Русское кино вытесняет Голливуд: обвиняют Минкульт

Виктор Мараховский, для РИА Новости
Рутинное дело — выдача Министерством культуры прокатного удостоверения фильму о зарубежном говорящем мишке — внезапно стало предметом очередного открытого письма владельцев кинотеатров с последующей жалобой на министра председателю правительства.
Суть жалобы — с ярким текстом можно ознакомиться — в следующем: прокатчики по своим внутренним причинам планировали старт кинофильма на 18 января. Министерство культуры выдало прокатное удостоверение с 1 февраля.
Нанесен непоправимый ущерб бедным детям: "предварительно продано билетов более чем на 700 тысяч рублей" (то есть речь о нескольких сотнях юных зрителей по всей стране с сопровождающими взрослыми — им придется жить без мишки целых две недели), а также кинотеатрам, которым теперь надо возвращать эту сумму или обменивать билеты на более поздний срок. А ведь именно прокатчики, а вовсе не Минкульт, помогли российскому кино взять в минувшем году рекордную планку. А Минкульт постоянно вмешивается, душит свободы и так далее.
Первое. Выдача прокатного удостоверения прошла в рамках закона. На 18 января ранее был назначен старт другого фильма (он в заявлении Минкульта не указан, но, видимо, подразумевается "Скиф"), поэтому кино о мишке было решено показать позже.
Второе. Если кинотеатры в обход закона начали продавать билеты на фильм, которому еще не было выдано прокатное удостоверение, и потеряли немного денег, это, конечно, драма. Но по закону сначала надо было получить удостоверение, а потом открывать продажи.
И третье. Министерство культуры в целом и лично его руководитель Владимир Мединский никогда не скрывали, что стратегически поддерживают именно российское кино.
…Что в данном противостоянии интересно.
Как легко заметить, это не первый, не второй и не пятый акт эпоса "Деятели против министра культуры". То, что это каждый раз упаковывается в удушение свобод, — всего лишь принятая риторика. У В.Р. Мединского имеется репутация душителя, так не пропадать же ей. В действительности накал драмы всегда одинаков: интересы бизнеса против интересов государства.воспеть Майдан и карателей. И в 2016 и 2017 годах, когда один видный режиссер хотел еще и еще казенных денег.
Так остается и сейчас. И принципиальной разницы между "бизнесом на публике" и "бизнесом на государстве" тут нет.
И подобные столкновения интересов совершенно нормальны: бизнес по своей природе должен заботиться о прибыли, а государственный орган — о государственном интересе. В данном конкретном случае интерес государства в том, чтобы фильмы отечественного производства получили благоприятные конкурентные условия в прокате. А хорошее это кино или не очень — это не министерство решает. Пусть зритель посмотрит и вынесет приговор в кассе.
Это и есть последовательная политика Минкульта, которую его руководитель, кстати, никогда не скрывал, а наоборот, писал большими буквами на каждом заборе.
Этой идее практически нечего возразить, кроме одного: в действительности так не бывает. Если командование "не вмешивается в войну", то на выходе получается не красное знамя над Рейхстагом, а подписание капитуляции и создание "Вишистской Франции". Если государство "не вмешивается в процесс" создания и проката фильмов — то на выходе получаются не рекордные сборы "Движения вверх", не "Панфиловцы", не "Салют-7" и даже не "Коловрат", а кое-что совсем другое. С соответствующими кассовыми результатами — поскольку в былые годы в киноиндустрии бытовала пословица "фильм окупается в момент выделения казенных денег". В успешном прокате русского кино не были почему-то заинтересованы ни его создатели, ни кинотеатры, вполне успешно рубившие средства на голливудских фильмах. А государство "не вмешивалось".
Конечно, вполне естественно, что у триумфа всегда много отцов, а провал всегда сирота. Но тут можно просто вспомнить, как объясняли кинодеятели печальное положение отечественного кинематографа еще несколько лет назад: "у нас смотрят только комедии" и "серьезное кино российский зритель не принимает", говорили они.
Однако после появления во главе Минкульта историка и писателя у России возникло свое кассовое кино на вполне серьезные — исторические, военные, социальные — темы.
Откуда взялся вал успешного героико-исторического кино? Были адресные преференции в выделении госсубсидий — посмотрите ежегодные официальные списки приоритетной тематики, которую объявляет Минкульт. Вероятно, имелись и индивидуальные задушевные беседы с режиссерами и продюсерами. Было и ручное продвижение конкретных картин на рынке ("Батальон", "Битва за Севастополь") — вплоть до прямого медийного и финансового соучастия в "народном кино" про панфиловцев.
И да, можно повторять, что удвоение показателей российского кино за "мединское время" произошло не благодаря, а вопреки. Но если спросить не "бизнес", а российского зрителя: хочет ли он возвращения отечественного кино в состояние "до вмешательства государства"?— ответ будет немного предсказуем.