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Франция оплачивает "Северный поток – 2" деньгами украинцев

08:0019.01.2018
(обновлено: 08:05 19.01.2018)
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© Фото : Nord Stream 2Производство труб для строительства газопроводаСеверный поток – 2 на заводе Europipe в МюльхаймеПроизводство труб для строительства газопроводаСеверный поток – 2 на заводе Europipe в Мюльхайме
© Фото : Nord Stream 2

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

История строительства "Северного потока — 2", по сути, является сагой о борьбе европейской жадности с американской русофобией. Европейская жадность пока не только побеждает, но и создает уникальные по своей фантасмагоричности сюжеты, в которых в качестве главной пострадавшей стороны выступает или Украина, или рядовой украинский потребитель.

Аналитики американского агентства "Блумберг" подсчитали, что за следующий год европейские компании потеряют 1 миллиард долларов недополученными доходами по поставкам на Украину, а виноват в этом Стокгольмский арбитраж, который принудил Киев к покупке голубого топлива у "Газпрома" в соответствии с принципом "бери или плати". 

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Многих наблюдателей удивил вердикт суда, вставшего на сторону российской компании в споре с "Нафтогазом", хотя политическая логика диктовала совсем иное решение (которого и ожидали в Киеве). Дело в том, что перед арбитрами стоял выбор между краткосрочной и долгосрочной выгодой. Несправедливый приговор, направленный против "Газпрома", навсегда уничтожил бы доверие к шведскому арбитражу, на создание и развитие которого было потрачено огромное количество времени, сил и средств. Выбирая между политической конъюнктурой и стратегической перспективой, Стокгольм выбрал последнее, и сейчас европейские компании считают недополученную прибыль из-за сорвавшихся поставок на Украину, которая теперь будет вынуждена закупать российский газ. 

В контексте этого важного судебного решения журналисты "Блумберг" обнаружили забавный факт: главным европейским поставщиком газа на Украину (т.е. фактически главным продавцом газпромовского голубого топлива на словацкой границе) является французская компания Engie. Ирония заключается в том, что та же Engie — акционер "Северного потока — 2" и одна из компаний, финансирующих строительство трубопровода. Таким образом, получается, что те деньги, которые Украина переплатила за иллюзию энергетической независимости от России (т.е. потратила на закупку "европейского газа" по завышенным ценам), на деле пошли в карман, из которого оплачивается строительство магистрали, которая должна "убить" газотранспортную систему страны.

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПроизводство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Производство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2"

Французская компания не просто акционер "Северного потока — 2", а довольно громкий критик любых попыток заблокировать его строительство по политическим соображениям. Президент Engie Жерар Местралле на Гайдаровском форуме даже заявил, что будет продвигать проект несмотря ни на что: "Мы являемся партнерами по Nord Stream 2, мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать его при любых условиях". 

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Впрочем, руководство французского энергетического гиганта не считает, что "Северный поток — 2" действительно попадет под американские санкции, и ссылается на разъяснения Госдепа США, который официально заявил, что ограничения не будут распространяться на проекты, запущенные до 1 августа 2017 года.

Нежелание жертвовать доходами своих компаний ради реализации американских и украинских политических амбиций свойственно не только Франции, но и Германии. Как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на копию юридического заключения, немецкие власти выступают против попыток передать переговоры по строительству "Северного Потока — 2" в ведение Еврокомиссии. 

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

Более того, правительство Германии заявляет, что в ЕК не смогли представить "никаких объяснений или понятных аргументов, которые показали бы, как предложенные изменения могут способствовать целям энергетического союза".  Если бы вопрос строительства и доступа к "Северному потоку — 2" решался Еврокомиссией в соответствии с положениями "третьего энергетического пакета ЕС" (на чем активно настаивала Польша), то строительство газопровода зашло бы в институциональный тупик, а его перспективы оказались бы как минимум туманными. Однако юристы немецкого правительства справедливо считают, что польские (на самом деле — американские) требования в отношении магистрали "неприменимы ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права". 

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Несмотря на то, что в Германии сейчас нет дееспособного правительства, политическая бюрократия продолжает упорно оборонять позиции немецких энергетических концернов. Этим и отличаются функциональные государственные системы от несостоявшихся стран постсоветского образца: политики уходят, а национальные экономические интересы остаются.

Стоит также отметить, что шансы США на блокировку "Северного Потока — 2" были бы значительно выше, если бы американские банки разделяли русофобские настроения определенной прослойки политической элиты. На практике же получается, что прагматизм финансистов берет верх над указаниями Госдепа. 

Водой, огнем и медными трубами
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Водой, огнем и медными трубами

Например, в ноябре 2017 года банк JP Morgan Chase совместно с японскими Mizuho Bank Ltd. и Sumitomo Mitsui Banking Corp. выдал "Газпрому" кредит размером в 1 миллиард евро. Это говорит о том, что возможности Белого дома по ограничению доступа российских корпораций к международному финансированию очень ограничены. 

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По мере того, как даже самые упорные оппоненты "Газпрома" приходят к выводу, что им выгоден "Северный поток — 2", а российский сжиженный природный газ появляется на рынках Британии и США, становится ясно, что американская стратегия сдерживания Москвы в энергетической сфере находится на грани провала. Это не значит, что нам везде будут рады, но это значит, что Россия успешно выдержала довольно жесткий геополитический экзамен. Помимо этого, можно констатировать, что результатом американского политического давления на Европу стал бунт немецких и французских энергетических компаний. 

Это также не значит, что нам можно почивать на лаврах и верить в то, что "труба заплатит за все". Однако успехи на энергетическом рынке позволяют надеяться, что у страны будут финансовые возможности для обеспечения стабильности и модернизации других секторов экономики.

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