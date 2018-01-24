Нападения в школах: в чем причины кризиса?

Автор: Виктория Копылова, вице-президент по издательской деятельности Группы компаний "Просвещение".

Автор более 300 научных и научно-методических работ. Участвовала в разра-ботке и реализации федеральных целевых программ в области образования, государственных стандартов образования.

В середине января произошло несколько трагических инцидентов в школах, которые заставляют нас задуматься о причинах насилия в образовательной среде. Власти говорят о возросшем влиянии на детей экстремистских интер-нет-сайтов. Но проблема, думаю, кроется глубже и заключается в нарушении социальных связей между родителями и детьми. Вместо пап и мам авторите-тами все чаще становятся лидеры мнений в социальных сетях. Как можно ис-править эту ситуацию?

Оборотная сторона новых технологий

Поведение людей в кругу семьи за последние несколько лет сильно изменилось. Обратите внимание, как общаются родные люди на отдыхе? Возьмем какой-нибудь отель или санаторий хоть в Крыму, хоть в Турции, хоть на Пхукете. Мама и папа чи-тают или общаются, дети уткнулись в свои смартфоны-планшеты и совершенно не участвуют в жизни семьи. Родители, вечно занятые на работе, все меньше времени проводят со своими детьми. А когда все же получается вырваться куда-то вместе — лишь формально находятся рядом с детьми, но почти не участвуют в их жизни. По-чему так происходит?

Радуясь быстрому развитию цифровых технологий, мы как-то забыли, что все имеет свою обратную сторону. Умиляясь тому, как двухлетние малыши быстро осваивают iPad, мы не понимаем, что наши дети с раннего возраста "подсаживаются" на вирту-альный мир. В два-три года они овладевают принципами работы на планшете, и уже в 8-9 лет у них профили во всех социальных сетях и полностью укомплектован-ный всеми мобильными приложениями смартфон и планшет. Обратите внимание, когда родители, чувствуя отстраненность своих сыновей и дочерей, пытаются хотя бы на время вырвать их из мира соцсетей — это заканчивается истерикой, скандалом и возвращением гаджетов.

Добровольно отдавая их в социальные сети, мы своими руками возводим стену от-чужденности с нашими детьми. Стоит ли тогда удивляться, что они больше не вос-принимают семью как свой дом и единый социальный организм? Что им интересно не мнение папы, а какого-то анонимного блогера? Когда мы перестаем уделять вни-мание нашим детям, они стремятся получить его в другом месте. И тут же попадают в интернет-пространство. Через несколько месяцев для них становится важно, как с ними общаются и что о них думают тысячи их якобы друзей и фолловеров. Жажда признания со стороны интернет-сообщества приводит их в социальные группы смерти типа "синего кита" и толкает на зрелищные убийства. Они воспринимают это как спектакли, а не как реальную жизнь. И хотят сорвать аплодисменты за финальный акт на виртуальной сцене.

Вернуться в семьи

В прошлом году произошел страшный случай самоубийства псковских подростков. Девушка и юноша забаррикадировались в доме, организовали трансляцию в интер-нете и спрашивали у аудитории, как им уйти из жизни. Мама девушки пыталась отговорить их, но ребята прислушались к мнению людей из интернета. При этом девушка говорила, что не хочет умирать. Но видимо лайки, которых они не увидели, обрели для ребят большую ценность, чем собственная жизнь… Почему?

Стоп-кадр из видео, опубликованного в Instagram одного из подростков Стоп-кадр из видео, опубликованного в Instagram одного из подростков

Во многих российских семьях нарушены связи между поколениями. Не происходит передача социального опыта, семейных ценностей и знаний от родителей детям. Корни этой проблемы лежат в 1990-х годах, когда нынешние родители сами были детьми. И не видели своих мам и пап, поскольку те, как правило, работали на двух работах, пытаясь свести концы с концами. Семьи выживали, а дети росли одиночка-ми. Уже тогда произошло нарушение социального обмена от поколения к поколению. Сейчас мы видим, к чему это приводит.

В педагогике не бывает быстрых решений. Вот и для исправления этой проблемы понадобится годы работы. Мы в "Просвещении" планируем открыть онлайн-университет для родителей, целью которого станет возрождение социальной це-лостности семей. Итак, чему мы хотим научить нынешних родителей?

В первую очередь мы попытаемся объяснить, что бессмысленно вырывать детей из интернета силой. Это необходимо делать только через проявление внимания и за-интересованности к их жизни. Надо как можно больше проводить времени с ними, общаться, спрашивать, вникать во все тонкости, вместе ходить в гости и на каток. Разговаривать, рассказывать семейные истории, делиться своими оценками и взглядами на мир.

Второй вопрос — что делать с ребенком, если удалось его наконец-то "вытащить" из какого-нибудь "Вконтакте"? Самый простой и эффективный способ: игра и чтение. В игре ребенок познает мир. Через совместное чтение и общение, которое ему сопут-ствует, происходит передача семейного опыта и ценностей. При этом надо отложить свой планшет. Только бумажная литература с большим шрифтом и картинками. Начните освоение чтения с бумаги — до гаджетов они доберутся и без вас. Так мы можем вернуть традицию семейного чтения, сейчас почти утраченную.

Общение с детьми не должно ограничиваться встречей вечером на один час. Мы должны постоянно быть на связи и участвовать (если они нас пускают) во всех сфе-рах жизни. Речь, в первую очередь, идет о школе: надо помогать делать уроки, об-суждать дела в классе, учить вместе стихотворения. И принимать то, что наши дети из поколения визуалов. А значит, они меньше, чем мы, запоминают, хуже концен-трируются на одном вопросе (средняя время концентрации у учеников сейчас сни-зилась с 15 до 7 минут) и быстро устают.

Современные дети — и это мы также хотим донести до мам и пап — очень ранимые и куда более инфантильные, чем их родители. Им труднее преодолевать сложности. Они индивидуалы, ценят свой комфорт, их внимание направлено внутрь себя. По этой же причине они думают, что прекрасно разбираются во многих вопросах и счи-тают себя гениями. Родители, не принимая такое поведение, все чаще общаются не с позиции внимания и любви, а с позиции грубости и силы. Что, в свою очередь, приводит к росту напряженности, которая проявляется в трагедиях подобной той, которая произошла 19 января в Улан-Удэ. Сейчас с помощью ряда административных мер острая фаза проблемы будет снята. Но исправить ситуацию может только долгая и кропотливая работа по воссоединению семей.