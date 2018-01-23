Почему российские мужчины так мало живут

Олег Макаренко, для РИА Новости

Главный хирург Минздрава Лео Бокерия заметил, что продолжительность жизни в России выросла за "путинский" период уже на семь лет. Академик полагает, что "проводится продуманная, ясная, четкая политика по оздоровлению нации".

Есть большое искушение согласиться с академиком и порадоваться успехам наших врачей, однако жестокая статистика заставляет меня подозревать, что главный задел по увеличению продолжительности жизни остается еще неокученным. Я имею в виду аномальную разницу между полами: мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше, чем женщины.

Сравним Россию, например, с Америкой, где продолжительность жизни сейчас падает, но где нас все равно обгоняют по этому показателю.

Американки доживают в среднем до 81 года — это на четыре года больше, чем 77 лет российских женщин. Американские же мужчины живут до 76, обгоняя тем самым россиян уже на девять лет.

На нашей планете не так много мест, в которых разрыв по продолжительности жизни между мужчинами и женщинами столь же велик, как в России. Если отбросить совсем маленькие государства, останутся Вьетнам, Венесуэла, Сирия и… большая часть республик бывшего Советского Союза.

Популярная версия, согласно которой мужчин в России как-то особенно сильно угнетают, явно противоречит реальности. На Западе феминистическое движение лютует до такой степени, что большая часть представителей сильного пола ходит в постоянном напряжении — как бы не ущемить чьи-нибудь права, случайно использовав свое "гендерное превосходство". В России такого нет, никто не будет подавать у нас в суд на молодого человека, уступившего место в автобусе, например.

Весьма красноречива и ситуация на брачном рынке: наши женщины на Западе востребованы, мужчины нет. У холостяков в России гораздо больше шансов найти себе спутницу жизни, чем у их заграничных товарищей по полу. Назвать такую ситуацию "угнетением" можно едва ли.

Вторая популярная теория заключается в том, что наши мужчины мало живут, так как слишком много пьют. На первый взгляд эта теория выглядит слишком поверхностной, но, увы, жестокая статистика ее подтверждает. В малопьющей Ингушетии женщины живут 81 год, а мужчины — 76 лет. Напомню, это точно соответствует средней продолжительности жизни в США. В Магаданской области, одном из лидеров по употреблению спиртного, средняя продолжительность жизни значительно меньше, а разрыв между полами катастрофичен — 73 и 62 года соответственно.

Как бы мне ни хотелось считать, что причины низкой продолжительности заключаются в чем-то еще — в нежелании мужчин вовремя обращаться к врачам, например, — цифры выглядят слишком убедительно, чтобы оспаривать пагубное влияние спиртного.

С одной стороны, мы наблюдаем сейчас циничную социальную справедливость: каждый может регулировать продолжительность своей жизни путем изменения дозы потребляемого алкоголя. С другой стороны — государству все же стоит вкладывать побольше ресурсов в умную антиалкогольную пропаганду, так как это именно та проблема, решение которой может очень быстро продвинуть Россию в группу стран с самой высокой продолжительностью жизни в мире.

Серьезные успехи у нас уже есть, уровень потребления алкоголя последние годы существенно снижается, тем не менее мы находимся пока лишь в начале славного пути и разница между Магаданом и Ингушетией говорит сама за себя. Ну, а как именно государству стоит бороться с "водовкой и вискариком" — через запрет рекламы или через распространение замещающих альтернатив, — это уже тема отдельного разговора.