Саакашвили борется с Порошенко: почему возмущен Израиль

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Последние недели отмечены важными вехами в мировом восприятии глорификации нацизма на Украине. На этот раз понимание ситуации продемонстрировали Израиль и Польша.

В израильском официальном государственном отчете о проявлениях ненависти на почве антисемитизма в разных странах мира Украина выделена как носитель особо мрачных тенденций. В документе, представленном правительству министром по делам диаспоры Нафтали Беннетом (второй по влиятельности израильский политик, глава партии "Еврейский дом", а также министр просвещения), дается подробное описание акций вандализма в отношении еврейских учреждений и памятников жертвам нацизма на Украине, а также весомая аналитика происходящего.

В отчете прямо говорится о бездействии властей Украины при хулиганских нападениях на почве юдофобии. К израильтянам пришло понимание истинных масштабов ксенофобии на Украине. Там постоянно приписывают еврейство даже чистым украинцам для того, чтобы их таким образом опорочить. Достаточно сказать, что в евреи определили президента Порошенко и бывшего премьера Яценюка — не слишком любимых украинцами персонажей. В израильских документах рассказывается, как небылицы такого рода использовались Михаилом Саакашвили в его борьбе против Порошенко. Это не было личной инициативой бывшего президента Грузии, но его сторонники постоянно прибегали к подобным "аргументам".

© AFP 2018 / Genya Savilov Активисты различных националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве, Украина. 1 января 2018 © AFP 2018 / Genya Savilov Активисты различных националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве, Украина. 1 января 2018

Особо отмечена деятельность пресловутого "министра памяти" Володимира Вятровича — как пример целенаправленной государственной политики глорификации нацистских преступников. В Иерусалиме начали обращать внимание на то, что речь идет не о разрозненных инцидентах, но о последствиях государственной политики героизации худших извергов Второй мировой войне. В отчете приводится пример нацистского марша в честь Бандеры в Киеве и открытие памятника Петлюре в Виннице.

Как известно, Бандера и Шухевич были объявлены героями Украины президентским указом, а Верховная рада проголосовала за закон, по которому все преступники ОУН-УПА признаны не подлежащими критике героями. Когда такие чудовищные решения принимаются не подзаборными маргиналами, а государственными и правительственными органами, вся страна превращается в жертву преступной идеологии. Ее олицетворяют бесчисленные памятники преступникам и улицы с площадями, оскверненные их именами.

Надо сказать, что израильский Кнессет продемонстрировал понимание положения дел на Украине еще четыре с половиной года назад, когда 62 депутата (из 120) выразили свою озабоченность героизацией нацизма, а также юдофобией и русофобией. Теперь и правительство Израиля называет вещи своими именами.

Тем временем Польша обратилась в Совет Безопасности ООН с проектом резолюции о признании актов геноцида со стороны украинских националистов против поляков в годы войны. Польша дождалась окончания пребывания Украины в составе постоянных членов СБ ООН и представила документ, в котором говорится о необходимости активного пресечения восхваления нацизма, об укреплении принципов исторической справедливости и ответственности украинских властей за преступления, совершенные украинскими националистами во время Второй мировой войны.

Поляки выражают серьезную озабоченность тем, что украинское правительство поддерживает националистов, проводивших в годы войны этнические чистки. Особенно важно требование Польши запретить следующие неонацистские организации на Украине: ОУН*, УНА-УНСО*, С14, СНА, ВО Тризуб им. Степана Бандеры*, УНС*, а также подвергнуть их членов уголовному преследованию.

Ни Польша, ни Израиль не состоят ни в какой пророссийской коалиции. Однако мы можем зафиксировать две важнейших и не согласованных манифестации неравнодушия к политической болезни Украины.

Вероятно потому, что и в Израиле, и в Польше помнят: не бывает нацистов только против русских.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.