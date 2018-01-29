США допрыгались: санитарный кордон наоборот

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Россия пятнадцатый год (если считать от первого "цветного" переворота на постсоветском пространстве — в 2004 году в Грузии) ведет упорную борьбу с Соединенными Штатами. За это время даже родился термин "гибридная война": это когда вроде бы мирные отношения между государствами не нарушены, войска из казарм не выводились, но на деле война на уничтожение невоенными средствами ведется, причем не менее эффективно, чем военными.
О причинах подобной принципиальности за последние годы писали часто и многие. Если сформулировать коротко, Америка боялась не столько военно-политического возрождения России (в США были уверены, что их абсолютное военное превосходство сохранится как минимум до 2050-х годов), сколько создания единого торгово-экономического пространства Большой Евразии. Китай, Россия, Евросоюз, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток — это 3/4 населения планеты, огромные рынки, высокие технологии, неограниченные запасы природных ископаемых.
Соединенные Штаты боролись с идеей единой Евразии и попытками ее воплощения долго и упорно. Но идеи эти были настолько очевидны и перспективны, что возникали вновь и вновь. Их высказывали и де Голль, и Путин, и Си Цзиньпин, да и многие другие тоже.
В конечном итоге в Вашингтоне пришли к простому решению, лежащему на поверхности еще с середины 1970-х годов. Для того чтобы не допустить торгово-экономического объединения евразийских стран, необходимо блокировать соединяющие их торговые пути.
США в свое время пытались блокировать советско-европейскую сделку "газ — трубы" не менее активно и упорно, чем боролись против российских проектов морских газопроводов, доставляющих газ непосредственно западноевропейскому потребителю, без восточноевропейского транзита. Уже тогда они осознавали, чем им грозит выход на европейский рынок дешевого (по сравнению с ближневосточным) советского, а затем российского газа. Но не помогли ни атлантическая солидарность, ни даже продолжавшаяся до середины 1980-х борьба двух систем. Предложение было слишком заманчивым, и с тех пор доля российского газа на европейском рынке только увеличивается.
Понимая, что добиться от европейских политиков (зависимых от США, но и от европейского бизнеса тоже) отказа от российского газа в пользу более дорогих энергоносителей из контролировавшейся на тот момент Вашингтоном и его союзниками зоны Персидского залива практически невозможно, Штаты попытались создать для российско-европейского сотрудничества якобы объективные преграды.
Об этом, в частности о проекте польского "Междуморья", справедливо названного новым изданием санитарного кордона, который был призван отделить Россию от Европы уже не идеологически, а экономически, тоже достаточно много писали. Идея, реализуемая Вашингтоном, была проста и эффективна. Необходимо создать между Россией и Европой пояс враждебных стран, закрыть все существующие маршруты поставок, развязать экономические войны, которые нарушат ритмичность поставок и заставят Европу искать более надежного поставщика энергоносителей.
Поэтому Штатам было по большому счету все равно, сформируются ли в Сирии и на Украине устойчивые проамериканские режимы или по ним продолжат рыскать банды бандеровцев и бармалеев. Второй вариант решает проблему блокирования торговых путей не менее надежно, но с куда меньшими затратами. Через Сомали прокладывать торговые пути никому в голову не придет, а платить за содержание местного режима ничего не надо — он существует на подножном корму.
Как только в 2019 году заработают обе ветки "Турецкого потока" и вторая очередь "Северного потока", эту задачу можно будет считать решенной.
В результате сирийской кампании, а также терпеливой дипломатической работы с турками и немцами Россия оставила американцам лишь лохмотья от их санитарного кордона. Десятки миллиардов долларов были вложены в создание и поддержание русофобских режимов зря. Теперь Россия и ее союзники контролируют не только все сухопутные, но и значительную часть морских торговых путей между Европой и Азией. Европейцы, а затем пришедшие им на смену американцы не допускали утраты контроля над этими путями с конца XV века.
В любом случае за транзит по этому газопроводу придется отвечать уже Европейскому союзу. А вот судьба самой трубы будет полностью зависеть от России. Потому что, как показал всем украинский опыт, пустая труба, без газа, — уже не богатство, а бремя. То есть все европейские страны, получающие российский газ, все европейские компании, которые включены в систему поставок и зарабатывают на этом, все государства, через чью территорию пойдет собственно еэсовский газопровод, все страны, где созданы европейские газовые хабы, ориентированные на распределение российского газа, превращаются в партнеров России.
В Вашингтоне не учли, что в политике, как в физике, всякое действие вызывает равное по силе и противоположно направленное противодействие. Пытаясь выстроить антироссийский санитарный кордон в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, американцы в результате потеряли Ближний Восток, а санитарный кордон против них уже выстраивается в Западной и Центральной Европе. Причем делается это на самой прочной основе — на финансово-экономическом интересе.