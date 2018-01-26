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Саакашвили борется с Порошенко: почему возмущен Израиль

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Реакция на события на Украине. Январь 2018 (86)
13:0126.01.2018
(обновлено: 13:19 26.01.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкБывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили. Архивное фотоБывший губернатор Одесской области Украины и лидер политической партии Рух нових сил Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Последние недели отмечены важными вехами в мировом восприятии глорификации нацизма на Украине. На этот раз понимание ситуации продемонстрировали Израиль и Польша.

В израильском официальном государственном отчете о проявлениях ненависти на почве антисемитизма в разных странах мира Украина выделена как носитель особо мрачных тенденций. В документе, представленном правительству министром по делам диаспоры Нафтали Беннетом (второй по влиятельности израильский политик, глава партии "Еврейский дом", а также министр просвещения), дается подробное описание акций вандализма в отношении еврейских учреждений и памятников жертвам нацизма на Украине, а также весомая аналитика происходящего.

В отчете прямо говорится о бездействии властей Украины при хулиганских нападениях на почве юдофобии. К израильтянам пришло понимание истинных масштабов ксенофобии на Украине. Там постоянно приписывают еврейство даже чистым украинцам для того, чтобы их таким образом опорочить. Достаточно сказать, что в евреи определили президента Порошенко и бывшего премьера Яценюка — не слишком любимых украинцами персонажей. В израильских документах рассказывается, как небылицы такого рода использовались Михаилом Саакашвили в его борьбе против Порошенко. Это не было личной инициативой бывшего президента Грузии, но его сторонники постоянно прибегали к подобным "аргументам".

Празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Как Украина стала лидером по антисемитизму
Особо отмечена деятельность пресловутого "министра памяти" Володимира Вятровича — как пример целенаправленной государственной политики глорификации нацистских преступников. В Иерусалиме начали обращать внимание на то, что речь идет не о разрозненных инцидентах, но о последствиях государственной политики героизации худших извергов Второй мировой войне. В отчете приводится пример нацистского марша в честь Бандеры в Киеве и открытие памятника Петлюре в Виннице.

© AFP 2018 / Genya SavilovАктивисты различных националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве, Украина. 1 января 2018
© AFP 2018 / Genya Savilov
Активисты различных националистических партий во время митинга в честь 109-летия Степана Бандеры в Киеве, Украина. 1 января 2018

Как известно, Бандера и Шухевич были объявлены героями Украины президентским указом, а Верховная рада проголосовала за закон, по которому все преступники ОУН-УПА признаны не подлежащими критике героями. Когда такие чудовищные решения принимаются не подзаборными маргиналами, а государственными и правительственными органами, вся страна превращается в жертву преступной идеологии. Ее олицетворяют бесчисленные памятники преступникам и улицы с площадями, оскверненные их именами.

Надо сказать, что израильский Кнессет продемонстрировал понимание положения дел на Украине еще четыре с половиной года назад, когда 62 депутата (из 120) выразили свою озабоченность героизацией нацизма, а также юдофобией и русофобией. Теперь и правительство Израиля называет вещи своими именами.

Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России). Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Европа: фашизм нормален, если он украинский
Тем временем Польша обратилась в Совет Безопасности ООН с проектом резолюции о признании актов геноцида со стороны украинских националистов против поляков в годы войны. Польша дождалась окончания пребывания Украины в составе постоянных членов СБ ООН и представила документ, в котором говорится о необходимости активного пресечения восхваления нацизма, об укреплении принципов исторической справедливости и ответственности украинских властей за преступления, совершенные украинскими националистами во время Второй мировой войны.

Поляки выражают серьезную озабоченность тем, что украинское правительство поддерживает националистов, проводивших в годы войны этнические чистки. Особенно важно требование Польши запретить следующие неонацистские организации на Украине: ОУН*, УНА-УНСО*, С14, СНА, ВО Тризуб им. Степана Бандеры*, УНС*, а также подвергнуть их членов уголовному преследованию.

© РИА Новости / Александр МазуркевичПерейти в фотобанкВетераны "Украинской повстанческой армии " (УПА)* отпраздновали "День Героев" во Львове
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
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Ветераны "Украинской повстанческой армии " (УПА)* отпраздновали "День Героев" во Львове

Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Аксенов призвал признать преступной идеологию украинского нацизма
Ни Польша, ни Израиль не состоят ни в какой пророссийской коалиции. Однако мы можем зафиксировать две важнейших и не согласованных манифестации неравнодушия к политической болезни Украины.

Вероятно потому, что и в Израиле, и в Польше помнят: не бывает нацистов только против русских.

*Экстремистские организации, запрещенные в России.

 

 

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