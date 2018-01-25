Большая спецоперация: российских пенсионеров сделают нефтяными шейхами

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Выступления чиновников и бизнесменов из России на Всемирном экономическом форуме в Давосе редко привлекают внимание широкой российской аудитории, однако нет правил без исключений. Благодаря стараниям СМИ, мы узнали, что российские пенсионные фонды "присматриваются" к участию в первичном публичном размещении акций государственной саудовской нефтекомпании Aramco. Это привело к началу довольно эмоциональной и не всегда рациональной сетевой дискуссии о том, допустимо ли таким образом тратить пенсионные накопления, а также о перспективах тех пенсионеров, которые станут опосредованными "акционерами" арабского нефтяного гиганта.

В качестве невольного инициатора споров о допустимости и желательности инвестиций пенсионных денег в арабское нефтяное IPO выступил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В интервью агентству Рейтер он заявил: "Мы видим значительный интерес от пенсионных фондов России к IPO Aramco, а также от наших китайских партнеров". И в то же время подчеркнул: "У России и так значительные позиции в нефти, поэтому очень большого участия в IPO трудно ожидать. Но если IPO состоится в этом году, то мы предполагаем интерес как со стороны российских фондов, так и партнеров из Азии".

Показательно, что это тот самый случай, когда российские и иностранные комментаторы восприняли одну и ту же новость в диаметрально противоположном ключе. Западные журналисты и эксперты сразу "прочитали" заявление Дмитриева как элемент экономической дипломатии, направленный на усиление российско-саудовских связей в секторе, который является ключевым для Москвы и Эр-Рияда.

© AFP 2018 / Ian Timberlake Автомобиль с журналистами возле завода компании Saudi Aramco © AFP 2018 / Ian Timberlake Автомобиль с журналистами возле завода компании Saudi Aramco

Для Саудовской Аравии продажа на бирже миноритарного пакета государственной нефтяной компании Aramco — с одной стороны, способ "подлатать" бюджет, который сильно пострадал от падения цен на нефть, а с другой — символ реформ, которыми сейчас занимается прогрессивная часть саудовской политической элиты. В этом контексте желание иностранных инвесторов из России и Китая купить акции Aramco является для Эр-Рияда своего рода публичным доказательством доверия партнеров, в то время как американские игроки подают противоположные сигналы. Например, как сообщает Рейтер, есть риск, что в случае размещения акций на Нью-Йоркской бирже (NYSE) они могут быть конфискованы в рамках гражданских исков, поданных против Саудовской Аравии пострадавшими от "терактов 11 сентября", которые сейчас рассматривают в американских судах.

Показательно, что одновременно с этой информацией появилось заявление руководства NYSE о том, что главная американская биржа не будет "прогибаться", дабы привлечь на свою площадку первичное размещение Aramco. И это несмотря на то, что за рекордное по размерам IPO саудовского нефтегиганта готовы любыми способами бороться биржи от Торонто и Лондона до Сингапура и Гонконга. Саудовскому руководству посылают недвусмысленный сигнал о том, что его поведение не особо нравится американской стороне. И что если так будет продолжаться, то с доступом к американским (или в более широком смысле — западным) инвесторам у Aramco могут возникнуть сложности.

На этом фоне заявление руководителя РФПИ об интересе российских и китайских инвесторов — напоминание о том, что на Вашингтоне и Уолл-стрит свет клином не сошелся.

В современном мире приобретение миноритарных пакетов акций в ключевых компаниях той или иной страны зачастую выполняет функцию, которую можно сравнить с династическими браками прошлого: это и символ политической связи, и одновременно инструмент обоюдного влияния, который при этом может принести серьезные дополнительные доходы.

Стоит особо отметить, что речь не идет о том, чтобы в IPO Aramco были привлечены "государственные" пенсионные деньги. В инвестиционном мандате ВЭБа, который управляет государственными пенсиями, не предусмотрена возможность участия в иностранных IPO.

При этом, как подчеркнул сам Дмитриев, деятельность российских пенсионных фондов там будет ограничена в силу того, что негосударственные пенсионные фонды страны и так имеют в портфелях достаточно высокую концентрацию бумаг нефтегазового сектора.

Еще в прошлом году Рейтер опубликовало информацию о том, что западные миноритарные акционеры, которые появятся среди собственников Aramco после выхода на IPO, могут быть использованы для принуждения Саудовской Аравии к завершению своего участия в сделке "ОПЕК + Россия", позволяющей сейчас держать цены на нефть на достаточно высоком уровне. Вот что заявляли источники британского новостного агентства:

© AP Photo / Hasan Jamali Нефтяная вышка © AP Photo / Hasan Jamali Нефтяная вышка

"После того как миноритарный пакет акций Aramco будет выведен на биржу, компании придется учитывать интересы сторонних инвесторов. Правила размещения на бирже и антимонопольные законы, особенно в США, запрещают участие в ценовом сговоре. Aramco может быть обвинена именно в ценовом сговоре на рынке нефти, если компания будет выполнять решения Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК, которая предполагает изменение добычи для обеспечения контроля цены на нефть. Aramco — это инструмент, используемый для управления рынком (нефти. — Прим. ред.), хотя и не участвует в самом определении стратегии управления рынком, — заявил Фарид Мохамеди — главный экономист американской консалтинговой компании Rapidan Group. — <…> Aramco отказалась комментировать риски того, что инвесторы попытаются засудить компанию после размещения на бирже — в том случае, если она будет следовать решениям ОПЕК".

В этом контексте очевидно, что наличие среди покупателей миноритарного пакета акций Aramco китайских и российских инвесткомпаний и негосударственных пенсионных фондов — это в том числе страховка от подобных сценариев, при реализации которых может пострадать сама сделка "ОПЕК + Россия".

Китайской стороне нужно, чтобы Aramco в качестве одного из крупнейших мировых экспортеров нефти участвовала в китайском мегапроекте создания системы торговли нефтью за юани. Россия же хочет, чтобы Aramco не стала уязвимой точкой в сделке "ОПЕК + Россия", которая объективно является очень серьезной победой Москвы в сфере экономической дипломатии и обеспечивает десятки миллиардов долларов дополнительных доходов для экономики страны и государственного бюджета.

Если активное участие китайских и российских инвесторов в размещении акций саудовского гиганта поможет в реализации этих целей, то его нужно приветствовать, тем более что акции Aramco сами по себе являются очень неплохой инвестицией.