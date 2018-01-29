Россия и Китай создадут Полярный шелковый путь

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Видимо, как шутят в интернетах, "Путин что-то такое знал".
И вот в опубликованной в минувшую пятницу Госсоветом КНР первой "Белой книге" по политике Китая в Арктике — прямое и недвусмысленное заявление. Китай намерен "совместно с другими государствами" создать морские торговые пути в Арктическом регионе в рамках инициативы "Полярный шелковый путь".
Какое тут единственно возможное "другое государство" имеет место быть — объяснять, видимо, никому не стоит. Достаточно просто открыть географическую карту. Есть, конечно, еще США и Канада — но они к идее "Шелкового пути" отношения не имеют. А Норвегия сама по себе не представляет значимой ценности в рамках китайского мегапроекта.
Почему у Китайской Народной Республики имеется интерес к Северному морскому пути? Потому, предположим, что любые другие трансъевразийские морские перевозки с точки зрения долгосрочной перспективы могут оказаться крайне нестабильными, прежде всего в плане безопасности.
Да и их, возможных маршрутов, в принципе, не так уж и много.
Другой потенциальный маршрут, через Центральную Америку — будь то существующий Панамский или гипотетический пока Никарагуанский канал, — также не совсем рационален, но уже по другим причинам. Им имеет смысл пользоваться при азиатско-американской торговле, которую также планируется развивать, а "чесать левой ногой за правым ухом" прагматичным китайцам не столь интересно. Равно как и вести свои торговые пути в Европу по древнему маршруту Васко да Гамы, огибая мыс Доброй Надежды.
Следовательно, по-настоящему стратегический, долгосрочный интерес могут вызывать только два оставшихся полярных маршрута.
И есть наш Северный морской путь, что куда более логично и привлекательно для наших стратегически мыслящих соседей из КНР.
Для нас же, в свою очередь, деятельное участие китайских товарищей в освоении Северного морского пути привлекательно не только и не столько в виде возможных инвестиций. Для нас китайцы тут прежде всего интересны с точки зрения постоянных "приобретателей услуг": от нашего ледокольного флота до портовой перевалки. И это абсолютно правильно, ибо в "услугах" СМП, конечно, будут заинтересованы и японцы, и корейцы, и Вьетнам. И, разумеется, страны Евросоюза.
И отнюдь не случайно еще в конце прошлого года российские и китайские ученые-кораблестроители договорились вместе разрабатывать новые арктические технологии исследования океана, моделирования ледовых нагрузок и анализа прочности судов. Соглашение об этом в декабре прошлого года было подписано в Петербурге представителями Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и Китайского исследовательского центра по судостроению.
Это, вероятно, только первые шаги.
Китай ведь заинтересован не только в транзите, но и в совместном с Российской Федерацией (а без нас тут никак) освоении природных богатств Арктики. А мы, в свою очередь, кровно заинтересованы в развитии арктической инфраструктуры: регион этот весьма богатый, но, что называется, сложный.
И поэтому то, что и власти Российской Федерации, и власти Китайской Народной Республики приблизительно одинаково видят необходимость кооперации в освоении этого региона — очень хороший знак. Добрососедство и совместные интересы — лучший способ налаживания сотрудничества, причем далеко не только в "арктических областях".
Впрочем, не нужно никакого шапкозакидательства и преждевременных радостных реляций. Китайцы — надежные, но, что называется, очень сложные партнеры.
Впрочем, и мы не так уж просты. Пока опыт сотрудничества внушает оптимизм.