары потеснят китайские, после возвращения производства транснациональных компаний в США и после того, как рекордный госдолг можно будет фактически списать с помощью девальвации, — после всего этого можно будет без проблем вернуть сильный доллар, закончив оздоровление своей экономики и добив геополитических оппонентов "долларовым пылесосом".
Как выразился Стивен Мнучин, "в долгосрочной перспективе сила доллара заключается в силе американской экономики и в том, что доллар был, есть и будет главной мировой резервной валютой"."Иностранцы не будут финансировать американский госдолг, если политика США заключается в деградации стабильности доллара".
То самое светлое американское завтра, с сильной экономикой и сильным долларом, о котором твердят Трамп и его миньоны, может не наступить никогда. По большому счету, тут все зависит не от США, а от того, насколько быстро и эффективно геополитические оппоненты или конкуренты Вашингтона, а сейчас в эти две категории можно записать почти весь мир, включая даже Евросоюз, смогут вытеснить доллар из мировой торговли и лишить его статуса "главной валюты международных резервов".
Судя по тому, что Бундесбанк решил вернуть свое золото из США и закупать юань в свои золотовалютные резервы, и по тому, с какой скоростью Россия и Китай наращивают золотые запасы, — этот процесс уже начался.