Виновник школьных атак — Повелитель мух

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Не успели дикие инциденты в школах Перми и Бурятии вызвать естественные вопросы "кто виноват?" и "что делать?", как откуда-то объявились многочисленные "социальные психологи" с готовым ответом. Они назвали внезапные вспышки подросткового насилия "неизбежным злом". И со ссылками на зарубежный (прежде всего, американский) опыт принялись утверждать, что это даже не следствие распространения "примеров подросткового насилия" через соцсети, а просто проявление темной стороны человеческой личности: ничего тут не поделаешь, бывает.
И им бы, возможно, следовало тут доверять как специалистам, если бы не существование другого школьного опыта, а именно советского.
А вот случаев подобных атак не помнит, наверное, никто.
Более того. И на Западе до новейшего времени они были не очень-то и распространены. По крайней мере, первым по настоящему резонансным школьным расстрелом, всколыхнувшим американское общество, стал тот самый, произошедший в апреле 1999 года в школе "Колумбайн" небольшого городка Литтлтон.
И, наверное, именно в "смене эпох" и надо искать основные причины происходящего, а вовсе не в темных иррациональных "истоках зла", гнездящихся в потаенных уголках любой человеческой души.
У нас это, как видим, начало проявляться у подростков, родители которых в свое время были "детьми девяностых". Однако до нас данные инциденты докатились, предположим, не по причине разрушения консервативной семьи (все-таки советские семьи были не настолько фундаменталистски "традиционными", как в США).
Педагогические методички утверждали: "Воспитательная система школы сугубо индивидуальна, она создается в каждом учреждении образования и не может быть привнесена из одного в другое" (с).
И когда полтора года назад множественных реформаторов сменила министр Васильева, заявившая вдруг о воспитательной функции школы, из которой должен выходить человек, "у которого есть нравственный стержень", — она, как ренегат и носитель несовременного подхода, была дружно осмеяна передовыми ресурсами.
Если за функцию воспитания в школе "факультативно" отвечает классный руководитель, а единых стандартов и критериев оценки этой факультативной (в свободное время от "натаскивания на ЕГЭ") работы нет — то школа теряет над учеником моральную власть.
А дальше все просто. В середине прошлого века интеллектуальную Европу потряс роман Уильяма Голдинга "Повелитель мух". Эта книга зафиксировала в интеллектуальном сознании одну простую вещь: ребенок — это далеко не всегда "ангел". И без закрепленного жесткого каркаса "взрослой" поведенческой морали этот маленький человек еще и маленький хищник.
К сожалению, сейчас это предостережение нобелевского лауреата в передовом мире старательно табуируется.
Утверждая приоритет "прав ребенка" над "правом семьи" или "правом учителя", любое общество уничтожает воспитательную функцию последних. Но это не значит, что детей и подростков не воспитывает никто. Просто свято место занимает уже что-то совсем другое.
В упомянутом романе дети начали поклоняться злому идолу, которого соорудили сами.