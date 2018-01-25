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Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз

08:0025.01.2018
(обновлено: 08:06 25.01.2018)
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийФлаг, которого боится МОК. Фельетон-прогнозФлаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Отдел Госдепартамента США по спорту и физической культуре, больше известный как МОК, не перестает удивлять нас новыми инновациями на тему "Как нам обустроить зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане".

Каждое утро в Международном олимпийском комитете начинается с летучки. За столом сидит строгий сотрудник Государственного департамента США, а напротив — на постеленном на всякий случай полиэтилене — переминаются с ноги на ногу ответственные чины МОК.

— Ситуация тревожная, — сурово говорит сотрудник. — Несмотря на запрет русской сборной демонстрировать свои флаг, гимн и форму на Олимпиаде и отстранение их лучших спортсменов, дела в Сирии у нас идут неважно. Все наши теперь почему-то воюют между собой, а русские с Асадом стоят в сторонке с увесистыми пачками попкорна. Жду ваших предложений в сложившейся непростой ситуации.

— А что если… — неуверенно говорит чиновник МОК.

Виктор Ан. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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В соцсетях раскритиковали МОК за отстранение российских атлетов от ОИ

— Не стоит, — строго отвечает сотрудник.

— Понятно. Разрешите хотя бы…

— А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте.

И чиновники гуськом выходят из кабинета, прикидывая, что бы еще запретить русским.

Если до февраля ситуация для американцев в Сирии не улучшится, КНДР не откажется от ядерной программы, а Китай — от идеи торговать нефтяными фьючерсами за юани, отправляя нефтедоллар туда, куда Трамп ранее отправил Гаити, то Россию неминуемо ждут новые спортивные запреты, так как спорт вне политики.

В бобслее, скелетоне и санном спорте нашим спортсменам будет предложено кататься на картоне, ведь бобы и санки — только для стран — участниц Игр.

Девушка с российским флагом у штаб-квартиры МОК в Лозанне, Швейцария. 5 декабря 2017
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
"Русские, гнитесь ниже". О большой победе нашего спорта над МОК
В биатлоне нам предложат стрелять по мишеням из рогатки или бросать в них снежки.

Горнолыжники должны будут скатываться со склонов без лыж, ловко скользя на подошвах, а хоккеистам запретят пользоваться клюшками и вратарями.

В керлинге отберут щетки, в прыжках с трамплина — трамплин, а в фигурном катании — музыку.

Самое интересное, что даже в этом случае Россия может собрать все медали, такая уж у нее карма.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗнаменосец сборной России Александр Зубков и модель Ирина Шейк во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Знаменосец сборной России Александр Зубков и модель Ирина Шейк во время парада атлетов и членов национальных делегаций на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи

Пронесутся наши бобслеисты на картонке с веселым посвистом, как в детстве с горки: бац — и мировой рекорд.

Выбьет наш биатлонист все мишени из рогатки, из-за которой его родители ходили в школу чаще, чем он сам, да и ломанется босиком по снегу к финишу, как бегал из проруби обратно в баню, укладываясь в две с половиной секунды. А опоздавший на полчаса шведский лыжник долго еще будет в отчаянии ломать свою высокотехнологичную винтовку о снулую корейскую сосну.

Олимпиада, очищенная от русских. Пророческий фельетон
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Олимпиада, очищенная от русских. Пророческий фельетон
А кругом болельщики машут советскими флагами и поют "Катюшу", будя в европейских членах МОК подсознательную тревожную тоску.
И попробуйте эти флаги у них отнять. За этот флаг дед болельщика взвод предков членов МОК одной саперной лопаткой положил под Воронежем, и внука тоже лучше не провоцировать.

Но, думаю, нашим болельщикам и так через недельку запретят ехать болеть в Корею, так как болельщики — только для стран — участниц Игр.

Чему в МОК будет посвящена следующая летучка.

А в ответ на эту аббревиатуру "СОР" нужно переименовать посольства стран, голосовавших за отстранение нашей сборной от Олимпиады, в ИП ("иностранное посольство") и брать с них ежедневный налог в шесть процентов от их совокупных зарплат за ведение индивидуальной подрывной деятельности. Собранные средства пустить на развитие детского массового спорта в России.

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Комментарии
13 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
mutter6666
про полиэтилен - класс! :)
08:35
25.01.2018
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greko.oleg
Флаг России запретили. А флаг СССР на что!
09:09
25.01.2018
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