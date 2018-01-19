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Русское кино вытесняет Голливуд: обвиняют Минкульт

13:5519.01.2018
(обновлено: 14:25 19.01.2018)
06270
© Amazon Prime Instant Video (2017) Кадр из фильма Приключения Паддингтона 2Кадр из фильма Приключения Паддингтона 2
© Amazon Prime Instant Video (2017)

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Рутинное дело — выдача Министерством культуры прокатного удостоверения фильму о зарубежном говорящем мишке — внезапно стало предметом очередного открытого письма владельцев кинотеатров с последующей жалобой на министра председателю правительства.

Суть жалобы — с ярким текстом можно ознакомиться — в следующем: прокатчики по своим внутренним причинам планировали старт кинофильма на 18 января. Министерство культуры выдало прокатное удостоверение с 1 февраля.

Нанесен непоправимый ущерб бедным детям: "предварительно продано билетов более чем на 700 тысяч рублей" (то есть речь о нескольких сотнях юных зрителей по всей стране с сопровождающими взрослыми — им придется жить без мишки целых две недели), а также кинотеатрам, которым теперь надо возвращать эту сумму или обменивать билеты на более поздний срок. А ведь именно прокатчики, а вовсе не Минкульт, помогли российскому кино взять в минувшем году рекордную планку. А Минкульт постоянно вмешивается, душит свободы и так далее.

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мединский прокомментировал перенос премьеры фильма про Паддингтона
Министерство культуры в эмоциональную перепалку не вступает, но терпеливо разъясняет ряд простых вещей.

Первое. Выдача прокатного удостоверения прошла в рамках закона. На 18 января ранее был назначен старт другого фильма (он в заявлении Минкульта не указан, но, видимо, подразумевается "Скиф"), поэтому кино о мишке было решено показать позже.

Второе. Если кинотеатры в обход закона начали продавать билеты на фильм, которому еще не было выдано прокатное удостоверение, и потеряли немного денег, это, конечно, драма. Но по закону сначала надо было получить удостоверение, а потом открывать продажи.

И третье. Министерство культуры в целом и лично его руководитель Владимир Мединский никогда не скрывали, что стратегически поддерживают именно российское кино.

© Amazon Prime Instant Video (2017) Кадр из фильма "Приключения Паддингтона 2"
© Amazon Prime Instant Video (2017)
Кадр из фильма "Приключения Паддингтона 2"

…Что в данном противостоянии интересно.

Как легко заметить, это не первый, не второй и не пятый акт эпоса "Деятели против министра культуры". То, что это каждый раз упаковывается в удушение свобод, — всего лишь принятая риторика. У В.Р. Мединского имеется репутация душителя, так не пропадать же ей. В действительности накал драмы всегда одинаков: интересы бизнеса против интересов государства.

Актеры Хью Грант, Салли Хокинс и Хью Бонневилль на премьере Приключений Паддингтона — 2 в Калифорнии. 6 января 2018
© AFP 2018 / Valerie Macon
Кинотеатры обратились к Медведеву из-за переноса фильма о Паддингтоне
Так было в 2015-м, когда Минкульт лишил казенных денег документальный фестиваль, собиравшийся на казенные деньги рукопожатно воспеть Майдан и карателей. И в 2016 и 2017 годах, когда один видный режиссер хотел еще и еще казенных денег.

Так остается и сейчас. И принципиальной разницы между "бизнесом на публике" и "бизнесом на государстве" тут нет.

И подобные столкновения интересов совершенно нормальны: бизнес по своей природе должен заботиться о прибыли, а государственный орган — о государственном интересе. В данном конкретном случае интерес государства в том, чтобы фильмы отечественного производства получили благоприятные конкурентные условия в прокате. А хорошее это кино или не очень — это не министерство решает. Пусть зритель посмотрит и вынесет приговор в кассе.

© Кинокомпания СТВ (2017) Кадр из фильма "Скиф"
© Кинокомпания СТВ (2017)
Кадр из фильма "Скиф"

Это и есть последовательная политика Минкульта, которую его руководитель, кстати, никогда не скрывал, а наоборот, писал большими буквами на каждом заборе.

Кадр из фильма Горько!
© Базелевс Продакшн (2013)
"Горько!" в Мексике и японский "Чебурашка": как адаптируют российское кино
Но вот что хотелось бы обсудить отдельно — так это озвученный Ассоциацией владельцев кинотеатров тезис о том, что рекорды российского кино поставлены не благодаря, а вопреки Министерству культуры. Можно даже сказать, мучительно преодолевая. Они так и пишут: "Успех российского кинематографа в 2017 году (доля российского кино в кинотеатральном прокате впервые за многие годы превысила 25%), о котором с такой гордостью докладывает министерство, состоялся благодаря именно коммерческим частным кинотеатрам!.. Это произошло не благодаря, а вопреки ручному управлению отраслью со стороны Министерства культуры. Мы уверены, что если бы отрасль развивалась самостоятельно, без вмешательства министерства, то результаты проката российских фильмов были бы значительно выше!"

Министр культуры РФ Владимир Мединский. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мединский предположил, какой российским фильм станет самым кассовым
Тут стоит признать: идея "победили вопреки руководству" — это давняя и почтенная традиция. Как мы помним, в трактовке исторических событий, которая одно время была чуть ли не официальной, даже в Великой Отечественной Красная армия победила вопреки командованию. Потом вопреки руководству СССР вышел в космос и завоевал все свои спортивные трофеи.

Этой идее практически нечего возразить, кроме одного: в действительности так не бывает. Если командование "не вмешивается в войну", то на выходе получается не красное знамя над Рейхстагом, а подписание капитуляции и создание "Вишистской Франции". Если государство "не вмешивается в процесс" создания и проката фильмов — то на выходе получаются не рекордные сборы "Движения вверх", не "Панфиловцы", не "Салют-7" и даже не "Коловрат", а кое-что совсем другое. С соответствующими кассовыми результатами — поскольку в былые годы в киноиндустрии бытовала пословица "фильм окупается в момент выделения казенных денег". В успешном прокате русского кино не были почему-то заинтересованы ни его создатели, ни кинотеатры, вполне успешно рубившие средства на голливудских фильмах. А государство "не вмешивалось".

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх", 2017
© Фото предоставлено Централ Партнершип
Кадр из фильма "Движение вверх", 2017

Конечно, вполне естественно, что у триумфа всегда много отцов, а провал всегда сирота. Но тут можно просто вспомнить, как объясняли кинодеятели печальное положение отечественного кинематографа еще несколько лет назад: "у нас смотрят только комедии" и "серьезное кино российский зритель не принимает", говорили они.

Однако после появления во главе Минкульта историка и писателя у России возникло свое кассовое кино на вполне серьезные — исторические, военные, социальные — темы.

Откуда взялся вал успешного героико-исторического кино? Были адресные преференции в выделении госсубсидий — посмотрите ежегодные официальные списки приоритетной тематики, которую объявляет Минкульт. Вероятно, имелись и индивидуальные задушевные беседы с режиссерами и продюсерами. Было и ручное продвижение конкретных картин на рынке ("Батальон", "Битва за Севастополь") — вплоть до прямого медийного и финансового соучастия в "народном кино" про панфиловцев.

© Фото : Sony Pictures Releasing RussiaКадр из фильма "Батальонъ"
© Фото : Sony Pictures Releasing Russia
Кадр из фильма "Батальонъ"

Сериал МакМафия, выходящий на телеканале BBC
© BBC
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Было и пресловутое "раздвижение" проката. Особенно вопиющий случай припоминают Мединскому как раз в цитируемой жалобе. Это когда весной 2017 года "Время первых" и "Салют-7" планировали стартовать в прокате одновременно к Дню космонавтики. То есть конкурировать даже не с Голливудом, а друг с другом. Министр тогда вмешался "вручную" и сдвинул "Салют" на полгода. В итоге мы получили два фильма-события и два кассовых хита. И да, что тогда счел уместным в апрельском прокате приоритетно предложить российскому зрителю "Время первых", а не "Форсаж". В рамках той же "государственной логики".

И да, можно повторять, что удвоение показателей российского кино за "мединское время" произошло не благодаря, а вопреки. Но если спросить не "бизнес", а российского зрителя: хочет ли он возвращения отечественного кино в состояние "до вмешательства государства"?— ответ будет немного предсказуем.

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