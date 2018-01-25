Большая спецоперация: российских пенсионеров сделают нефтяными шейхами

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
Выступления чиновников и бизнесменов из России на Всемирном экономическом форуме в Давосе редко привлекают внимание широкой российской аудитории, однако нет правил без исключений. Благодаря стараниям СМИ, мы узнали, что российские пенсионные фонды "присматриваются" к участию в первичном публичном размещении акций государственной саудовской нефтекомпании Aramco. Это привело к началу довольно эмоциональной и не всегда рациональной сетевой дискуссии о том, допустимо ли таким образом тратить пенсионные накопления, а также о перспективах тех пенсионеров, которые станут опосредованными "акционерами" арабского нефтяного гиганта.
В качестве невольного инициатора споров о допустимости и желательности инвестиций пенсионных денег в арабское нефтяное IPO выступил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В интервью агентству Рейтер он заявил: "Мы видим значительный интерес от пенсионных фондов России к IPO Aramco, а также от наших китайских партнеров". И в то же время подчеркнул: "У России и так значительные позиции в нефти, поэтому очень большого участия в IPO трудно ожидать. Но если IPO состоится в этом году, то мы предполагаем интерес как со стороны российских фондов, так и партнеров из Азии".
Показательно, что это тот самый случай, когда российские и иностранные комментаторы восприняли одну и ту же новость в диаметрально противоположном ключе. Западные журналисты и эксперты сразу "прочитали" заявление Дмитриева как элемент экономической дипломатии, направленный на усиление российско-саудовских связей в секторе, который является ключевым для Москвы и Эр-Рияда.
Показательно, что одновременно с этой информацией появилось заявление руководства NYSE о том, что главная американская биржа не будет "прогибаться", дабы привлечь на свою площадку первичное размещение Aramco. И это несмотря на то, что за рекордное по размерам IPO саудовского нефтегиганта готовы любыми способами бороться биржи от Торонто и Лондона до Сингапура и Гонконга. Саудовскому руководству посылают недвусмысленный сигнал о том, что его поведение не особо нравится американской стороне. И что если так будет продолжаться, то с доступом к американским (или в более широком смысле — западным) инвесторам у Aramco могут возникнуть сложности.
На этом фоне заявление руководителя РФПИ об интересе российских и китайских инвесторов — напоминание о том, что на Вашингтоне и Уолл-стрит свет клином не сошелся.
Стоит особо отметить, что речь не идет о том, чтобы в IPO Aramco были привлечены "государственные" пенсионные деньги. В инвестиционном мандате ВЭБа, который управляет государственными пенсиями, не предусмотрена возможность участия в иностранных IPO.
При этом, как подчеркнул сам Дмитриев, деятельность российских пенсионных фондов там будет ограничена в силу того, что негосударственные пенсионные фонды страны и так имеют в портфелях достаточно высокую концентрацию бумаг нефтегазового сектора.
Еще в прошлом году Рейтер опубликовало информацию о том, что западные миноритарные акционеры, которые появятся среди собственников Aramco после выхода на IPO, могут быть использованы для принуждения Саудовской Аравии к завершению своего участия в сделке "ОПЕК + Россия", позволяющей сейчас держать цены на нефть на достаточно высоком уровне. Вот что заявляли источники британского новостного агентства:
В этом контексте очевидно, что наличие среди покупателей миноритарного пакета акций Aramco китайских и российских инвесткомпаний и негосударственных пенсионных фондов — это в том числе страховка от подобных сценариев, при реализации которых может пострадать сама сделка "ОПЕК + Россия".
Если активное участие китайских и российских инвесторов в размещении акций саудовского гиганта поможет в реализации этих целей, то его нужно приветствовать, тем более что акции Aramco сами по себе являются очень неплохой инвестицией.