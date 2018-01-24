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Война началась: Трамп погасил солнце Китаю

08:0024.01.2018
(обновлено: 08:04 24.01.2018)
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© AP Photo / Mark LennihanСолнечные батареи на фоне Нью-ЙоркаСолнечные батареи на фоне Нью-Йорка
© AP Photo / Mark Lennihan

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Руководство США ввело первые меры по защите внутреннего рынка в рамках мегапрограммы "Америка в первую очередь": под удар новых пошлин попали корейские стиральные машины и китайские солнечные панели.

Если вам интересно, какое это имеет отношение к нам с вами, — давайте об этом поговорим.

Коротко о событии. Упомянутые девайсы, производимые в Южной Корее и КНР соответственно, в последние годы последовательно вытесняли американскую продукцию (поскольку в РК и Китае тупо меньше расходы на работников). В особенности это касается солнечных панелей китайского производства, которые с точки зрения американского государства паразитировали на всеобщем желании американцев внедрять зеленые технологии — и по этому поводу захватили большую часть крупнейшего на планете "солнечного" рынка.

Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие на полигоне Клерк в Приморском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В Китае призвали Россию вместе противостоять давлению Вашингтона
Теперь цена их продукции вырастет примерно раза в полтора. Как выразились по этому поводу китайские представители — "американцы обложены дополнительным налогом". Это, конечно, так — но пресловутые "рядовые потребители" всегда являются ресурсом, который страдает, так либо иначе. Для того и придуманы.

Интереснее другой аспект происходящего.

На днях главная западная социологическая служба Gallup подвела итоги исследования по теме "согласие мира с глобальным лидерством Америки". Итоги получились яркие.

В минувшем году лидерство Америки резко разлюбили — сейчас "в среднем по миру" его поддерживают лишь 30% граждан планеты. Для сравнения — в последний год Обамы данный показатель составлял 48%.

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома

Что еще важнее: чемпионами по падению престижа Америки — стали наиболее давние и беззаветные союзники сверхдержавы.

Если посмотреть на карту опроса, то в США сильнее всех разочарованы канадцы, мексиканцы, австралийцы, южноамериканцы и европейцы (в Германии любовь к американскому лидерству упала до китайского уровня).

При этом (внезапно) рейтинг Америки практически не изменился на территории постСССР, а в республике Беларусь, чуть ли не единственной на планете (не считая Израиля), даже улучшился.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Год с Трампом: он пообещал вернуть Америке величие. Но что-то пошло не так
Более того: из всей Южной Америки внезапно наименьший минус в любви к США показала Венесуэла, а на Большом Ближнем Востоке — Иран. То есть страны, которые текущая администрация США наиболее активно не любит.

…Объяснение происходящему на деле простое.

В России и окружающих государствах (а также Венесуэле с Ираном) — ухудшать рейтинг США особо некуда. Скорее наоборот: граждане наших стран убедились в том, что новые США не более вредоносны, чем предыдущий их формат — и отреагировали соответственно. То есть никак или с некоторым позитивом.

А вот те, кто в свое время покорно включился в так называемый Pax Americana и кому теперь объявили, что плюшек не будет (иными словами: никакого великого единого глобального мира, каждый за себя, а потому платите-ка за экспорт к нам своих стиральных машин), — скажем так, в печали.

© AP Photo / Elaine Thompson, FileСудно с контейнерами в Сиэтле, США
© AP Photo / Elaine Thompson, File
Судно с контейнерами в Сиэтле, США

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Поддержка США в мире упала до рекордно низкого уровня, показал опрос
Штука вся вот в чем.

"Америка Обамы" воспринималась мировыми "проамериканскими" элитами как эмбрион некоего глобального государства. Идеологи этой будущей суперсистемы видели США платформой и силовым блоком, "первой провинцией сетевой сверхдержавы". При этом преференции конкретно для американцев в проекте не особо просматривались. Предполагалось, что "весь мир станет Штатами", управляемый корпоративным консенсусом и свободным (в понимании этого "корпоративного консенсуса") рынком.

Реализации этой светлой идеи были посвящены не только "гуманитарные интервенции" с десятками тысяч трупов, но и два не состоявшихся трансокеанских партнерства — атлантическое и тихоокеанское.

А потом пришел Трамп, и все кончилось.

По сути, новый президент США озвучил простую идею: Америка не хочет быть пусть и первой, но все же провинцией мировой империи. Америке пока хватает быть сильнейшим "суверенным государством" планеты. У Америки есть свои граждане, заводы, расходы и проблемы — и она будет заниматься ими. В первую очередь.

Американский стратегический бомбардировщик B-52. Архивное фото
© AP Photo / Tony Gutierrez
США официально признали, что они "ослабели" как военная держава
Мировое господство — это, конечно, хорошо. Но на такое господство, при котором США приказывают прыгать, а остальные уточняют, как высоко — у Америки сейчас нет ресурса. А господство, при котором с кем-то надо делиться — Америку сейчас не интересует.

И то, что мы сейчас наблюдаем — есть процесс болезненного разочарования. Просто представим себе на секунду, какое количество умненьких менеджеров высшего звена по всей планете готовились занять приличествующие им места в новой мировой супер-мега-империи. Учтем, какой гигантский у них медийный ресурс в своих странах. Добавим к этому вполне реальное благополучие (какое ни есть) простых граждан, построенное в разных уголках мира на уже-почти-состоявшейся платформе этой самой глобальной империи — или приспособившееся к навязанной схеме. Европейцы и азиаты производили, латиноамериканцы поставляли рабочую силу — и все это было заточено под глобализацию.

Ту самую, которую взяли и отменили.

И поэтому Европа сегодня — в "лидерах неприятия" США: получается, что отныне она пребывает в подчиненном состоянии бесплатно, то есть по любви. Это для европейских элит и европейских обществ одинаково обидно.

© AP Photo / Virginia Mayo Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе

…А нам с Америкой сейчас делить особо нечего. Поэтому рейтинг неприятия данной державы у нас за последний год, как известно, упал. К тому же все усилия по "международной изоляции" нашей страны, начавшиеся еще при Обаме и продолженные при Трампе, — показали свою, как бы сказать помягче, недостаточную эффективность.

Как дальше будет поступать Америка — строго говоря, ее дело.

По крайней мере, она уже открыла для себя банальную истину, что быть настоящей державой — это не значит раздевать и нагибать всех, а вовсе даже наоборот. Это значит спонсировать и учитывать, делиться и считаться.

Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне. 18 декабря 2017
© AFP 2018 / Saul Loeb
"Империализм в слегка обновленной бумажке". Американист о доктрине Трампа
Это перспектива, которая встает перед каждой державой, претендующей на управление всем миром или его большим куском. И конкретно США эта перспектива не понравилась настолько, что они от нее отказались.

Таким образом, незначительный на вид шаг американской администрации по "погашению китайского солнца" в глобальном смысле выглядит символичным. Применительно к США (вернее, к Вашингтону) часто употреблялось выражение "Город на холме". Речь шла не о характере местности, где расположена американская столица. Речь шла о евангельской цитате, в которой "Не может укрыться город, стоящий на вершине горы. Вы — свет миру" и т. д.

Ну так вот: свет миру выключен.

И дальше всем "ученикам Америки", отброшенным как невыгодные, предстоит заново искать свое место в мире. Причем на ощупь.

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Комментарии
17 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
newpoint
В Беларуси улучшился рейтинг Америки??? Не смешите. Беларусу вообще на...ать на Америку. Ему бы выжить самому...
08:31
24.01.2018
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Дмитрий Козлов
Жалуйтесь в ВТО и Спортлото
08:16
24.01.2018
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