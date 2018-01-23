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Сорос признал свое поражение в борьбе с Россией

09:3123.01.2018
(обновлено: 11:06 23.01.2018)
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© AP Photo / Kevin WolfАмериканский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фотоАмериканский миллиардер Джордж Сорос. Архивное фото
© AP Photo / Kevin Wolf

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Джордж Сорос — один из редких высокопоставленных русофобов, способных признавать свои ошибки. Американский олигарх, в свое время "сломавший" Банк Англии, предсказал на 2017 год банкротство Российской Федерации, но этого не случилось. Среди медийных экспертов и политиков, для которых негативные прогнозы о России являются просто служебной обязанностью, принято в таких случаях просто переносить дату ее коллапса на чуть более поздний срок. Сорос, и тут нужно отдать должное нашему принципиальному оппоненту, реализует на практике старое биржевое правило: когда факты меняются, нужно менять свое мнение. Проблема в том, что новые факты о России легендарный финансист и мастер политических интриг, видимо, почерпнул из новой и уже ставшей скандальной американской концепции национальной безопасности, в которой Москва и Пекин объявлены главными соперниками США.

Посетители перед началом митинг-концерта Россия объединяет! на большой спортивной арене Лужники в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Россия развалится в 2017-м: главный несбывшийся прогноз года

В интервью британскому деловому изданию Financial Times финансист неожиданно изменил свою позицию в отношении России, причем ее пример был использован для того, чтобы подчеркнуть, насколько плохи дела Европейского Союза. Сорос не стал изменять своей традиционно агрессивной манере и заявил, что "это Европейский Союз — та организация, которая находится на грани развала", а "Россия — возрождающаяся держава, основанная на национализме". 

Забавно, но в этом интервью нет ни слова о том что в России все плохо, а скоро будет еще хуже. Сорос примеряет на себя маску "обиженного борца за свободу", которому якобы противостоит лично Путин. Как ни странно, тем самым он работает над усилением позитивного имиджа российского президента, ведь многие западные читатели вполне способны выстроить нехитрую логическую цепочку: Джордж Сорос, влиятельнейший политический игрок, который может себе позволить даже читать нотации самой Ангеле Меркель, жалуется на эффективность предпринятой Путиным международной атаки на организацию Сороса. Вывод очевиден: российский президент — намного сильнее, свободнее и влиятельнее даже самых высокопоставленных европейских политиков.

Участница протеста против Brexit у парламента Лондона
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
"Трешка на подкуп". Как Россия "подстроила" Brexit за… 97 центов
Фрустрации американского олигарха очень созвучны фрустрациям, которые нашли свое отражение в новой стратегии национальной безопасности США. В основополагающем документе американского военного ведомства Россия и Китай фигурируют как "ревизионистские державы", бросившие вызов американским интересам и устоявшемуся миропорядку, основанному на гегемонии Штатов. Сорос, в принципе, жалуется на то же самое, только у него акцент смещен на угрозу, которую "возрождающаяся держава" Россия представляет для Европейского Союза. Показательно, что и Сорос, и Белый дом по сути обвиняют Россию в одном и том же — в нарушении миропорядка, основной характеристикой которого значилась общепризнанная "смерть России" и лишение ее прежнего державного статуса. В этом смысле сам факт российского "возрождения" (по Соросу) становится "ревизионизмом" в восприятии официального Вашингтона. Кстати, в отношении Китая они, скорее всего, испытывают аналогичные чувства, только с их точки зрения Москва "умерла", проиграв холодную войну в 1991-м, а Пекин — еще в XIX веке, после "Опиумных войн". Экзистенциальный ужас некоторых западных политиков перед усилением России и Китая, вероятно, вызван именно осознанием того, что на их глазах оживают противники, которых они давно считали умершими.

Судя по утверждениям самого Сороса, он искренне полагает, что причина возрождения России — "национализм", но было бы неправильно интерпретировать эту позицию буквально. Практика показывает, что, с точки зрения американского финансиста и политического активиста, каждый политик, который не согласен играть роль марионетки в его руках, уже автоматически националист и опасный радикал, которого ни в коем случае нельзя пускать в "приличное общество". Если перевести его заявление с "соросовского" на русский, то можно сказать, что Сорос по сути жалуется, что Россия возрождается благодаря патриотизму и это его откровенно пугает. Если учесть его предыдущие прогнозы о стране, то можно легко заметить причину для паники: вместо того чтобы обанкротиться и развалиться, она вполне стабильна и самим фактом своего существования служит примером того, как эффективно можно отстаивать свои национальные интересы, несмотря на все усилия Вашингтона.

Никогда такого не было, и вот опять
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Никогда такого не было, и вот опять

Получается, что Путин для европейских политиков — это эдакая "плохая компания" и что он всем показывает, как конфронтация с американским истеблишментом, в том числе в лице Сороса, может быть выигрышной тактикой, обеспечивающей, помимо геополитических выгод, еще и значительную симпатию избирателей. Российского президента не зря называли первым европейским популистом, который вдохновляет своим примером таких политиков, как Виктор Орбан или Марин Ле Пен.

Джордж Сорос. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
Прогноз Сороса: до банкротства России осталось 24 дня
Несмотря на то что европейские, да и американские политтехнологи после победы Макрона на выборах во Франции поспешили заявить о "смерти европейского популизма" и даже "поражении пророссийского евроскептицизма", Сорос утверждает, что именно Европейский Союз находится на грани развала, и есть подозрение, что американский олигарх ближе к истине.

Во-первых, потому что у него есть прямой доступ к самым высоким этажам западного истеблишмента, а во-вторых — потому что он в силу особенностей профессии склонен смотреть на будущие риски, а не на прошлые победы. Для того чтобы понять его беспокойство, достаточно взглянуть на конфликт по линии Берлин — Варшава, на уверенное движение властей Германии к созданию "Европы двух скоростей", на то, как немецкий Центробанк вводит юань в золотовалютные резервы в ущерб доллару, и даже на довольно высокий рейтинг популистов-евроскептиков из итальянского "Движения Пять Звезд", которые могут преподнести сюрприз на предстоящих парламентских выборах.

Плакат с изображением Джорджа Сороса в Секешфехерваре, Венгрия. 6 июля 2017
© AFP 2018 / Attila Kisbenedek
"Троцкий XXI века": почему все больше стран считают Сороса врагом
Время для окончательного решения российского вопроса уже упущено, и если раньше тот же Сорос мог надеяться на коллапс российской экономики, то сейчас он уже не ставит на такой сценарий. Более того: влиятельнейший американский банк Goldman Sachs выступил с неожиданно оптимистичным прогнозом роста экономики страны, параметры которого превышают даже самые светлые оценки российского правительства. Если бы американский истеблишмент действовал рационально, то после провала "экономического блицкрига" против России, ему бы стоило попробовать договориться с Москвой, но пока на это рассчитывать не приходится, ибо слишком много сил и средств было потрачено на перезапуск медиамифа о "страшной российской угрозе".

Однако рано или поздно даже самые упорные русофобы будут вынуждены пойти по пути, который уже прошел Джордж Сорос: сначала отрицание права России на существование, потом жизнь с надеждой на то, что Россия "вот-вот обанкротится", потом депрессия от того, что Россия не развалилась, и в конце концов горькое признание того, что Россия — это навсегда.

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Комментарии
36 пользователей оставили 38 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Негр, потом бабка, потом собака
Это была твоя последняя попыткка нагадить России в этой жизни, в следующей ты будешь копошиться на помойке вместе с другими грызунами.
09:51
23.01.2018
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Cossacks2001
Как обычно, я ему неверю. Что то задумал старый лис.
09:50
23.01.2018
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