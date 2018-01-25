Европа побеждает русский газ — и готовится к судьбе Украины

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

"Энергетическая изоляция России", заявленная еще в 2014 году, нарастает изо всех сил. Как и все остальные "изоляции": политическая, экономическая, технологическая и прочие. Просто в энергетическом секторе она выглядит как-то особенно выпукло.

Так, на минувшей неделе "Газпром" получил окончательное формальное разрешение Турецкой Республики на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции. О том, что это была формальность, свидетельствует простой факт: на морском участке к этому моменту было уложено уже несколько сотен километров газопровода.

Кроме того, как сообщается, в наступившем году "Газпром" планирует увеличить инвестиции в "южный маршрут" без малого в два раза по сравнению с прошлым, 2017 годом — до 182,4 миллиарда рублей.

Нас это интересует в первую очередь вот в каком контексте.

Российское государство в лице газового холдинга ведет последовательную политику по регулированию и диверсификации поставок энергоносителей — в Европу и не только.

Заметим, что диверсификация поставок для страны, уже неоднократно "обжигавшейся" на посредниках типа Украины, — отнюдь не "реагирование на вызовы". Это осознанная экономическая и политическая стратегия, во многом, кстати, согласующаяся с пресловутой европейской "энергетической безопасностью". Потому что (как, на уровне деклараций, и европейский Третий энергетический пакет) имеет целью бесперебойные поставки голубого топлива на европейские рынки.

Только вот стратегия России по обеспечению газом Европы по отношению к "собственно европейской" стратегии зеркальна.

Ибо, хотя формально политика "европейской энергетической безопасности" базируется на защите интересов покупателя, а российской — на "защите прав поставщика", на деле, как выясняется, все эти европейские "третьи пакеты" не очень-то на интересы покупателя работают. Потому что в любой момент может прийти большой заокеанский дядя с битой и настоятельно предложить свой сланцевый кирпич.

И в этот самый момент обнаружится множество брюссельских "защитников прав потребителя", которые охотно сдадутся, наплевав на интересы европейского бизнеса. Ибо они у этого "заокеанского дяди" на содержании, причем давно.

Не для того всех этих поляков с прибалтами прикупали да воспитывали, чтобы они интересы старого европейского бизнеса защищали.

И вся бюрократическая евросоюзовская настройка тут же начнет трещать по швам, ибо те же немцы внезапно с ужасом осознают, что Третий энергопакет, который, как им объясняли, нужен для их защиты, на самом деле не "боевой нагрудник", а банальный ошейник. Причем ошейник, при помощи которого вроде бы собирались "сдерживать русских". А теперь он душит их самих.

А русские вместо того, чтобы сдаваться, пожимают плечами и выстраивают совместно с турками газовый хаб, не подпадающий под Третий энергопакет (поскольку Турция — страна, которую в ЕС так и не взяли и которая уже не сильно хочет).

А еще русские тянут трубопроводы в Китай.

А главное — поскольку запасы газа в стране у русских хоть и колоссальны, но объемы поставок не бесконечны, то теперь уже намечается не "конкуренция между поставщиками", которую Брюссель (под контролем старшего брата из Вашингтона) так тщательно выстраивал, а "конкуренция между потребителями". В том числе конкуренция и за "маршруты доставки".

Помимо всего прочего, русские еще и строят гигантские мощности по сжижению (не верите — посмотрите на уже запущенную первую очередь Сабетты) и собираются выходить на глобальные рынки СПГ.

Тут поневоле задумаешься.

Ситуация-то сложилась принципиально новая.

На кону, по сути, далеко не только свет и тепло в домах европейских бюргеров — с этим "звериный оскал" европейского капитализма еще мог бы как-то смириться. Из-за "экологической политики" и закрытия атомных электростанций счета на электричество для германских домохозяйств и так выше среднеевропейских примерно на 40 процентов, так что, в общем, переживут. Тут хуже другое: на кону конкурентоспособность европейских товаров с очень высокой энергетической составляющей на мировых рынках. Например, про системообразующую для экономики Германии электротехническую промышленность, немецкую гордость и локомотив индустрии, без дешевого и качественного "русского газа" можно просто забыть. И готовность того же Siemens AG или Robert Bosch Gmbh к сотрудничеству с русскими "хоть чучелом, хоть тушкой" не имеет смысла даже и обсуждать.

И брюссельским бюрократам, нервно повторяющим вашингтонские мантры о Третьем энергопакете и прочей "сланцевой демократии", тут лучше все же думать не столько о том, как отвечает борьбе за права человека русский трубопроводный газ, сколько о том, на чьи деньги они живут. Потому что с учетом "турецких потоков", "Силы Сибири" и новых мощностей по сжижению на Ямале у Брюсселя со временем есть все шансы повторить судьбу Киева, в котором тоже однажды был побежден русский дешевый газ.