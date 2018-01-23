Почему российские мужчины так мало живут

Олег Макаренко, для РИА Новости
Главный хирург Минздрава Лео Бокерия заметил, что продолжительность жизни в России выросла за "путинский" период уже на семь лет. Академик полагает, что "проводится продуманная, ясная, четкая политика по оздоровлению нации".
Есть большое искушение согласиться с академиком и порадоваться успехам наших врачей, однако жестокая статистика заставляет меня подозревать, что главный задел по увеличению продолжительности жизни остается еще неокученным. Я имею в виду аномальную разницу между полами: мужчины в России живут в среднем на 10 лет меньше, чем женщины.
Сравним Россию, например, с Америкой, где продолжительность жизни сейчас падает, но где нас все равно обгоняют по этому показателю.
На нашей планете не так много мест, в которых разрыв по продолжительности жизни между мужчинами и женщинами столь же велик, как в России. Если отбросить совсем маленькие государства, останутся Вьетнам, Венесуэла, Сирия и… большая часть республик бывшего Советского Союза.
Популярная версия, согласно которой мужчин в России как-то особенно сильно угнетают, явно противоречит реальности. На Западе феминистическое движение лютует до такой степени, что большая часть представителей сильного пола ходит в постоянном напряжении — как бы не ущемить чьи-нибудь права, случайно использовав свое "гендерное превосходство". В России такого нет, никто не будет подавать у нас в суд на молодого человека, уступившего место в автобусе, например.
Весьма красноречива и ситуация на брачном рынке: наши женщины на Западе востребованы, мужчины нет. У холостяков в России гораздо больше шансов найти себе спутницу жизни, чем у их заграничных товарищей по полу. Назвать такую ситуацию "угнетением" можно едва ли.
Как бы мне ни хотелось считать, что причины низкой продолжительности заключаются в чем-то еще — в нежелании мужчин вовремя обращаться к врачам, например, — цифры выглядят слишком убедительно, чтобы оспаривать пагубное влияние спиртного.
Серьезные успехи у нас уже есть, уровень потребления алкоголя последние годы существенно снижается, тем не менее мы находимся пока лишь в начале славного пути и разница между Магаданом и Ингушетией говорит сама за себя. Ну, а как именно государству стоит бороться с "водовкой и вискариком" — через запрет рекламы или через распространение замещающих альтернатив, — это уже тема отдельного разговора.