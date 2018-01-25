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Большая спецоперация: российских пенсионеров сделают нефтяными шейхами

12:0125.01.2018
011004
© РИА Новости / Андрей ТеличевПерейти в фотобанкЗдание Пенсионного фонда Российской Федерации в МосквеЗдание Пенсионного фонда Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Выступления чиновников и бизнесменов из России на Всемирном экономическом форуме в Давосе редко привлекают внимание широкой российской аудитории, однако нет правил без исключений. Благодаря стараниям СМИ, мы узнали, что российские пенсионные фонды "присматриваются" к участию в первичном публичном размещении акций государственной саудовской нефтекомпании Aramco. Это привело к началу довольно эмоциональной и не всегда рациональной сетевой дискуссии о том, допустимо ли таким образом тратить пенсионные накопления, а также о перспективах тех пенсионеров, которые станут опосредованными "акционерами" арабского нефтяного гиганта.

В качестве невольного инициатора споров о допустимости и желательности инвестиций пенсионных денег в арабское нефтяное IPO выступил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В интервью агентству Рейтер он заявил: "Мы видим значительный интерес от пенсионных фондов России к IPO Aramco, а также от наших китайских партнеров". И в то же время подчеркнул: "У России и так значительные позиции в нефти, поэтому очень большого участия в IPO трудно ожидать. Но если IPO состоится в этом году, то мы предполагаем интерес как со стороны российских фондов, так и партнеров из Азии".

Показательно, что это тот самый случай, когда российские и иностранные комментаторы восприняли одну и ту же новость в диаметрально противоположном ключе. Западные журналисты и эксперты сразу "прочитали" заявление Дмитриева как элемент экономической дипломатии, направленный на усиление российско-саудовских связей в секторе, который является ключевым для Москвы и Эр-Рияда.

© AFP 2018 / Ian TimberlakeАвтомобиль с журналистами возле завода компании Saudi Aramco
© AFP 2018 / Ian Timberlake
Автомобиль с журналистами возле завода компании Saudi Aramco

Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Цена на нефть в 2018 году: перевалим ли за $70?
Для Саудовской Аравии продажа на бирже миноритарного пакета государственной нефтяной компании Aramco — с одной стороны, способ "подлатать" бюджет, который сильно пострадал от падения цен на нефть, а с другой — символ реформ, которыми сейчас занимается прогрессивная часть саудовской политической элиты. В этом контексте желание иностранных инвесторов из России и Китая купить акции Aramco является для Эр-Рияда своего рода публичным доказательством доверия партнеров, в то время как американские игроки подают противоположные сигналы. Например, как сообщает Рейтер, есть риск, что в случае размещения акций на Нью-Йоркской бирже (NYSE) они могут быть конфискованы в рамках гражданских исков, поданных против Саудовской Аравии пострадавшими от "терактов 11 сентября", которые сейчас рассматривают в американских судах.

Показательно, что одновременно с этой информацией появилось заявление руководства NYSE о том, что главная американская биржа не будет "прогибаться", дабы привлечь на свою площадку первичное размещение Aramco. И это несмотря на то, что за рекордное по размерам IPO саудовского нефтегиганта готовы любыми способами бороться биржи от Торонто и Лондона до Сингапура и Гонконга. Саудовскому руководству посылают недвусмысленный сигнал о том, что его поведение не особо нравится американской стороне. И что если так будет продолжаться, то с доступом к американским (или в более широком смысле — западным) инвесторам у Aramco могут возникнуть сложности.

© AFP 2018 / Bryan R. SmithРабота Нью-Йоркской фондовой биржи
© AFP 2018 / Bryan R. Smith
Работа Нью-Йоркской фондовой биржи

На этом фоне заявление руководителя РФПИ об интересе российских и китайских инвесторов — напоминание о том, что на Вашингтоне и Уолл-стрит свет клином не сошелся.

Буровая установка. Архивное фото
© Пресс-служба ПАО "НК Роснефть"
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Под знаком ОПЕК+: каким 2017 год стал для "черного золота"
В современном мире приобретение миноритарных пакетов акций в ключевых компаниях той или иной страны зачастую выполняет функцию, которую можно сравнить с династическими браками прошлого: это и символ политической связи, и одновременно инструмент обоюдного влияния, который при этом может принести серьезные дополнительные доходы.

Стоит особо отметить, что речь не идет о том, чтобы в IPO Aramco были привлечены "государственные" пенсионные деньги. В инвестиционном мандате ВЭБа, который управляет государственными пенсиями, не предусмотрена возможность участия в иностранных IPO.

При этом, как подчеркнул сам Дмитриев, деятельность российских пенсионных фондов там будет ограничена в силу того, что негосударственные пенсионные фонды страны и так имеют в портфелях достаточно высокую концентрацию бумаг нефтегазового сектора.

Еще в прошлом году Рейтер опубликовало информацию о том, что западные миноритарные акционеры, которые появятся среди собственников Aramco после выхода на IPO, могут быть использованы для принуждения Саудовской Аравии к завершению своего участия в сделке "ОПЕК + Россия", позволяющей сейчас держать цены на нефть на достаточно высоком уровне. Вот что заявляли источники британского новостного агентства:

Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
© AFP 2018 / Mladen Antonov
За сланец. Вашингтон угрожает обвалить цены на нефть
"После того как миноритарный пакет акций Aramco будет выведен на биржу, компании придется учитывать интересы сторонних инвесторов. Правила размещения на бирже и антимонопольные законы, особенно в США, запрещают участие в ценовом сговоре. Aramco может быть обвинена именно в ценовом сговоре на рынке нефти, если компания будет выполнять решения Саудовской Аравии в рамках сделки ОПЕК, которая предполагает изменение добычи для обеспечения контроля цены на нефть. Aramco — это инструмент, используемый для управления рынком (нефти. — Прим. ред.), хотя и не участвует в самом определении стратегии управления рынком, — заявил Фарид Мохамеди — главный экономист американской консалтинговой компании Rapidan Group. — <…> Aramco отказалась комментировать риски того, что инвесторы попытаются засудить компанию после размещения на бирже — в том случае, если она будет следовать решениям ОПЕК".

© AP Photo / Hasan JamaliНефтяная вышка
© AP Photo / Hasan Jamali
Нефтяная вышка

 

В этом контексте очевидно, что наличие среди покупателей миноритарного пакета акций Aramco китайских и российских инвесткомпаний и негосударственных пенсионных фондов — это в том числе страховка от подобных сценариев, при реализации которых может пострадать сама сделка "ОПЕК + Россия".

Нефтяной станок-качалка в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кто на самом деле сидит на нефтяной игле
Китайской стороне нужно, чтобы Aramco в качестве одного из крупнейших мировых экспортеров нефти участвовала в китайском мегапроекте создания системы торговли нефтью за юани. Россия же хочет, чтобы Aramco не стала уязвимой точкой в сделке "ОПЕК + Россия", которая объективно является очень серьезной победой Москвы в сфере экономической дипломатии и обеспечивает десятки миллиардов долларов дополнительных доходов для экономики страны и государственного бюджета.

Если активное участие китайских и российских инвесторов в размещении акций саудовского гиганта поможет в реализации этих целей, то его нужно приветствовать, тем более что акции Aramco сами по себе являются очень неплохой инвестицией.

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