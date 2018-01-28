Возвращение СуперСильвио: Берлускони поведет Италию из Европы

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Европа с интересом ждет итогов парламентских выборов в Италии, назначенных на март 2018 года. И журналисты уже готовят наброски статей, где будут рассказывать об очередном поле боя, выигранном "русскими хакерами".

А как же иначе, когда на выборах (по всем оценкам) убедительную победу одержат партии, которые можно назвать "пророссийскими"? Например, первое место уверенно берут местные популисты из "5 звезд", которые наберут порядка трети голосов. В программе этой партии есть и снижение роли Италии в НАТО, и "немедленное снятие санкций с России".

Да, вряд ли эти пункты будут реализованы. Все мастерство хакеров — российских, китайских и даже северокорейских — не поможет движению под руководством Луиджи Ди Майо взять власть. Ведь хакеры до сих пор не научились менять сознание людей. "Даже если партия займет первое место на выборах, вряд ли она сможет сформировать правительство. С ними просто не захотят вступать в коалицию, поскольку считают "5 звезд" сборищем дилетантов-популистов, которые в политике ничего не понимают", — пояснил РИА Новости итальянский журналист Марк Бернардини. "По сути, "5 звезд" — это сборище гражданских активистов без управленческого опыта и без конструктивной программы, — говорит программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов. — Основатель движения Пеппе Грилло начинал свою кампанию с лозунга "Идите все в задницу". Нынешний лидер также сидит в парламенте, ничего не делает и всех критикует. Да и сами они не хотят ни с кем вступать в коалицию".

На втором же месте с порядка 30% голосов финиширует условный правоцентристский альянс, состоящий из нескольких партий (все они пойдут на выборы по отдельности, однако потом суммируют свои мандаты). Основных политических сил там две. С первой — североитальянскими сепаратистами из Лиги Севера — все было понятно уже давно. Лига признает переход Крыма в состав России (мечтая, что в перспективе можно будет отделить и регионы Северной Италии от "воровки-Рима" и "южных нахлебников" — прошедшие в октябре консультативные референдумы в Венето и Ломбардии дали 98 и 95% проголосовавших "за" при явке соответственно 57 и 40%). Кроме того, лидеры партии симпатизируют российскому президенту. "Нам стало бы жить лучше, если бы у нас в Италии был Путин", — говорит лидер "Лиги" Маттео Сальвини.

Что же касается второй партии — "Вперед, Италия" — то ее новый старый руководитель вообще является чуть ли не самым близким другом Путина в Европе. Речь, конечно, идет об эпатажном Сильвио Берлускони, который возродился из политического небытия и снова — в свой-то 81 год — стал самым перспективным итальянским лидером.

Как СуперСильвио это удалось? Эксперты выделяют две причины. Во-первых, никто не отменял харизму Берлускони, которую он сумел пронести через всю свою политическую карьеру. "Когда он появился на политической арене в 1994 году, то это был эффект Трампа — крупный бизнесмен-олигарх, далекий от политики, решил встать во главе страны. И Италия с тех пор разделилась. Половина страны относилась к Берлускони позитивно (например, малый и средний бизнес, который является важнейшей частью итальянского общества), а половина — тот же образованный класс — люто ненавидели", — говорит Олег Барабанов. Поэтому даже в самые тощие с точки зрения позитива годы у Берлускони сохранялась своя весьма широкая группа симпатизантов.

Однако его харизмы было недостаточно для возрождения. "Любой итальянец хотел бы быть на месте Берлускони в личном плане, но при этом не разделяет его поступков с юридической точки зрения", — говорит Марк Бернардини. За эти проступки против Берлускони на протяжении его карьеры возбуждали более полусотни расследований и уголовных дел, одно из которых — за налоговые нарушения — было доведено до окончательного обвинительного вердикта.

Сегодня этот человек оказался снова востребован итальянским обществом — просто потому, что в Италии возник вакуум лидерства. Ни один традиционный политик не мог противостоять популистам из "5 звезд", играющим на явно протестных настроениях итальянского электората (и они усиливаются, особенно среди молодежи). Сейчас на избирательные участки приходит "поколение Евро" — родившиеся в 1999 году люди, которые, по выражению издания Politico, "не видели с детства ничего, кроме политических и экономических кризисов, а также политиков, не способных их исправить". Они наблюдали лишь стагнирующую экономику и госдолг Италии объемом 130% ВВП. Это второй показатель после Греции, однако в абсолютных цифрах это 2,3 триллиона евро (а не жалкие греческие 320 миллиардов).

И на этом фоне электорат серьезно недоволен работой правительства, возглавляемого левоцентристской Демократической партией. "Маттео Ренци и сменивший его в конце 2016 года Паоло Джентилони проводили евроцентричную политику, поддерживали интересы Евросоюза. Что же касается правого спектра, то политики, которые пришли на место Берлускони (Анджелино Альфано и другие), попросту вступили в коалицию с Ренци и разочаровали свой электорат. Они утратили кредит доверия, и Берлускони вылез на фоне этого провала", — говорит Олег Барабанов.

Ситуацию усугубляет кризис с беженцами, точнее, его публичное восприятие. Математически нынешние власти проблему решают. Под руководством министра внутренних дел Марко Миннити Италия приняла целый ряд антииммигрантских законов. Кроме того, министр провел успешную "Пустынную дипломатию" — то есть договорился с ливийскими "полевыми командирами" о том, чтобы те сами ограничивали поток африканских беженцев, идущий через территорию страны, а также помог восстановить ливийскую береговую охрану. Международные правозащитные организации были в бешенстве (всем понятно, как ливийцы относятся к мигрантам), однако для Апеннин результат налицо — если в 2016 году Италия приняла почти 180 тысяч беженцев, то в 2017 году их число сократилось до 120 тысяч. К сожалению для правящей Демпартии, на подсознательном уровне итальянцы все равно ощущают опасность. Более того, в Италии распространено мнение о том, что Европа (которую так слушаются демократы) бросила ее наедине с кризисом.

Конечно, при любом раскладе Берлускони не может занять пост премьер-министра. Из-за судебного приговора он лишен права занимать госдолжности до конца 2019 года. Он уже подал в ЕСПЧ просьбу отменить вердикт, однако вряд ли вопрос будет решен до выборов. Однако уже очевидно, что именно СуперСильвио будет "серым кардиналом", который и будет назначать премьер-министра.

Есть два вероятных сценария развития ситуации на выборах. Первый — правоцентристы выступают успешно, подбирают еще несколько региональных партий и получают достаточно голосов (специфика итальянского избирательного законодательства в том, что для победы можно получить менее 50%) для формирования правительства. Второй — они выступают не очень успешно и формируют новую коалицию с левоцентристами из Демократической партии (которую на выборы снова поведет Ренци), однако в этот раз станут в ней старшими партнерами, поскольку получат больше голосов избирателей.

Россия не имеет ничего против Демократической партии — ее лидеры позитивно относятся к Москве и публично выступают за нормализацию отношений с РФ. Однако при всемэтом Кремлю выгоден первый вариант коалиции. Хотя бы потому, что при этом раскладе Италия может в российском вопросе перейти от слов к делу.

Конечно, Берлускони хоть и друг Путина, но табачок у них все-таки врозь. При обычных раскладах СуперСильвио не стал бы нарушать партийную дисциплину в Евросоюзе. Однако сейчас эту дисциплину в отношении него нарушает сам ЕС.

Ни для кого не секрет, что партнеры Берлускони из Лиги Севера выступают с идеей выхода из Еврозоны. "Через секунду после того, как лига получит власть, она предпримет все возможные подготовки к нашему валютному суверенитету. Это вопрос национальной безопасности", — уверяет пресс-секретарь Лиги Севера Клаудио Борги. Берлускони, конечно, всех успокаивает — по его словам, выход Италии из Еврозоны "невозможен и нежизнеспособен для итальянской экономики". И, судя по всему, даже при приходе правой коалиции никакого выхода не будет. Если лишь 56% избирателей Лиги Севера хотят выходить из ЕС, то у "Вперед, Италия" их всего 29% (больше всех у "5 звезд" — 68%). Однако в Евросоюзе посчитали нужным все равно высказать свое мнение в хамской форме. Еврокомиссар по экономике и финансовым делам Пьер Московичи заявил, что ему бы хотелось видеть по итогам мартовских выборов "проевропейское правительство" в Италии. Берлускони это не понравилось. "Было бы хорошо, если бы представители ЕС воздержались от вмешательства в избирательную кампанию. Итальянцы — мудрые и взрослые люди, которые хорошо знают, как совершать ответственный выбор без опеки Брюсселя", — отметил политик.

Судя по всему, таких "мнений" будет еще больше, и умеренность Берлускони тут не поможет — в Брюсселе его просто не любят. ЕС активно в 2012-2013 годах вел кампанию за свержение Берлускони и, вероятно, станет делать это сейчас. Берлускони, возможно, будет отвечать — и некоторые его ответные действия могут оказаться вполне позитивными для нашей страны.